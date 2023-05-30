6 неправильных установок, которые мы навязываем своим детям

Когда родители осознают причины развития комплексов у собственных детей, они испытывают настоящий шок. Ведь никто не задумывается о том, что при попытке дать ребенку все самое лучшее, родители могут допустить чудовищные ошибки, в результате которых их чадо будет страдать от комплекса неполноценности, суицидальных мыслей и депрессии.

Главная ошибка большинства родителей заключается в том, что они пытаются вырастить творческую и независимую личность, но на самом деле выходит противоположное – они навязывают ребенку стереотипы, принятые обществом. Эти стереотипы заставляют человека идти против собственного потенциала и порождают страдания. Внутри возникают бурные противоречия и закладываются они с раннего детства. Что такого делают родители, что мешает их детям реализовывать в полной мере врожденный талант?

Основные установки, которые нельзя навязывать детям

1. Не существует безусловной любви.

Если ты хочешь, чтобы тебя любили, это нужно заслужить. В сознании ребенка закрепляется это утверждение, если родители обесценивают его эмоции и навязывают собственное мнение. Ребенка просят, чтобы он не огорчал родителей и был послушным, тогда папа с мамой будут счастливы.

А демонстрировать свое недовольство допускается только в тех случаях, когда родители готовы выслушать ребенка. Когда такой ребенок вырастает и сам становится родителем, то в отношениях с партнером ему сложно оставаться верным собственным ценностям, он пытается угодить другому человеку, лишь бы его любили. Такие отношения нельзя назвать здоровыми.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

2. Абсолютно во всем есть какой-то подвох.

В результате закрепления такой установки в детстве у человека отсутствует способность уважать других и жить с открытым сердцем, он не может ощутить любовь во всем ее величии. Такой человек часто скрывает страх одиночества и быть отверженным другими, поэтому «маскирует» его, демонстрируя критичность ума, рациональный и зачастую циничный подход к решению большинства задач, чем очень гордится.

3. Не подходи к чужим людям.

Речь идет не о мерах безопасности, в данном случае под словом «чужие» подразумеваются все, кто не входит в близкое окружение. Если ребенку с детства внушили, что все посторонние плохие и опасные, в нем будет развиваться обособленность и болезненный индивидуализм. Но согласитесь, жить в мире, в котором каждый сам за себя невыносимо.

4. Добиться высот с помощью одного таланта нереально, честным путем нельзя занять весомое место в обществе.

Стандартные фразы: «стать хорошей актрисой возможно только через интимные отношения с режиссером» или «чтобы занимать руководящую должность, придется вести теневую бухгалтерию». Конечно, такие истории имеют место быть, но необходимо понимать, что постель и коррупция – не единственные варианты реализации своего таланта.

5. Не нужно стремиться к богатству.

Такая установка приводит к бурному внутреннему конфликту, ведь деньги являются неотъемлемой частью современного мира и каждому человеку хочется жить комфортно и в достатке. Получается, что мы сами запрещаем себе пользоваться всеми благами цивилизации. Деньги – это не зло, а люди привыкли осуждать богатых и оправдывать собственные материальные проблемы тем, что они остались хорошими людьми, в отличие от тех, кто нажил богатство.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

6. Мальчик должен быть таким-то, девочка такой-то.

По мере взросления у человека формируется собственное восприятие действительности. Общество называет это «эго». И было бы все хорошо, если бы люди не заставляли других смотреть на реальность через свою призму. Следует понимать, что представление о том, каким должен быть мальчик либо какой должна быть девочка, формируется исходя из личной интерпретации действительности. Когда мы не соглашаемся с мнением других людей, мы разжигаем конфликт. У каждого своя правда.

Касательно взаимоотношений между детьми и родителями, последние зачастую являются авторитетом, но у детей не пропадает чувства собственной правды, а под давлением родителей они могут скрывать его, тем самым подавляя свои реальные желания.

Вместо того чтобы отчитывать ребенка за проявление эмоций, которые лично вам не нравятся, следует признать, что любые эмоции важны. Поэтому многим родителям стоит поработать на собой, а дети уже будут следовать примеру взрослых или не будут, они сами решат.

Если применять на практике все установки, указанные выше, то о развитии полноценной здоровой психики не может идти речи. Родителям, прежде всего, нужно работать со своей психикой, уметь критически подходить к любой ситуации и использовать различные способы самосовершенствования, это позволит воспитать детей, которые в будущем добьются всего, чего пожелают и при этом не потеряют себя.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet