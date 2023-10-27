5 вещей, которые усиливают наше беспокойство

Бороться с тревожностью очень сложно. Особенно когда мы применяем неверные стратегии, чтобы снять беспокойство. Например, занимаемся самоуспокоением. Или пытаемся прогнозировать события, которые в реальности складываются по совсем другому сценарию.

Из практики, личного и клиентского опыта, я выбрала те вещи, регулярно делая которые тревогу можно разогнать до космических скоростей. Интересно, каким будет самый популярный пункт у вас?

5 ошибок, которые усиливают тревогу

1. Самоуспокоение. Оно не работает. Повторение в тревоге про себя фраз: «Все будет хорошо», «Я молодец, справлюсь» может на время переключить от тревожных мыслей. Но не более, ведь никуда их не убирает. Полезнее спросить себя: «Что именно не хорошо? Что я могу с этим сделать?», «Что я буду делать в случае, если не справлюсь?». Попробуйте – почувствуете разницу.

2. Избегание. Попытка уйти от того, что нас беспокоит, не дает нам возможности получить опыт совладания с источником беспокойства. Почувствовать себя способными справиться с ним. Тревога по поводу падения с велосипеда, избегание катаний на нем, не помогут научиться на этом велосипеде кататься (нужно будет повторять себе это почаще, когда я его куплю :D).

3. Эксплуатация поддержки других людей. Именно «эксплуатация». За поддержкой лучше обращаться в случае, когда при прошлой попытке справиться с тревожной ситуацией ничего не получилось. А затем самому закреплять полученный при поддержке других успех. Родитель держит ребенка за руку, когда тот учится ходить. Но нужно будет когда-нибудь отпустить его руку, чтобы он научился ходить самостоятельно.

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4. Ритуал. Надеть счастливый свитер перед собеседованием, попить из счастливого стакана перед свиданием. Это все «костыли», которые мешают получать опыт самостоятельного решения проблем и могут очень встревожить, если ритуал будет невозможен. Нужно ли говорить, что испытает человек, если «счастливый свитер» будет в стирке перед собеседованием, а «счастливый стакан» разобьется.

5. Прогноз событий. Часто прогнозы о будущем не сбываются, потому нет смысла о них фантазировать. Если фатальный исход вас все же беспокоит, попробуйте спросить себя: «Есть ли у этой ситуации самый лучший вариант развития событий?», «А какой средний вариант?», «Как я смогу пережить самый худший вариант?».опубликовано econet

Автор Квитка Наталья

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