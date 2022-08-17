Самодиагностика. Черты невротика

Несколько слов для самодиагностики. Хотя, конечно же - выбор за вами. Если вы относитесь к невротическим натурам, то вы часто делаете не то, что хотите, а то, что должны.

Несколько слов для самодиагностики. Хотя, конечно же - выбор за вами.

Если вы относитесь к невротическим натурам, то вы часто делаете не то, что хотите, а то, что должны.

Здоровый человек никогда не делает то, что должен. А если ему что-то не хочется делать, то он делает только то, что вынужден делать.

Замените должен на вынужден, и вам сразу станет легче. Тогда если вы и будете вынуждены устроить свой день рождения, то пригласите себе меньшее количество людей.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Невротик может терпеть. Здоровый человек никогда терпеть не будет. Но он может перетерпеть. Когда я под водой, то я должен перетерпеть и не дышать. А пока я перетерпливаю, я занимаюсь только теми делами, которые помогли бы вырваться из-под воды.

Самое страшное в этой жизни - это зависимость от другого человека. Пока я зависим, то делаю только те дела, которые меня выводят из-под зависимости от кого бы то ни было.

Если я материально зависим от родителей, то все мои дела направляю на то, чтобы от этой зависимости избавиться. Если бы так рассуждали молодые люди, то она никогда бы не ходили на дискотеки праздники и пр. До тех пока не вырвались бы из-под зависимости родителей. То самое относится к зависимости от мужа (жены), начальника и пр. А к самостоятельности приводит приобретение навыков до уровня высочайшего профессионализма.

Невротик часто борется за статус. Иначе чем еще можно объяснить тот факт, что многие студенты пытаются при помощи взятки получить повышенную оценку. Если бы он беспокоился о навыках, то двойке, может быть, и радовался. Не так уж плохо лишний раз пообщаться со знающим человеком.

Невротик считается со всеми обстоятельствами. Здоровый человек считается только со своими потребностями, все остальные обстоятельства учитывает.

Невротик часто испытывает чувство вины. Здоровый человек в аналогичных ситуациях испытывает только досаду.

Невротик обидчив. Здоровый человек обидные слова в свой адрес воспринимает как дружескую критику и старается исправиться, а если его это не касается, то он просто на это не обращает внимание.

Невротик жадный, здоровый бережливый.

Невротик труслив и тревожен, здоровый предусмотрителен.

Невротик упрям, здоровый настойчив.

Невротик ленив, здоровый изобретателен.

Невротик стремится сохранить существующее положение. Здоровый стремится к новому неизвестному.

Если вы в себе нашли невротические черты, убейте надежду на улучшение и займитесь коррекцией.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Здоровый человек не надеется. Он знает, что невротизм не стоит на месте. Он углубляется и рано или поздно доведет до болезни. опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet