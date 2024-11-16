60 истин, которые разрушат напрасные иллюзии, но помогут сохранить отношения 

Серьезные, длительные отношения - это счастье, которое даровано не всем. Но не стоит думать, что, когда люди вместе не один год, у них все безоблачно и радужно. Никто не застрахован от измен, кризисов и конфликтов. Вот что полезно знать про отношения двух партнеров.

Нередко конфликты в паре начинаются из-за несбывшихся ожиданий обоих партнеров, которые начинают требовать друг от друга соответствия собственным мечтам, и огорчаются, если этого не получают.

Приведенные ниже пункты, возможно, разрушат напрасные иллюзии, но помогут сохранить отношения.

Вся правда про отношения

1. Взаимная любовь не гарантирует хороших и долгих отношений. Отношения и любовь - разные вещи. Любовь - это чувства. Отношения - это действия. От того, какие действия вы будете предпринимать, зависит атмосфера и продолжительность отношений.

2. Боясь потерять отношения вы можете подстраиваться и "ломать" себя. Тогда вы будете испытывать недовольство, пассивную или проявленную агрессию, мстить, или требовать от партнера, который может быть не в курсе, ваших "жертв", ответных уступок. Это может лечь в основу конфликтов.

3. В отношениях вообще нет никаких гарантий. Они могут заканчиваться по решению одного или обоих партнеров. Это может быть очень больно. Но если уж так случится, это можно пережить и в качестве бонуса получить много бесценных уроков, опыта и трансформации.

4. Вы с партнером не принадлежите друг другу. Никто никому не принадлежит. Но именно это даёт свободу выбора, пространство чувств и воздух между вами, которым вы вместе можете дышать, не удушая друг друга.

5. Идиллия в отношениях не длится вечно, но может ощущаться вновь и вновь. В начале отношений очень много идиллических моментов. Со временем они становятся реже, но тем ценнее. Не расстраивайтесь, что их стало меньше, в ваших силах научиться создавать различную атмосферу в отношениях.

6. Иногда вы можете быть сильно разочарованными своими отношениями.

7. Иногда вам может казаться, что ваши отношения подошли к финалу. Это может совпасть с личным кризисом, или кризисом в отношениях, ссорой или усталостью.

8. Вы можете почувствовать, что разлюбили партнера. И это на самом деле может быть так. Но после вы сможете снова его полюбить. Чувство любви имеет способность к возрождению и трансформации.

9. Вы никогда не оправдаете всех ожиданий друг друга, если постоянно будете чего-то ждать. Оправдывать чужие ожидания - тяжкий труд. Вам не нужно соответствовать ожиданиям, вы достойны любви по праву рождения. Вы можете работать над собой, заниматься саморазвитием. Но никогда усилия над собой не должны превращаться в насилие и переламывание себя, чтобы вписаться в чье-то представление. Вы впишитесь. Но это будете уже не Вы. Ценность отношений в принятии друг друга.

10. Вы будете конфликтовать. Реже или чаще, но неизбежно. Не бойтесь ссор. Они являются важной частью отношений и общения двух личностей. После ссоры вы можете выйти на новый уровень близости и понимания. Можете заранее научиться делать это более безопасно и экологично.

11. Иногда вам может казаться, что отношения у ваших друзей и знакомых гораздо лучше. На самом деле вы никогда не узнаете, как у них на самом деле. Лучше цените то, что есть у вас.

12. Ваши сексуальные желания могут не совпадать.

13. Мужчины и женщины видят отношения по-разному.

14. У обоих из вас есть родители. Не важно, живы они или нет. Относитесь к этой теме осторожно. Помните, что за исключением отдельных наций, в которых т.н. "симбиотические" семьи являются нормой, вы не являетесь одной большой общей семьей, со всеми предками с обоих сторон. Ваша семья - это вы, ваш партнер и ваши дети. Вы можете быть в разных отношениях с семьями друг друга, при этом осознавая границы вашей семьи. Договориться вдвоем гораздо проще, чем вшестером...

15. Вы можете уставать друг от друга. В эти периоды позанимайтесь собой, любимым делом, тем, что вас наполняет и даёт силы.

16. Вы можете не хотеть друг с другом разговаривать. Это может быть следствием конфликта или вам просто есть о чем помолчать наедине друг с другом...

17. Вы можете не разделять увлечений друг друга. Тем не менее не критикуйте и признайте право партнера иметь собственные увлечения и отдушину, какими бы "дурацкими" они вам не казались.

18. Вы можете не любить друзей друг друга. Хорошо, если вам комфортно в компании друзей партнера. Если нет - помните, что это его друзья и они ему дороги. Уважайте выбор и ценности партнера.

19. Вы можете не любить родителей партнера. Не заставляйте себя полюбить, не старайтесь сделать так, чтобы они полюбили вас. Между вами вполне достаточно вежливых и формальных отношений. Со временем эта дистанция может меняться.

20. Вы можете делать друг другу больно. В близких отношениях мы максимально открыты, а следовательно, уязвимы. Партнер может не подозревать, что делает вам больно. Говорите о чувствах без обвинений. Просто попросите не делать того, что доставляет вам боль. Возможно, вы услышите встречную просьбу. Беречь друг друга очень важно.

21. Вы можете друг другу мстить. Вы можете делать это, чтобы ваш партнер понял, как больно он вам сделал, или чтобы возместить себе ущерб. Месть восстанавливает справедливость, но чрезмерная месть ведет к продолжению войны. Месть может превратить ваши отношения в спарринг. Поэтому научиться говорить о своих чувствах лучше до того, как вы начнете плести клубок войны.

22. Вы можете пытаться доказать свою правоту и неправоту партнера даже на самом пике конфликта. В такие моменты можно наговорить много лишнего, порой непоправимого. Постарайтесь сохранять контакт с собой и не впадать в чрезмерные эмоции. Если вас "несет", уйдите в другую комнату или возьмите паузу любым другим способом. На максимуме эмоций конфликты могут быть деструктивными.

23. Вы можете чувствовать, что партнер не понимает вас. И он в действительности может не понимать. И это не означает, что он/она "дубина".

24. Взаимопонимание между вами не всегда возможно. Уважать и беречь друг друга можно и без полного взаимопонимания. Достаточно желания двигаться навстречу, не осуждать, и уважать выбор и путь партнера.

25. В любых длительных отношениях случаются кризисы.

26. Вы не всегда будете засыпать в обнимку.

27. Между вами может случаться отчуждение.

28. Вы не всегда будете доверять партнеру. Иногда вам может потребоваться его телефон, или аккаунт в соцсетях, чтобы проверить свою гипотезу... Отличайте навязчивую, необоснованную ревность, основанную на страхе потерять и не быть лучшим и единственным, от реальных поводов для ревности.

29. Иногда вместо ужина при свечах может выйти ссора. Да, и такое бывает. Потом это может быть очень смешно, но в тот момент просто невыносимо - обида, фрустрация, отчаянье и желание перемотать пленку назад...

30. Ваши настроения не всегда будут совпадать. Относитесь уважительно к эмоциональным состояниям и чувствам партнера.

31. Взгляды и личностные качества партнера могут со временем изменяться. Люди меняются. Познакомившись в юном возрасте, вы можете стать свидетелями взросления друг друга, усиления эго, амбициозности или движения вниз. Вы будете свидетелями взлетов и падений друг друга. Научитесь поддерживать партнера, сохраняя личное равновесие и не впадая в роль "Спасателя".

32. Рутина и скука случается во всех длительных отношениях. И это оборотная сторона стабильности в отношениях.

33. Вы можете влюбиться в других людей, продолжая испытывать теплые чувства и любовь к своему партнеру.

34. Вы оба можете испытывать сексуальное влечение к другим людям. Здоровому человеку вообще свойственно время от времени "хотеть". Желание - это не более, чем просто чувство. И оно не является изменой. Вы имеете право на полный спектр человеческих чувств всегда. Что последует за таким желанием, зависит от вашего решения и приоритетов. Но подавляя сексуальное желание к другим людям, вы рискуете тем, что можете перестать хотеть и своего партнера.

35. Иногда вам может быть трудно договориться. Каждый из вас может остаться при своем мнении и решении. При этом вы оба можете сохранить свое виденье и позволить партнеру с вами не согласиться. Без угроз, шантажа и манипуляций. И это важный аспект принятия.

36. Мужчины и женщины говорят на разных языках.

37. От секса рождаются дети.

38. Появление детей может изменить ваши отношения.

39. Иногда вы можете уступать, даже если не согласны с партнером. Постарайтесь не делать этого в ущерб личному комфорту и интересам. Если вы приняли такое решение, не упрекайте партнера в том, что сделали это из-за него/неё, или для него/неё.

40. Вам может не хватать внимания или нежности. И не всегда вы сможете получить это от партнера.

41. Вам может казаться, что вы сделали неверный шаг, выбрав эти отношения.

42. Взаимные упреки могут стать частью вашего общения. При желании вы можете выбрать другой путь развития отношений.

43. Вы не всегда будете хотеть друг друга видеть.

44. Иногда вы можете поссориться на ровном месте.

45. Иногда самый близкий человек на свете может казаться вам самым чужим.

46. Ревность является практически неотъемлемой частью отношений.

47. Вы можете бояться потерять партнера. Это может означать его ценность для вас или чрезмерную на нем зацикленность.

48. Вы можете злиться и ненавидеть друг друга.

49. Вы можете друг друга раздражать.

50. Вы можете завидовать своему партнеру.

51. Иногда между вами может не быть секса дольше, чем обычно, и вы можете переживать о том, что чувства охладели.

52. Временами вы можете отдаляться друг от друга.

53. Иногда вы можете ощущать, что партнер недостоин вас, или наоборот.

54. Финансовый вопрос является важной темой и может стать одним из камней преткновения в ваших отношениях.

55. Ваш партнер может быть не способен к сопереживанию.

56. Иногда вы можете не получить от партнера необходимой вам поддержки.

57. В отношениях бывают измены.

58. Внешность партнера может измениться.

59. Иногда ваш партнер может плохо выглядеть, быть припухшим и оплывшим, болеть, издавать звуки в туалете, а еще вы можете полночи сидеть рядом с тазиком и водой...

60. Партнер не способен возместить вам того, что вы недополучили от родителей.

61. Если не получилось в этих отношениях, при желании вы можете обрести радость в других.

Отношения не уникальны. Вокруг очень много хороших людей - мужчин и женщин, у многих из них тоже не сложилось в предыдущий раз. Важно сохранить доверие, желание и смелость пройти через многое из вышесказанного.

Дорогу осилит идущий...опубликовано econet

Автор Татьяна Смирнова

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