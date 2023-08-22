ЧТО стоит за привычными родительскими фразами

Каждая из этих фраз — заколдовывание, родительская «черная магия». Расколдовать ребенка, как мы знаем из сказок, может либо тот, кто наложил заклятие, либо более сильный волшебник. Иногда на поиски более сильного «волшебника» уходят годы. У нас есть время самим «расколдовать» наших деток и дать им возможность развиваться, так как важно их потенциалу.

Хочу, чтобы ребенок навсегда остался таким маленьким. Чтобы всегда он был таким милым.

Мы подаем сигнал подсознанию ребенка — «не расти! Пока ты маленький — тебя любят и ты в безопасности.»

Чем грозит: либо инфантилизацией, задержкой в развитии, маленьким ростом- весом, страхом взросления, страхом отпустить родителей, страхом одиночества, зависимостью, уходом в фантазийный мир, уходом в «детские болезни», либо наоборот — ранее взросление, ранняя сепарация, грубость, агрессия…

Расколдовывание: слова, произнесенные вслух или про себя.

«Я радуюсь каждому твоему дню. И каждому году взросления. Я горжусь каждым твоим шагом. И позволяю тебе быть разным. Ты самый лучший ребенок для меня. И я праздную каждый наш день. Каждый возраст несет тебе свой подарок»

Когда в речи родителя часто звучит местоимение «МЫ». (После того, как ребенок сказал о себе «Я»).

Когда родитель говорит о ребенке старше 4 лет — «мы покакали, мы пошли в садик, мы поступили в школу, мы заболели, мы женились…». Местоимение «мы» говорит о том, что родитель не чувствует ребенка отдельно от себя. И подсознательно не позволяет ребенку отделиться и отдалиться. Именно родитель создает почву для со-зависимости ребенка. И не дает возможности ребенку почувствовать свой — отдельный потенциал. Часто родитель не имеющий «своего смысла», своей реализации, реализуется в ребенке. Часто тревожный и очень контролирующий родитель старается удержать ребенка «под крылом».

Чем грозит: ребенок становится либо услужливо- комфортным, либо упрямым и агрессивным, не самостоятелен, не собран, может часто болеть, плаксив, ему сложно самостоятельно принять решение, может часто выглядеть уставшим, у таких деток частые аллергические реакции и затяжные бронхиты. (Не отпуская ребенка в его «я», мы перекладываем на него груз наших задач, сложностей, болезней — это может быть чрезмерным грузом для ребенка).

Расколдовывание: взрослым нарисовать (вылепить) отдельно себя, отдельно ребенка. Задать себе вопрос — «о чем я мечтал, что я могу сделать для себя и своего потенциала». :

«Ты — это ты. Я — это я. Мы вместе, мы навсегда родитель и ребенок. ты навсегда мой сын — дочь, но мы разные. У каждого из нас свой потенциал, свои задачи, своя жизнь и судьба.»

Когда мы говорим о детях — Мой мужчина, моя женщина.

Мы создаем путаницу в ролях. Делаем ребенка своим «партнером». Вместо реального взрослого партнера.

Чем грозит: мы создаем связку — мама-сын, папа- дочь. Лишая ребенка возможности потом создать гармоничную пару (родителям не изменяют, либо — от них спасаются бегством, либо — потом ищут всю жизнь маму или папу). Мы ребенка ставим на ступеньку рядом с собой — а на этой ступеньке задачи другого уровня. На ней много, в том числе, и сексуальной энергии. Ребенок с этой ролью- энергией может не справляться — чрезмерная мастурбация — один из «симптомов». Мы отдаляем мужа — жену, или не позволяем рядом с собой появиться партнеру- взрослому мужчине и взрослой женщине.

Расколдовывание: сфокусировать отношения на взрослом партнерстве, на паре. Проявлять «видимые» знаки внимания и уважения к жене, мужу. Важно, чтобы ребенок обращался к родителям не просто по имени, а называл и роль «мама», «папа». Ребенку мысленно или вслух можно говорить:

«Ты мой любимый сын (моя дочь), я твоя мама (твой папа). А это — мой мужчина, мой муж. (Моя женщина, жена). У тебя обязательно будет мужчина (женщина), которую ты будешь любить и будешь счастлив. И я буду за тебя рада.»

«Какой нехороший стол- стул — ударил ребенка, давай его накажем. иди, тебя пожалею…».

Когда ребенок спотыкается, ударяется о мебель, скамейки, родители иногда, чтобы переместить внимание и дать «компенсацию» за боль — предлагают «отомстить»- вернуть боль, ударить «обидчика».

Чем грозит: Так мы учим ребенка не брать ответственность за свои действия и перекладывать вину. И мстить «внешним» объектам за любой дискомфорт. А так же - мы не учим ребенка здоровой осторожности и внимательности.

Расколдовывание: давай я поцелую, поглажу, подую. (Не пожалею! ) мама (папа) с тобой! Наверное, это очень больно. Прикасаемся к столу — ты ударился об угол.

Смотри — вот угол. Давай будем внимательнее.

Ты будешь самым великим (самым лучшим) физиком, танцором…

Чем грозит: мы создаем у ребенка почву для развития невроза и перфекционизма. Ребенок либо будет стараться соответствовать ожиданиям родителя, он будет отличником, активистом… Нобудет это делать, чтобы не потерять нашего внимания и любви и будет терять контакт с природной радостью и живостью. Либо — ребенок при препятствиях или сравнении с окружающими может разочароваться в себе и своих силах «из меня все равно ничего не получится» и искать безопасности — в фантазии, компьютере, телевизоре, болезнях, зависимостях.

Расколдовывание: заботиться о своем развитии, чтобы не реализовывать в ребенке то, что не смогли реализовать сами. вместо слов «я тебя люблю за»… Говорить «я в тебе люблю». Или просто чаще говорить о любви.

«Я рад тому, что ты у меня есть».

Важно рассказывать о своих ошибках, рассказывать смешные истории о себе, позволять ребенку делать ошибки, фокусировать внимание на процессе больше, чем на результате.

«Заметил, у нас здорово получается что-то, когда нам нравится то, что мы делаем».

Слова, которые можно говорить вслух или про себя:

«Я тебя люблю. И ты навсегда мой любимый сын- дочь. Тебе не нужно заслуживать мою любовь. Я верю в твой потенциал и доверяю твоей природной мудрости. Я верю в то, что у каждого есть свое место в жизни, в семье, у каждого есть свое собственное место в реализации и успехе. и ты займешь свою собственное место. Я поддержу тебя в твоем развитии. И согласен с тем, что ты можешь выбрать свой собственный путь. Я позволяю тебе быть самим собой»

Ты вылитый папа (мама).

Нам свойственно искать похожие черты в детях. Нам важно «продолжаться» в детках. Но иногда мы создаем предпосылки для «выращивания» в себе не только внешности, но и качеств, болезней взрослых.

Чем грозит: ребенок «сливается» с родителем, «похожесть» с которым постоянно подчеркивается. Мы как будто бы его «посвящаем» этому взрослому. Ребенок может соглашаться быть «копиркой», а может и стараться сопротивляться этому. В первом случае — он перенимает черты характера, реакции, иногда заболевания, попадает в похожие ситуации. Он идентифицируется с тем, с кем подчеркивается похожесть. Во втором — он демонстративно может избегать контакта, вести себя агрессивно, отказываться от действительно зрелых черт, которые свойственны обоим.

Расколдовывание:

«Вы похожи, но вы разные. У каждого из вас своя судьба, своя сила, свой потенциал. Ты взял самое ценное из двух родов и похож, на самом деле, сам на себя. У тебя есть право быть собой.»

Вот когда у тебя будут свои дети, поймешь.

В этой фразе звучит скрытая угроза. Она неконкретна, относится к пассивно- агрессивным фразам — для подсознания ребенка звучит, как проклятие.

«Ты будешь расплачиваться за все, что мне пришлось с тобой пережить».

Интересно, что работая с клиентами с психологическим бесплодием, именно эта фразу мы часто доставали из их памяти.

Чем грозит: чувством вины, страхом иметь детей, ощущением, что плох и что ошибся. но непонятно в чем, ошибся.

Расколдовывание: Говорить о своих родительских чувствах: я злюсь, я обиделся, мне больно.

«Я тебя люблю всегда, когда нам весело, когда нам сложно друг с другом, когда ты здоров и когда болеешь, когда вредничаешь и когда мы злимся друг на друга. я вместе с тобой учусь. И я думаю, ты будешь чудесной мамой (чудесным папой). И мою любовь к тебе передашь дальше — твоим детям — моим внукам.».опубликовано econet

Автор: Светлана Ройз

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