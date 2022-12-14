6 причин мужского пренебрежения

Часто в том, что мужчина испытывает пренебрежение к женщине, виновата она сама. Если у женщины заниженная самооценка, она не развивает свои способности, всю себя отдает партнеру, то и реакция в ответ может быть достаточно предсказуемой. Вот 6 наиболее типичных ситуаций, когда со стороны мужчины мы получим пренебрежение.

Ваш мужчина относится к вам неуважительно? Игнорирует ваши просьбы? Не слышит о потребностях? Не хочет вкладываться в отношения? Проявляет равнодушие? В этой статье я описала 6 причин, почему он так делает.

Пренебрежение мужчины

1 причина

Женщина ставит мужчину на первое место, а себя на второе. Что только не делают женщины, чтобы добиться расположения понравившегося им мужчины.

Отказываются от своих интересов, пренебрегают своим здоровьем, закрывают глаза на свои потребности, глотают обиды. Но это еще не полный список привнесения себя в жертву: здесь и отказ от своих увлечений, и отказ от общения с родственниками, которые неприятны мужчине или с которыми он не нашел общего языка, и желание быть для мужчины его продолжением, стремясь подстроиться, слиться в эмоциях с ним, его эмоциях, и отказ от своей мечты, дабы мечта мужчины важнее.

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2 причина

Женщина скрывает (а то и вовсе обесценивает) свои способности, таланты и компетентность.

Причин такого поведения может быть две: низкая самооценка и установки родителей, полученные в детстве ("Не выделяйся, будь, как все" или "да что ты можешь, глупенькая"). Женщина с детства привыкает так о себе думать, а во взрослом возрасте реагирует на комплименты: "Ты такая красивая/талантливая/умная!", словами отнюдь не позитивными: "Ты бы меня видел в 8 классе/да ладно тебе, вон моя подруга как рисует/какая умная? Постоянно ошибаюсь на работе!". Со временем на место этим комплиментам приходит пренебрежение.

3 причина

Женщина не выстраивает границ с мужчиной, не говорит о том, что ей не нравится. В этом варианте женщина не будет идти на конфронтацию, а будет стараться избежать лишней ссоры, чтобы не вызвать гнев со стороны партнера. Сюда же можно отнести угождение.

4 причина

Женщина относится к мужчине лучше, чем он к ней, и вкладывает в это отношения намного больше, чем мужчина. И даже больше: на презрительное отношение она отвечает любовью.

5 причина

Женщина превращается для мужчины в набор "функций" (как правило, к ним относится секс, приготовление еды, глажка, стирка), но при этом сама женщина от мужчины особо ничего не требует.

6 причина

Низкая планка. Это можно охарактеризовать как "да, может он денег немного зарабатывает, но он добрый" или "я бы хотела, чтобы он был более щедрым и заботился обо мне, но что ж, я его брошу? Может и лучше никого не найду, одна останусь".

В женщине все эти фразы говорит внутренний критик, который считает, что она недостойна любви, заботы, и старается активно убедить ее в этом. Лучше, как говорится, синица в руке... И женщина соглашается на меньшее.

Раз за разом женщина попадает в замкнутый круг, который можно обрисовать так:

мужчина относится к ней неуважительно

она себя не защищает

женщина испытывает психологический дискомфорт

ее уважение к себе падает, а самооценка снижается.

Что делать?

Возвращать себе достоинство и признавать свои успехи. Понять для себя, что для вас приемлемо в отношениях, а что нет, что с вами можно делать, а что нет, и исходя из этого выстраивать границы с мужчиной. И что еще важно: чтобы не попадать каждый раз в эмоциональную зависимость от мужчины, нужно отчетливо понимать, что вы можете сделать сами, а какие вещи нуждаются в его помощи и поддержке.

Если вы столкнулись со сложностями в отношениях, буду рада помочь вам разобраться с этим!опубликовано econet

Автор Анастасия Рагулина

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