Вот оно. Ясно, как день! Две синие полоски на только что купленном тесте на беременность.

Я проверила дважды…

Одна полоска = не беременна.

Две полоски = беременна.

Оп, я определенно беременна.

Сердце бешено стучало.

Голова кружилась.

В желудке что-то переворачивалось.

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Я волновалась, была возбуждена, испугана и обрадована одновременно.

Это, правда, происходит! Долгие годы я мечтала, готовилась, ждала этого дня, и вот, наконец. Я стану мамой.

Я плохо себе представляла, что за короткие девять месяцев я вступлю на самую изматывающую, полную перемен, волнений, но неописуемо счастливую дорогу в жизни.

За девять месяцев я из первых рук узнала цену материнства. Я точно знала, что это такое — стать матерью. И я полностью поняла и оценила прекрасную женщину, которую я сама называю МАМОЙ.

Я узнала о том, что испытывают мамы, но их дети очень мало знают об этом.

Вот список из 10 вещей, которые ваша мама вам никогда не говорила.

Она плакала из-за вас… много. Она плакала, когда узнала, что беременна. Она плакала, когда рожала вас. Она плакала, когда впервые взяла вас на руки. Она плакала от счастья. Она плакала от страха. Она плакала от волнений. Она плакала, потому что она так сильно вас любит. Она чувствовала вашу боль и вашу радость и делила их с вами, понимали вы это или нет.

Она так хотела съесть тот последний кусок пирога. Но когда она увидела, как вы смотрите на него своими огромными глазами и облизываете губки крошечным язычком, она не смогла его съесть. Она понимала, что будет гораздо счастливее, когда ваш маленький животик будет сыт, а не ее.

Это больно. Когда вы дергали ее за волосы, это было больно; когда вы хватали ее ручками с острыми ноготками, которые невозможно было подстричь, это было больно; когда вы кусали ее, пока она кормила вас грудью, это тоже было больно. Вы пинали ее в живот, пока еще не родились; вы растягивали ее желудок в течение девяти месяцев; ее тело содрогалось от агонизирующей боли, когда она помогала вам появиться на свет.

Она всегда боялась. С момента зачатия она делала все, чтобы защитить вас. Она стала вашей мамочкой. Она была той самой дамой, которая не давала соседской девочке подержать вас на ручках, потому что, по ее мнению, никто кроме нее не мог обеспечить вашу безопасность. Ее сердце ушло в пятки, когда вы сделали первые шаги. Она долго не ложилась спать, чтобы убедиться, что вы в порядке и пришли домой, и она рано просыпалась, чтобы проводить вас в школу. При малейшей неудаче она была рядом; она была готова подхватывать вас на руки каждый раз, когда вам приснился плохой сон или когда у вас поздно ночью была температура. Она была рядом, чтобы знать, что вы в порядке.

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Она знает, что она не идеальна. Она — самый суровый критик самой себя. Она знает все свои недостатки и иногда ненавидит себя за них. Когда дело касается вас, она беспощадна к себе. Она хотела бы быть идеальной мамой, все делать правильно, но поскольку она тоже человек, она делала ошибки. Возможно, она все еще пытается простить себя за них. Она всем сердцем хотела бы повернуть время вспять и все сделать по-другому, но она не может. Поэтому будьте добры к ней и знайте, что она делала все, что могла.

Она смотрела на вас, когда вы спали. Были ночи, когда она бодрствовала до трех и молилась, чтобы вы, наконец, заснули. Ее глаза закрывались, пока она пела вам колыбельные, и она просила вас: «Пожалуйста, пожалуйста, засыпай». А затем, когда вы, наконец, засыпали, она укладывала вас в кроватку, и вся ее усталость куда-то исчезала в тот момент, когда она садилась рядом с вами, смотрела на ваше ангельское личико и испытывала такую любовь, о существовании которой она раньше даже не подозревала. Несмотря на то, что у нее отваливались руки и болели глаза.

Она носила вас гораздо дольше, чем девять месяцев. Она была вам нужна. И она была рядом. Она научилась держать вас на ручках, одновременно убираясь в квартире; она научилась держать вас на ручках, пока она ела; она держала вас на руках даже во сне, потому что порой это была практически единственная возможность поспать, которая была ей доступна. Руки уставали, спина болела, но она все равно держала вас на руках, потому что вы хотели быть рядом с ней. Она вас обнимала, целовала, любила. Играла с вами. Вам было спокойно в ее руках; вы были счастливы в ее руках; вы знали, что вас любят, когда она держала вас на руках. И она держала, столько, сколько вы хотели.

Каждый раз, когда вы плакали, ее сердце разрывалось. Самым грустным звуком для нее был ваш плач, а самым ужасным зрелищем — слезы на вашем маленьком личике. Она делала все, что было в ее силах, чтобы вы перестали плакать, а когда у нее не получалось, ее сердце разбивалось на миллион маленьких кусочков.

Вы для нее на первом месте. Она обходилась без еды, без душа и без сна. Она всегда ставила ваши потребности выше своих. Целый день она делала то, что нужно вам, а к концу дня у нее не оставалось сил на себя. Но на следующий день она просыпалась, и делала все то же самое снова и снова, потому что вы так много значите для нее.

Все это она повторила бы снова. Быть мамой — это одна из самых сложных работ, и порой она доводит человека до самого предела терпения. Вы плачете, вам больно, вы пытаетесь, у вас не получается, вы работаете и вы учитесь. Но зато вы испытываете больше радости, чем казалось возможным, и чувствуете больше любви, чем ваше сердце в состоянии удержать. Несмотря на всю боль, горечь, бессонные ночи, ранние подъемы, которые проходила с вами ваша мама, она сделала бы все это для вас снова и снова, потому что, по ее мнению, вы этого заслуживаете. Поэтому когда вы в следующий раз ее увидите, скажите ей спасибо, дайте ей понять, что любите ее. Этих слов ей никогда не будет много.

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