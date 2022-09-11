50 способов привести свою жизнь в порядок

Прошлого не вернешь. Двигайтесь вперед и наслаждайтесь каждым моментом своей жизни. Завершайте то, что должно быть завершено, и двигайтесь дальше, используя накопленный опыт.

1. Избавляйтесь от старых бумажек

Если вы хоть сколько-нибудь похожи на меня, ваш дом завален разными бумажками – всякими записями, старыми рецептами, ненужной почтой, записками самому себе. Избавляйтесь от всего этого. Уничтожайте бумагу в шредере, этим вы добьетесь порядка и защищенности в своем доме.

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2. Мысленно готовьте себя к предстоящим переменам, представляя себе свое идеальное «я»

Чем вы больше всего восхищаетесь? Каким вы видите свое будущее? Каким вы хотите быть? Представляйте себя таким человеком.

3. Помните, что неожиданные события могут оказаться благом

Как однажды сказал Далай Лама: “Помни, что неполучение того, чего ты так жаждал получить, подчас оказывается удивительным даром удачи”.

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4. Спрашивайте людей, которыми вы восхищаетесь, как они стали теми, кем являются на данный момент

Я всегда восхищался моим дедом. Понимание того, как он начинал вести свой бизнес, как преодолевал трудности в течение жизни и как благоустраивал свою жизнь, помогло мне добиться собственного процветания.

5. Откажитесь от алкоголя, сигарет и других пороков

Возможно, они являются для вас костылями, искажающими здравый взгляд на мир. А деньги, сэкономленные на приобретении этих вредных веществ, можно использовать на что-нибудь приятное, например, на путешествие.

6. Избавляйтесь от негативных элементов вашей жизни, будь это люди или работа, которую вам не хочется делать

Если у вас есть друзья, которые расстраивают или подавляют вас, нет никакой необходимости поддерживать и дальше эти отношения лишь из чувства долга. Порвите такие связи и избавитесь от неудач.

7. Начинайте каждый день с чистого листа, составляйте новый список дел за чашкой утреннего кофе

Четкое понимание того, что вам предстоит сделать за сегодняшний день, поможет вам удержаться в нужном русле.

8. Наведите в доме полный порядок и избавьтесь от всех ненужных вещей

Не только от старых рецептов, как было сказано ранее, но и от всего того хлама, которому место на распродажах, мусорной свалке или который можно отдать нищим.

9. Практикуйте простую систему хранения личной информации

Создание простой картотеки и системы папок с наклейками - это нечто, не требующее услуг личного секретаря и способное сделать вашу жизнь гораздо проще, когда вы разыскиваете нужную информацию.

10. Закупайте продукты на неделю в наиболее удобное для этого время

Составьте список, бюджет и покупайте только самое необходимое, чтобы сэкономить время и деньги.

11. Пройдите тест на профессионализм, который поможет выявить ваши сильные стороны

Если у вас не сложилась карьера, и вы не знаете, с чего начать, чтобы сдвинуться с мертвой точки, этот способ будет очень полезен, чтобы выявить ваши сильные стороны и выбрать правильное направление.

12. Если у вас есть проблемы, проконсультируйтесь с профессионалам

Многие борются с мертвыми тенями прошлого или тащат за собой тяжкий эмоциональный груз, который не дает им двигаться вперед. Работайте с этим грузом, избавляйтесь от него и двигайтесь вперед с помощью профессионалов.

13. Сделайте ревизию и избавьтесь от просроченных медикаментов и пищи

Когда я в последний раз делал это, я нашел все, что угодно, от 3х-летнего пакетика специй до 5-летнего аспирина.

14. Разработайте собственную диету, делая упор на зерновые, овощи и фрукты

Правильное питание производит потрясающий эффект на общий уровень энергетики организма.

15. Принимайте витамины

Витаминные пищевые добавки помогают снизить возможность развития многих заболеваний, в том числе и онкологии и остеопороза.

16. Разработайте комплекс физических упражнений, включив в него ваши любимые виды деятельности, например, танцы или катание на велосипеде

Моя подруга предпочитает йогу, а я – футбол. Поддерживайте форму в своих любимых занятиях, это даст результат.

17. Запишитесь на прием к врачу, который вы давно откладываете на потом

Как просто откладывать посещение врача, например, стоматолога, до тех пор, пока вас не вынудит к этому острая боль. Однако, превентивные меры очень важны для поддержания общего здоровья организма.

18. Выполняйте упражнения для ума

Кроссворды, Судоку и другие игры со словами – нечто большее, чем просто занимательное времяпрепровождение. Доказано, что они повышают умственные способности в целом.

19. Издайте собственную книгу

Сейчас, с развитием интернет – технологий это стало гораздо проще сделать. Вы можете выкладывать в интернете свои идеи и зарабатывать на этом деньги. Я публикую свои собственные книги в интернете.

20. Создайте список книг для чтения и запишитесь в клуб любителей чтения

Большинство людей жалуются, что хотели бы больше читать, но без конкретного плана вы не найдете для этого достаточно времени. Вступление в клуб любителей чтения не только расширит область вашей социальной активности, но и поможет осуществлять ваш план по чтению и обновлять список книг для чтения.

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21. Каждый день находите время для уединения

Сюзан Тейлор (Susan Taylor) утверждает, что «уединение помогает обновлять сознание и развивать новые идеи».

22. Практикуйте дыхательную гимнастику

Стресс производит разрушительный эффект на вашу жизнь и работоспособность в целом. Я лично, находясь под гнетом стресса, порой забываю дышать. Не забывайте делать глубокие вдохи, это улучшит приток кислорода к мозгу.

23. Будьте честны, что бы вы ни делали и ни говорили

Способны ли вы отстаивать все свои действия и поступки? Если нет, проанализируйте все свои слова и учитесь выражать свои мысли честно и прямо. Это снизит шансы на ошибку на вашем жизненном пути.

24. Учитесь на прошлых ошибках

Все совершают ошибки. Обычно мы многому учимся на них в течение жизни. Ошибки, которые мы повторяем несколько раз, откладываются в подсознании как жизненный опыт и могут послужить хорошей подмогой в грядущих ситуациях.

25. Добровольно помогайте людям

Помощь другим – достойный способ улучшить свою собственную жизнь.

26. Изучайте иностранные языки или приобретите новое хобби

27. Читайте биографии людей, которые вдохновят вас

Для развития новых идей пытайтесь понять, как другим удалось привести в порядок свою жизнь.

28. Разговаривайте с незнакомцами

Неожиданные разговоры иногда на удивление вдохновляют.

29. Восстанавливайте связи с друзьями и родственниками, которые живут далеко от вас

Позвоните тем, по ком вы скучаете, но все откладываете контакт. В вашем распоряжении интернет и Скайп, даже простой разговор он-лайн поможет восстановить утраченную связь.

30. Смените зубную щетку

Старая зубная щетка – хранилище бактерий.

31. Больше спите

Сном часто пренебрегают, тогда как сон – это источник энергии, хорошего настроения и бодрости.

32. Пейте, по меньшей мере, 6 чашек воды в день

Достаточное количество жидкости в организме позволяет сохранять высокий уровень энергии.

33. Создайте свою коллекцию фотографий

Храните фото и в электронном виде, и в фотоальбомах. Если в вашей семье такие же порядки, как в моей, то у вас полно обувных коробок, набитых фотографиями, которые только место занимают.

34. Интересуйтесь искусством и людьми искусства в месте вашего проживания

Посещая художественные галереи, вы можете познакомиться с художниками, а такие знакомства стимулируют сознание.

35. Запишитесь в клуб по интересам

Мой друг серьезно увлекся авиа-моделированием и настолько в это погрузился, что получил коммерческое удостоверение по пилотированию самолета. Никогда не знаешь, когда простое хобби может стать основным занятием и смыслом жизни.

36. Ведите календарь с пометками

Постоянное визуальное напоминание перед глазами может быть очень полезно. У всех людей разные возможности памяти.

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37. Не откладывайте проблемные разговоры

Учитесь решать проблемы быстро и конкретно. Это поможет снизить уровень нервозности и тревоги.

38. Составьте список приоритетных дел и занимайтесь в первую очередь тем, что доставляет вам наибольшее удовольствие

Если вы в последнее время утратили понимание того, что для вас представляет наибольшую ценность в жизни, полезным будет выделить время и определить, что в жизни доставляет вам наибольшее удовольствие. Стремитесь к этому, насколько возможно.

39. Проводите больше времени на открытом воздухе

Природа оказывает на нас ценное влияние – она успокаивает душу и проясняет мысли. Походы в лес или скалолазание любого уровня сложности дают ощущение гордости и совершенства.

40. Посещайте публичные лекции

Это могут быть научные лекции ли любые другие. Они помогают идти в ногу со временем, не отставать от жизни, быть в курсе происходящих в мире событий и строить дальнейшие планы соответствующим образом. Активность сознания – помощь во всех областях жизни.

41. Укрепляйте мускулатуру

Делайте массаж, это повышает тонус мышц и улучшает кровообращение. Затем вновь полученная энергия поможет вам в рутинной работе.

42. Пусть смех станет важной частью вашей жизни

Почаще встречайтесь с друзьями, с которыми вы можете вдоволь посмеяться, или просто пересматривайте любимые комедии. Смех действует как занятие физкультурой и, как известно, продлевает жизнь.

43. Выделяйте каждый день немного времени для безделья

Можете почитать, порисовать или просто посидеть, уставившись в одну точку, если вам этого хочется. Такое времяпрепровождение успокаивает мозг и позволяет почувствовать новые идеи.

44. Планируйте отпуск, когда это необходимо

45. Используйте новые идеи для развлечений

Вам не нужно быть Мартой Стюарт, чтобы устроить потрясающую вечеринку; а минимум усилий – и в качестве хозяйки или хозяина праздника вы на высоте. Это придаст вам уверенности в себе.

46. Выбросьте старую одежду, которая вам уже не подходит

Многие из нас втискиваются в старую одежду, которая уже не актуальна, что не прибавляет нам шарма. Чувствуйте себя комфортно в одежде, которая наиболее всего вам идет, и в которой вы эффектно выглядите.

47. Живите настоящим, а не прошлым

Прошлого не вернешь. Двигайтесь вперед и наслаждайтесь каждым моментом своей жизни. Завершайте то, что должно быть завершено, и двигайтесь дальше, используя накопленный опыт.

48. Учитесь на своих ошибках и двигайтесь вперед

Устраивайте свою жизни, устремляясь вперед, а не оглядываясь назад.

49. Проводите диагностику своего автомобиля

Мы периодически обращаемся к врачам, чтобы проверить свой организм. Также вовремя проводите диагностику своего автомобиля, не дожидаясь, пока будет слишком поздно что-то восстановить. Однажды я застрял во время автомобильного путешествия в Малайзии, и это – не самое приятное воспоминание.

50. Планируйте бюджет необходимого домашнего ремонта

Откладывайте деньги в пресловутую кубышку, чтобы поддерживать состояние своего жилья в реальном времени, планируя необходимый ремонт в наступающем году.опубликовано econet.ru

Перевод: Владимир Никонов

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