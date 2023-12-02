5 вещей, которые я НЕ обязана делать как родитель

В каком-то смысле, аналогии этой статьи можно проводить и дальше – если родитель считает, что контроль всех областей жизни ребенка - это его, родителя, обязанность, то из этого вполне логично вытекает, что только запрет, а не разнообразие стратегий, включающее в себя переговоры, уступки и компромисс и т. д. становится единственным способом управления любым сообществом со стороны тех, кто наделен большей властью.

Статья, на мой взгляд, дающая пищу для переосмысления важных моментов. Когда родительская ответственность перерастает в неконструктивное давление? Можем ли мы говорить об автономии и ответственности взрослых, если этой автономии их никто никогда не учил даже в отношении их собственных тел? Может ли ребенок понимать себя и свои желания, если ему никто никогда не помогал их почувствовать? Это статья не инструкция для родителей, а пища для размышлений, особенно для рефлексий, связанных со своим собственным детством и поиском корней недоверия к своему телу. Почему я не знаю, чего я хочу? Почему я не понимаю, когда я устала? Почему я не чувствую, что и когда мне есть? Почему я не могу действовать, если не знаю четких инструкций? Этот текст может быть терапевтичным для тех, кого в детстве награждали ярлыками «упертый», «несговорчивый», «капризный», которые порой приходилось нести через всю жизнь. Может помочь переосмыслить, что «упертость» была естественной защитой своей телесной и психической автономии.

Родительство: 5 вещей, которые я не обязана делать

Заставлять людей спать

Заставлять людей есть

Контролировать вопросы, связанные с туалетом

Развлекать людей

Делать людей счастливыми

Я помню эти переполняющие меня чувства, когда я покидала роддом с моей первой дочерью. Мы с мужем смотрели друг на друга с мыслью «и что теперь?» Они просто вот так нам её отдали? А что, если мы не знаем, что с ней делать?

Мы это пережили, как пережил так или иначе каждый со своим ребенком. Кажется, что родитель должен делать невероятное количество вещей, не так ли? Нести абсолютную ответственность за ту жизнь, которую создал.

В процессе родительства я обнаружила, что усилия в некоторых вопросах не должны быть столь тяжелыми, как можно наблюдать у многих родителей. Вы знаете, что на самом деле трудно? Трудно контролировать свободное человеческое существо. Это очень ресурсоемкая цель! К счастью, вы не должны этого делать. Вот несколько вещей, от которых можно отказаться прямо сейчас!

1. Заставлять людей спать.

Это не моя работа принуждать людей ко сну. Я знаю какая это проблема. Тысячи книг написаны по этой теме. Каждый хочет знать, как заставить ребенка спать, когда родители этого хотят. Но сон – биологическая потребность, мы не должны заставлять кого-либо спать!

Каждый имеет право засыпать, когда он устал и просыпаться, когда отдохнул. Пытаться контролировать этот процесс, принуждая детей спать, когда они не устали или будить до того как они готовы – это именно то, что создает бесконечные конфликты вокруг сна. Это не дети должны измениться, а наши ожидания! Ожидая от ребенка, что он будет игнорировать сигналы тела и придерживаться установленного графика сна – это неконструктивное давление.

«Но мне нужно спать и иметь время для отдыха». Конечно! Я не говорю, что ваши потребности не нужно учитывать. Я хочу сказать, что потребности ка равны и нужно стараться, чтобы потребности каждого получали удовлетворение (за исключением периода, когда мы говорим о совсем маленьком ребенке. Он нуждается в регулярном кормлении/гигиене/комфорте и вы вынужденно меньше спите в это время). Строгий режим сна необязателен. И без него возможно получить необходимое количества сна для каждого, а также научить детей слышать свое тело и почувствовать уважение и поддержку родителей.

Что делать?

Поговорите с ребенком, как он ощущает усталость в теле, а как ощущает, что тело отдохнуло? Помогите ребенку осознать, как его текущий выбор того или иного поведения влияет на его самочувствие.

Создавайте вечером среду, которая поможет перейти ко сну (приглушенный свет, спокойные игры, добрые сказки и т.п.)

Установите эмоциональную связь с ребенком к вечеру. Часто дети испытывают проблемы с расслаблением, если что-то их тревожит и время эмоциональной близости поможет им расслабиться и поговорить о своих тревогах.

Говорите о своих потребностях, если это необходимо. «Я слышу, что ты хочешь поиграть. Я чувствую усталость и мне нужно немного отдохнуть. Я пока посижу здесь и почитаю свою книгу некоторое время», «Я засыпаю и мне нужно пойти прилечь. Я переживаю за тебя и не могу оставить здесь одного, давай ты пойдешь тихо поиграешь в своей кроватке пока не заснешь или пойдем спокойно полежим вместе».

2. Заставлять людей есть.

Да, это еще одна биологическая потребность. И еще одна вещь, которую вы не должны контролировать. Только представьте себе, что это за издевательство, если бы кто-то постоянно имел свое собственное мнение о ваших пищевых привычках. Дети чувствуют то же самое!

Чем больше вы давите, уговариваете, угрожаете или торгуетесь, тем большее сопротивление чувствует ребенок. Я знаю, мы делаем это потому что беспокоимся но (если речь не идет о каких-либо проблем со здоровьем) дети не собираются умирать с голоду!

Ваша задача обеспечить разнообразную хорошую еду. Все. Задача ребенка – слушать свое тело и есть, когда приходит голод. И это не нужно портить. Это та самая точка, в которой начинаются проблемы с едой. Мы хотим, чтобы ребенок всегда был способен доверять своему телу и чтобы потребности его тела подсказывали что ему нужно, потребности тела, а не желание угодить другим. Именно так развиваются здоровые отношения с едой. Это на ваша работа заставлять ребенка есть.

Что делать?

Начните с самых ранних лет позволять ребенку кормить себя самому.

Регулярно обеспечивайте разнообразную хорошую еду.

Позволяйте детям помогать вам в готовке.

Не комментируйте когда что и сколько они едят.

3. Контролировать вопросы, связанные с туалетом.

Ок, этот пункт звучит как нечто очевидное, но если вы погуглите «как научить ребенка ходить в туалет», то результаты и их количество покажут, что не все так очевидно. Туалетные паттерны другого человека не объект моего контроля. Детей не нужно учить ходить в туалет. Вы знаете, что они и так очень умные! Не нужны награды и наказания. Пожалуйста, не упрашивайте «пописай ради мамочки!» Разве мы используем наши тела, чтобы доставить удовольствие другим? Нет. Как и многие другие вещи, походы в туалет случаются легко и естественно, когда приходит время.

Что делать?

Позволяйте им использовать туалет, когда они этого хотят.

Подождите, когда они будут готовы, нет никакой спешки.

Не может быть так, чтобы дети жили в современной цивилизации и не знали, как пользоваться туалетом – дети учатся через копирование поведения окружающих.

4. Развлекать людей.

Все верно! Это не моя работа развлекать моих детей. И им это абсолютно не нужно! Они сами по себе вполне целостные люди. Точно так же как мне не нужен кто-то, кто развлекал бы меня с утра до вечера, так же это и не нужно им. У них прекрасное воображение, они креативные, полны вдохновения и мотивированы.

Видели ли вы когда-нибудь ребенка, который целый час играет с палочкой? Поверьте мне, это им не скучно. Проблема в том, что если развлечение детей вы видите как свою работу, они очень быстро становятся зависимыми от такого подхода. Они теряют способность развлекать себя сами за бесконечными попытками взрослых их занять и развлечь. А потом все чаще начинается столь знакомое «мам, па, мне скучно».

Что делать?

Позвольте им скучать! Проявите понимание и вместо прямых ответов на вопрос вы вполне можете сказать: «Я понимаю, ты чувствуешь скуку. Иногда трудно понять, чем же хочется заняться»

Включите детей в свою жизнь. Дети хотят делать настоящие вещи. Им никогда не скучно, когда им позволяют быть активным участником вашего дня

Создайте среду, которая помогает развивать независимость. Убедитесь, что они могут иметь доступ к своим вещам самостоятельно и могут их использовать без вашей помощи.

Обеспечьте наличие простых игрушек или объектов, чтобы они могли играть с ними максимально используя свое воображение

5. Делать людей счастливыми.

Контролировать эмоции людей уж точно не моя работа! И счастье не единственное приемлемое чувство. Мы не пытаемся вырастить людей, которые постоянно счастливы, мы хотим, чтобы это были целостные люди. Люди, которые знают, что значит чувствовать и как справляться с любыми эмоциями, возникающими в жизни. Поэтому грусть, злость, фрустрация, радость, счастье, зависть, тревога, удовлетворенность, одиночество, оптимизм… все это абсолютно нормально! Наша работа не в том, чтобы не дать нашим детям переживать негативные эмоции, а поддерживать их, чтобы у них были навыки регуляции эмоций, навыки, которые так нужны во взрослой жизни.

Что делать?

Эмпатия! Это именно то, что нужно, я очень рекомендую к прочтению эту книгу [1]:

«Когда мы слушаем с эмпатией, мы позволяем говорящему дотронуться до самых глубинных уровней самого себя. Что может служить доказательством того, что мы адекватно проявляем эмпатию к другому человеку? Во-первых, это когда человек осознает, что что бы с ним ни происходило он получит полное эмпатичное понимание, в этот момент он испытывает чувство невероятного облегчения. Мы можем заметить этот эффект, отметив как ему сопутствует полное расслабление нашего тела. Во-вторых, гораздо более заметный признак, это то, что человек перестает говорить. Если мы не уверены, достаточно ли было проявленной эмпатии, мы всегда можем спросить «Есть ли что-то ещё, что бы ты хотел сказать?» - Маршал Розенберг

Многие родители делают всю эту работу, но вы можете отказаться от неё и все будет в порядке!

Не удивительно, что именно эти области становятся полем битвы для многих родителей: сон, еда, туалет, развлечения и сильные эмоции. Почему? Вот она причина! Это потому что эти области жизни существуют НЕ для того, чтобы мы их контролировали! Они исключительно в зоне ответственности каждого конкретного человека, а дети – это тоже люди. Дети имеют право на автономию, как на автономию тела, так и на автономию психики, и они знают это, и поэтому сопротивляются, когда кто-то пытается контролировать их на всех уровнях. Именно поэтому мы обнаруживаем себя в центре сражения двух воль и это точно не самое лучшее место для пребывания.

«Один из самых печальных результатов от попыток заставить наших детей делать то, что мы хотим (вместо того, чтобы ставить целью получение желаемого всеми членами семьи), так это то что наши дети будут слышать требование в каждой нашей просьбе. А когда люди слышат требование, им трудно сфокусироваться на ценности того, что у них просят, потому что… это несет угрозу их автономии, а автономия – одна из базовых человеческих потребностей. Люди хотят иметь возможность делать что-то, что они выбрали сами, а не то, что их заставили. Как только человек слышит требование, ему становится гораздо труднее принять решение, которое было бы оптимальным для всех сторон» - пишет Маршал Розенберг.

Вместо этого, мы можем проявить уважение к решениям детей относительно их собственных тел и психики и работать вместе с ними, а не против них. Даю вам слово, это принесет гораздо больше мира в семью! И прежде чем вы скажете «то есть это значит позволять детям делать всё что угодно?», я отвечу «нет, нет и нет», это ни в коем случае не означает позволять им действовать без оглядки на потребности других людей. Речь идет о том, что все обладают равными правами и важно стремиться найти такое решение, которое бы подошло всем!

Дети равны с нами в правах и они заслуживают наше уважение, а не наш контроль. И конечно, мы могли бы сделать свою жизнь проще, отказавшись от ненужных усилий. Попытка контролировать свободное автономную индивидуальность очень выматывающая работа. И вы не должны её делать.опубликовано econet

Текст – Sara блог Happiness is here

Перевод – Юлия Лапина

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet