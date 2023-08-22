Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Дети
  4. ЧТО стоит за привычными родительскими фразами

ЧТО стоит за привычными родительскими фразами

Источник: facebook.com 22 августа 2023 5590
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Каждая из этих фраз — заколдовывание, родительская «черная магия». Расколдовать ребенка, как мы знаем из сказок, может либо тот, кто наложил заклятие, либо более сильный волшебник. Иногда на поиски более сильного «волшебника» уходят годы. У нас есть время самим «расколдовать» наших деток и дать им возможность развиваться, так как важно их потенциалу.

ЧТО стоит за привычными родительскими фразами

Хочу, чтобы ребенок навсегда остался таким маленьким. Чтобы всегда он был таким милым.

Мы подаем сигнал подсознанию ребенка — «не расти! Пока ты маленький — тебя любят и ты в безопасности.»

Чем грозит: либо инфантилизацией, задержкой в развитии, маленьким ростом- весом, страхом взросления, страхом отпустить родителей, страхом одиночества, зависимостью, уходом в фантазийный мир, уходом в «детские болезни», либо наоборот — ранее взросление, ранняя сепарация, грубость, агрессия…

Расколдовывание: слова, произнесенные вслух или про себя.

«Я радуюсь каждому твоему дню. И каждому году взросления. Я горжусь каждым твоим шагом. И позволяю тебе быть разным. Ты самый лучший ребенок для меня. И я праздную каждый наш день. Каждый возраст несет тебе свой подарок»

Когда в речи родителя часто звучит местоимение «МЫ». (После того, как ребенок сказал о себе «Я»).

Когда родитель говорит о ребенке старше 4 лет — «мы покакали, мы пошли в садик, мы поступили в школу, мы заболели, мы женились…». Местоимение «мы» говорит о том, что родитель не чувствует ребенка отдельно от себя. И подсознательно не позволяет ребенку отделиться и отдалиться. Именно родитель создает почву для со-зависимости ребенка. И не дает возможности ребенку почувствовать свой — отдельный потенциал. Часто родитель не имеющий «своего смысла», своей реализации, реализуется в ребенке. Часто тревожный и очень контролирующий родитель старается удержать ребенка «под крылом».

Чем грозит: ребенок становится либо услужливо- комфортным, либо упрямым и агрессивным, не самостоятелен, не собран, может часто болеть, плаксив, ему сложно самостоятельно принять решение, может часто выглядеть уставшим, у таких деток частые аллергические реакции и затяжные бронхиты. (Не отпуская ребенка в его «я», мы перекладываем на него груз наших задач, сложностей, болезней — это может быть чрезмерным грузом для ребенка).

Расколдовывание: взрослым нарисовать (вылепить) отдельно себя, отдельно ребенка. Задать себе вопрос — «о чем я мечтал, что я могу сделать для себя и своего потенциала». :

«Ты — это ты. Я — это я. Мы вместе, мы навсегда родитель и ребенок. ты навсегда мой сын — дочь, но мы разные. У каждого из нас свой потенциал, свои задачи, своя жизнь и судьба.»

Когда мы говорим о детях — Мой мужчина, моя женщина.

Мы создаем путаницу в ролях. Делаем ребенка своим «партнером». Вместо реального взрослого партнера.

Чем грозит: мы создаем связку — мама-сын, папа- дочь. Лишая ребенка возможности потом создать гармоничную пару (родителям не изменяют, либо — от них спасаются бегством, либо — потом ищут всю жизнь маму или папу). Мы ребенка ставим на ступеньку рядом с собой — а на этой ступеньке задачи другого уровня. На ней много, в том числе, и сексуальной энергии. Ребенок с этой ролью- энергией может не справляться — чрезмерная мастурбация — один из «симптомов». Мы отдаляем мужа — жену, или не позволяем рядом с собой появиться партнеру- взрослому мужчине и взрослой женщине.

Расколдовывание: сфокусировать отношения на взрослом партнерстве, на паре. Проявлять «видимые» знаки внимания и уважения к жене, мужу. Важно, чтобы ребенок обращался к родителям не просто по имени, а называл и роль «мама», «папа». Ребенку мысленно или вслух можно говорить:

«Ты мой любимый сын (моя дочь), я твоя мама (твой папа). А это — мой мужчина, мой муж. (Моя женщина, жена). У тебя обязательно будет мужчина (женщина), которую ты будешь любить и будешь счастлив. И я буду за тебя рада.»

«Какой нехороший стол- стул — ударил ребенка, давай его накажем. иди, тебя пожалею…».

Когда ребенок спотыкается, ударяется о мебель, скамейки, родители иногда, чтобы переместить внимание и дать «компенсацию» за боль — предлагают «отомстить»- вернуть боль, ударить «обидчика».

Чем грозит: Так мы учим ребенка не брать ответственность за свои действия и перекладывать вину. И мстить «внешним» объектам за любой дискомфорт. А так же - мы не учим ребенка здоровой осторожности и внимательности.

Расколдовывание: давай я поцелую, поглажу, подую. (Не пожалею! ) мама (папа) с тобой! Наверное, это очень больно. Прикасаемся к столу — ты ударился об угол.

Смотри — вот угол. Давай будем внимательнее.

Ты будешь самым великим (самым лучшим) физиком, танцором

Чем грозит: мы создаем у ребенка почву для развития невроза и перфекционизма. Ребенок либо будет стараться соответствовать ожиданиям родителя, он будет отличником, активистом… Нобудет это делать, чтобы не потерять нашего внимания и любви и будет терять контакт с природной радостью и живостью. Либо — ребенок при препятствиях или сравнении с окружающими может разочароваться в себе и своих силах «из меня все равно ничего не получится» и искать безопасности — в фантазии, компьютере, телевизоре, болезнях, зависимостях.

Расколдовывание: заботиться о своем развитии, чтобы не реализовывать в ребенке то, что не смогли реализовать сами. вместо слов «я тебя люблю за»… Говорить «я в тебе люблю». Или просто чаще говорить о любви.

«Я рад тому, что ты у меня есть».

Важно рассказывать о своих ошибках, рассказывать смешные истории о себе, позволять ребенку делать ошибки, фокусировать внимание на процессе больше, чем на результате.

«Заметил, у нас здорово получается что-то, когда нам нравится то, что мы делаем».

Слова, которые можно говорить вслух или про себя:

«Я тебя люблю. И ты навсегда мой любимый сын- дочь. Тебе не нужно заслуживать мою любовь. Я верю в твой потенциал и доверяю твоей природной мудрости. Я верю в то, что у каждого есть свое место в жизни, в семье, у каждого есть свое собственное место в реализации и успехе. и ты займешь свою собственное место. Я поддержу тебя в твоем развитии. И согласен с тем, что ты можешь выбрать свой собственный путь. Я позволяю тебе быть самим собой»

ЧТО стоит за привычными родительскими фразами

Ты вылитый папа (мама).

Нам свойственно искать похожие черты в детях. Нам важно «продолжаться» в детках. Но иногда мы создаем предпосылки для «выращивания» в себе не только внешности, но и качеств, болезней взрослых.

Чем грозит: ребенок «сливается» с родителем, «похожесть» с которым постоянно подчеркивается. Мы как будто бы его «посвящаем» этому взрослому. Ребенок может соглашаться быть «копиркой», а может и стараться сопротивляться этому. В первом случае — он перенимает черты характера, реакции, иногда заболевания, попадает в похожие ситуации. Он идентифицируется с тем, с кем подчеркивается похожесть. Во втором — он демонстративно может избегать контакта, вести себя агрессивно, отказываться от действительно зрелых черт, которые свойственны обоим.

Расколдовывание:

«Вы похожи, но вы разные. У каждого из вас своя судьба, своя сила, свой потенциал. Ты взял самое ценное из двух родов и похож, на самом деле, сам на себя. У тебя есть право быть собой.»

Вот когда у тебя будут свои дети, поймешь.

В этой фразе звучит скрытая угроза. Она неконкретна, относится к пассивно- агрессивным фразам — для подсознания ребенка звучит, как проклятие.

«Ты будешь расплачиваться за все, что мне пришлось с тобой пережить».

Интересно, что работая с клиентами с психологическим бесплодием, именно эта фразу мы часто доставали из их памяти.

Чем грозит: чувством вины, страхом иметь детей, ощущением, что плох и что ошибся. но непонятно в чем, ошибся.

Расколдовывание: Говорить о своих родительских чувствах: я злюсь, я обиделся, мне больно.

«Я тебя люблю всегда, когда нам весело, когда нам сложно друг с другом, когда ты здоров и когда болеешь, когда вредничаешь и когда мы злимся друг на друга. я вместе с тобой учусь. И я думаю, ты будешь чудесной мамой (чудесным папой). И мою любовь к тебе передашь дальше — твоим детям — моим внукам.».опубликовано econet

Автор: Светлана Ройз

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

дети родители воспитание семья характер

Еще от facebook.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Человек живет не тем, что съеда­ет, а тем, что переваривает. Это оди­наково справедливо для ума и для тела. Бенджамин Франклин
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.