6 вежливых слов, снижающих нашу значимость

Распространенные слова и фразы, с которыми стоит быть аккуратнее!

Нас с детства учили вежливым словам. Однако в некоторых случаях они становятся нашими врагами. Итак, перед вами 6 распространенных слов и фраз, которые понижают собственную значимость.

Распространенные слова и фразы, с которыми стоит быть аккуратнее

1. «Можно»

Слово «можно» является своеобразной отсылкой к детству, когда мы зависели от решения взрослого. Тем не менее, люди обращаются с какой-либо просьбой, неуместно вставляя его в речь.

Вспомните, например, как вы просите меню в кафе. Чаще всего звучит вопрос:

«Можно мне меню?». Однако просьбу лучше заменить на подходящее указание и со спокойной интонацией произнести: «Принесите мне меню». Тогда вы будете выглядеть как человек, который всегда получает то, что ему нужно.

2. «Не за что»

Чаще всего, когда человек бескорыстно помог, он в ответ на благодарность говорит «не за что». Тем сам он неосознанно ставит людей в неудобное положение и на это две причины.

Во-первых, когда мы произносим «не за что», то мы обесцениваем свой труд и потраченное время, даже если просьба пустяшная. Во-вторых, эта фраза обесценивает чужую просьбу.

3. «Я вам не мешаю?»

Зачастую так говорят намеренно, когда желают проявить почтение к какому-либо человеку. Однако умаляя собственную значимость, вы вряд ли добьетесь успеха.

К примеру, начальник вас вызвал, и через некоторое время вы зашли к нему.

Зачем произносить: «Я вам не помешаю?». Ваше время не менее ценно, чем время начальника. Лучше заменить это фразой: «Я войду?».

4. «Не могли бы вы»

Частица «не» является самой коварной в русской речи. Из-за нее данная фраза имеет следующий подтекст: «Я думаю, ты откажешь, и я завишу от тебя». Если человек все-таки согласится выполнить вашу просьбу, то это будет смотреться как одолжение.

Поэтому лучше заменить данную фразу на утвердительную: «Могли бы вы…?». Здесь просматривается уверенность в результате.

5. «Будь здоров»

Наверняка, вы желали здоровье человеку, который рядом с вами чихнул. Однако по правилам этикета это неприлично, если вы находитесь не в окружении друзей или родственников.

Своей реакцией на чих вы показываете, что заметили, как человек чихнул. Иногда это ставит в неловкое положение.

6. «Мне очень понравилось»

Данная фраза сама по себе приятна и подходит для общения в кругу близких людей. Однако если вы желаете сделать акцент на собственном мнении, то применяйте ее с осторожностью.

В определенных случаях может сложиться впечатление, что произвести на вас впечатление легко.

Чтобы придать вес собственной оценке, то следует ее конкретизировать. К примеру: «Я доволен», «Меня это приятно удивляет» и пр.

Избавьтесь от вежливых слов, которые умаляют вашу значимость. Тогда вы начнете излучать уверенность в себе и это станет началом позитивных изменений в вашей жизни.опубликовано econet

Автор Екатерина Счасная

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