6 законов привлекательности в отношениях

Понятие "привлекательность" заключает в себе не только внешнюю красоту (а иногда и вовсе обходится без неё). Что делает людей привлекательными в общении? Как мы притягиваемся и нравимся друг другу? Давайте выяснять.

Что мы понимаем под привлекательностью? Только ли внешнюю красоту? Есть определенные психологические факторы, которые делают нас привлекательными друг для друга. Вот они.

Законы привлекательности

Закон привлекательности №1

Люди - это социальные животные. Нами руководит потребность в общении и создании близких отношений с другими людьми. Именно эта потребность в принадлежности и принятии делает нас взаимно привлекательными друг для друга. Общность людей способствует выживанию рода.

Закон привлекательности №2

Близкое соседство - важное условие привлекательности. Чем чаще люди пересекаются в одном месте, тем больше вероятность из взаимной привлекательности. Часто люди знакомятся именно в тех местах, где часто бывают - на работе, в клубах по интересам, во дворах многоквартирных домов, в магазинах около дама или работы и т.д.

Закон привлекательности №3

Физическая привлекательность, соответствие "идеальному образу". Известно, что красивые люди нравятся больше. Кроме того, красивых людей считают еще и более умными и талантливыми. Однако красота относительна. Вспомним, как менялись идеалы красоты в разные времена.

Чаще красота зависит от особенностей восприятия. Мы не можем понять: "Ну что он в ней нашел?"

А нашел удовлетворение актуальных потребностей. Может быть в поддержке и принятии. А может быть она очень похожа не его горячо любимую и уважаемую мать.

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Закон привлекательности №4

Соответствие людей друг другу по уровню привлекательности - "два сапога - пара".

Люди склонны выбирать ровню себе. С тем же уровнем образования, интеллекта, внешней привлекательности, материальной обеспеченности - то есть "из своего круга".

Встречаются, конечно, примеры мезальянсов, в которых люди дополняют друг друга разными ресурсами. Например: молодая и энергичная находит статусного и состоятельного ( как впрочем и наоборот).

Закон привлекательности №5

Сходство - внутреннее и внешнее. Замечали ли вы, что в счастливых парах люди очень похожи друг на друга?

Нас привлекают люди, которые интересуются тем, чем мы, имеют такие же ценности и цели. Нам нравятся проводить время с людьми, с которыми у нас много общего. Похожий стиль жизни, одинаковы предпочтения проведения свободного времени. Как в поговорке: "рыбак рыбака видит издалека".

Закон привлекательности №6

Взаимность. Нам нравятся те, кому нравимся мы. Мы склонны вознаграждать тех, кто делает что-то для нас. Это правило взаимного обмена с превышением.

А какие вы знаете законы привлекательности?опубликовано econet

Автор Хлаповская Татьяна

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