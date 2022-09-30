5 вкусных вегетарианских ужинов

5 оригинальных рецептов, которые позволят вам полностью окунуться в мир вегетарианской кухни — мир вегетарианской кухни поразит вас своим разнообразием и палитрой вкусов

Вегетарианская кухня имеет несколько разновидностей, но их общей отличительной чертой является, прежде всего, отсутствие в блюдах мяса и рыбы. Иногда из блюд исключают даже молочные продукты, яйца или мед.

Несмотря на это, мир вегетарианской кухни поразит вас своим разнообразием и палитрой вкусов. Растительные блюда полны витаминов, минералов и других питательных веществ. Они будут по душе и экономным хозяйкам, ведь в них отсутствует самый дорогой продукт — мясо.

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Мы подготовили 5 оригинальных рецептов, которые позволят вам полностью окунуться в мир вегетарианской кухни.