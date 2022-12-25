5 вещей, которые не станет делать уважающая себя женщина

Эмансипация породила особый, достойный уважения тип женщины. Эта дама не станет требовать привилегий по признаку пола, она выбирает отношения сами по себе, а не из страха одиночества. Ей чуждо лицемерное кокетство и ложная слабость. Если она чего-то хочет, то скажет об этом прямо.
Еще не так давно приличная женщина не могла себе позволить пойти в ресторан без мужчины, носить брюки, спорить и демонстрировать острый ум в компании. Современное общество этими запретами можно только насмешить. Но на смену им пришли новые, связанные со временем с процессом эмансипации.
Если еще сто лет назад это именно так и работало – успех женщины определялся сначала положением в обществе ее отца, потом мужа, потом успехами детей, то сегодня статус женщины-приложения выглядит не слишком привлекательно.
Даже жены очень состоятельных мужей пытаются убедить общественность в том, что они – состоявшиеся личности с собственными увлечениями. Те дамы, которые рассказывают всем и каждому о достижениях дочери или сына получают звание «яжематерей». А уж о папиных принцессах, мало к чему стремящихся в жизни, и говорить нечего.
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Прекрасный образ музы великого творца тоже несколько поблекнул и облез. Многие женщины сами хотели бы стать тем самым творцом, вокруг которого порхают музы. Благополучие близких очень важно, но это не те очки, которые стоит записывать в собственную турнирную таблицу.
Если раньше молодая благородная девица не могла себе позволить идти по улице с тяжелыми сумками или выполнять какую-то подобную работу, требующую усилий, она должна была попросить об этом мужчину, то сегодня все перевернулось с ног на голову. Просить, конечно, можно. Но нужно быть готовой и в ответ предоставить какую-то услугу или выразить благодарность деньгами. Если же это затруднительно, то со сложностями лучше справиться самой. Это намного более достойный и приемлемый в глазах общественности выход, чем вооружиться знаменем «яжеженщина, вы мне должны».
В далеком прошлом женщины, которым не удалось создать семью, подвергались жестокому прессингу со стороны общества. Лучше было найти хоть какого-то мужчину: некрасивого, старого, с плохим характером, лишь бы не остаться одной. А те женщины, которые отказывались от концепции «плохононький, да мой» назывались вековухами и практически исключались из социума.
Сегодня дело обстоит иначе. Свободные женщины, живущие для себя, получают в обществе больше уважения и поддержки, чем те женщины, которые согласны на любого мужчину любой ценой, лишь бы был.
До революции на то, чтобы работать или учиться, женщине нужно было разрешение мужа. Мужчина считался ответственным за материальное обеспечение семьи по умолчанию. И хотя ситуации складывались по-разному, иногда и привлекательный молодой человек мог жениться на некрасивой девице с богатым приданым и обеспеченным влиятельным отцом, но в целом ждать от мужчины содержания было естественно и нормально. Как и писать об этом в брачных объявлениях. Сегодня большинство женщин понимают, что в текущей экономической ситуации работать, скорее всего, будут оба. А говорить о том, какая зарплата должна быть у будущего мужа, можно только ради хайпа, чем многие, собственно, и занимаются.
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Еще не так давно по историческим меркам слова «да» в ответ на мужскую инициативу практически не существовало. Если это только не согласие выйти замуж (и то, нужно еще с родителями посоветоваться). Женщина не признавалась субъектом отношений в полной мере, поэтому и осознанного согласия дать не могла. Отсюда разные странные пословицы, типа того, что слабое «нет» - это такое да. А настоящее нет – это удар по лицу зонтиком. Сегодня активность и инициативность требуется от обоих полов. И если мужчина услышит нет, он уйдет, и правильно сделает.
Что делать женщинам, которые воспитаны в старорежимном ключе и не могут так прямо дать согласие или несогласие? Я думаю, пусть либо находят мужчину, который готов разгадывать их ребусы, или сидят без подарка.
Какое поведение, по-вашему, считается неприличным для современной женщины?опубликовано econet
Автор morena_morana
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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