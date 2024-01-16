5 видов продуктов, которые негативно влияют на эмоциональное состояние ребенка

Как пища может оказывать негативное влияние на эмоциональное состояние и поведение ребенка.

Если вы замечаете, что для ребенка характерны периодически возникающие изменения в поведении и настроении, подумайте над тем, чтобы начать вести пищевой журнал. Отслеживайте, что ребенок ест и когда появляется «сложное» поведение. Попробуйте исключать подозрительную пищу и смотреть за тем, изменится ли поведение. Конечно, еда не может быть причиной всех поведенческих сложностей и проблем, но важно убедиться, что ваш ребенок не страдает от чего-то, что можно легко исключить из его жизни.

5 видов продуктов, которые стоит исключить из рациона, если ваш ребенок неуравновешен

1. Молочные продукты. Если у ребенка непереносимость лактозы или аллергия на молочный белок, вы можете заметить, что молочные продукты влияют на его настроение и поведение. Многие дети становятся раздражительными, капризными или агрессивными.

2. Искусственные красители. Во многих странах запрещено использовать искусственные красители, потому что они оказывают негативное воздействие на детей. Показана связь между искусственными красителями и проявлениями СДВГ, тревожности, гиперактивности и головными болями. Кроме того, эти вещества могут приводить к определенным изменениям в поведении, например, к эмоциональной нестабильности.

3. Сахар. Употребление сахара может приводить к гиперактивности ребенка. Вообще, сахар - достаточно неполезная вещь с точки зрения отдаленных последствий для здоровья, в то же время он содержится практически во всех продуктах, которые мы употребляем. Диета со слишком высоким содержанием сахара со временем может приводить к проблемам со сном, депрессии, задержкам умственного развития.

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4. Консерванты. Существует ряд консервантов, которые могут вызывать поведенческие проблемы у детей. Этот ряд включает в себя нитраты, нитриты и бензоат натрия. Глутамат натрия – это добавка, которая может способствовать возникновению изменений настроения, гиперактивности и головных болей.

5. Пищевые аллергены. К типичным пищевым аллергенам относятся молочные продукты, орехи, яйца, соя, кукуруза. Если ребенок страдает от пищевой аллергии, это серьезно влияет и на его здоровье, и на поведение. Проблема состоит в том, что точно определить, какой именно продукт вызывает аллергию, не так просто без проведения специальных анализов. Иногда пищевую аллергию вообще не рассматривают в качестве причины проблем ребенка, а ошибочно ставят ему диагноз СДВГ.опубликовано econet

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