5 вещей, которые мешают хорошим людям найти себе пару

Если вам не везет в личной жизни, не спешите впадать в отчаяние. Предлагаем ознакомиться с пятью причинами, которые не дают хорошим и добрым людям найти партнера на всю жизнь. Возможно, пришло время кое-что в себе изменить?

Вы – добрый, милый, отзывчивый и компанейский человек. Почему же вам тогда тотально не везет в личной жизни. Вроде новые отношения начинают развиваться в нужном ключе… И тут – бац! Снова расставание. Вот пять причин, почему не удается найти себе пару.

Почему не удается построить отношения: 5 причин

Мы отобрали «пятерку» причин, которые стоят на пути ваших счастливых отношений.

№ 5. Вы излишне милы

Вы привыкли винить исключительно себя, если на свидании что-то пошло не так? Казните себя за неудачно сказанное слово и вообще за плохую погоду? Помните, никто не совершенен. И будьте к себе более снисходительны. Стремление всегда и везде быть хорошим мало кто оценит. А вот воспользоваться этим захотят многие.

№ 4. Вы – женского пола

Да, быть женщиной сложно и дорого, к тому же у вас в разы меньше вариантов создать пару. Отчасти тому виной демография: мужчин во многих странах Европы и Америки меньше, чем дам. Вот и выходит, что нацеленных на брак девушек больше, чем мужчин. И на «рынке женихов» возникает нешуточная конкуренция.

№ 3. Вы быстро привязываетесь

Ничего нет хорошего в том, что вы излишне быстро привязываетесь к партнеру, без конца ждете звонка, проверяете почту, сами засыпаете его сообщениями и так далее. И часто не хотите посмотреть правде в глаза и сказать себе, что этот человек абсолютно вам не подходит. В результате после каждого нового расставания вы оказываетесь с разбитым сердцем, и нужно начинать все сначала.

№ 2. Вы – странный человек

Никто не говорит, что вам следовало бы записаться на прием к психотерапевту. Но некоторые ваши выходки смущают, вводят в ступор. Особенно, если вы познакомились с человеком совсем недавно. Да, каждый в нашем мире имеет право на самовыражение. Но не все воспринимают на ура чужие странности и экстравагантности. Может, стоит сбавить обороты?

№ 1. Вам банально не везет

Бывает и такое. Возможно, ваши прекрасные человеческие качества притягивают как магнитом всяких манипуляторов, эгоистов и прочих субъектов, для которых развитие серьезных отношений с вами – последнее дело.

Не стоит впадать в отчаяние. Иначе вы рискуете очутиться в замкнутом круге, когда опускаются руки, не хочется следить за внешним видом и даже выходить на улицу. Тут и до депрессии рукой подать.

Не воспринимайте неудачи в отношениях как что-то раз и навсегда установленное. Поверьте, ваша «судьба» ходит где-то рядом. И вы все равно встретитесь в нужное время в нужном месте.

А пока полезно задуматься: «Может мне больше уделять времени своей персоне?». Посвятите время увлечениям, развивайтесь. Интересные люди притягивают к себе. Возможно, если вы расширите круг знакомств, это пойдет вам на пользу.опубликовано econet

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