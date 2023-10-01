Твоя вторая половина находится внутри тебя

Но ты не половина целого, дружище. Это ложь. Ты никогда не был половиной целого. Ты - целое; это твоя истинная природа

Так много людей сейчас ищут партнера, свою вторую половинку, свою «родственную душу». Они чувствуют себя неполными без этого «особенного» человека, который вносит гармонию в их «неполную» жизнь.

Но ты не половина целого, дружище. Это ложь. Ты никогда не был половиной целого. Ты - целое; это твоя истинная природа.

Если ты ищешь партнера, или остаешься в отношениях, потому что чувствуешь себя "половинкой» целого, если ты несчастлив в своем одиночестве и боишься пустоты, ты будешь переносить на партнера свое несчастливое поле, и тревога будет «грохотать» над вашими отношениями.

Найди свое счастье внутри себя. Сделай счастливым пространство, в котором ты живешь, и пребывай там. Открой для себя радость своего одиночества. Пока ты пытаешься убежать от него, ты всегда будешь одиноким, потому что ты будешь убегать от себя, что является самой большой болью всего сущего.

Найди радость внутри. Будь тем, к которому ты всегда стремился. И когда ты будешь готов, в этом пространстве появятся другие, такие желанные для тебя друзья или партнеры. Пусть они болтают, смеются, играют, остаются, если остаются, или уходят, если уходят. Радуйся их свободе. Осознай эту связь глубоко. Обрати внимание, когда ты счастлив, обрати внимание, когда несчастен, но не вини других и будь признателен жизни.

Помоги им научиться любить свое собственное одиночество тоже.

Может быть, ты назовешь нового персонажа своим другом, партнером, возлюбленной. Может быть, ты женишься, может быть, вы будете жить вместе и заведете семью, может быть, вы больше никогда не увидите друг друга снова. В этой радости глубинной связи этикетка не имеет значения, и будущее само позаботится о вас.

И ты найдешь свою вторую половину в себе. И страх одиночества исчезнет в лучах заходящего солнца.

© Джефф Фостер

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