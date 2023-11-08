5 вещей для успешных отношений, которые нужно знать женщине

Успеха в игре чаще всего достигает не тот, кто хорошо знает ее правила, а тот, кто помимо этого еще и хорошо изображает, будто он их совершенно не знает…

Вспомните, как работают профессиональные карточные шулеры… Они-то как раз всегда прикидываются такими вот ничего не знающими, а потому выигрывающими случайно, еще раз случайно и третий раз подряд, опять-таки совершенно случайно… (И уходят, между прочим, с толстыми пачками денег в карманах!)

5 вещей, которые должна сделать девушка, которая желает быть успешной в отношениях с мужчинами

То же самое и в любовных и семейных отношениях: если вы сделаете такую глупость и будете постоянно говорить о том, что вы уже все знаете и все понимаете, это с высокой степенью вероятности приведет к тому, что данные отношения закончатся вашим полным провалом! И это притом, что вы на самом деле все будете знать! Все, кроме того, что о своем знании НИКОГДА не следует заявлять публично. Особенно своему другу…

Исходя из всего этого, давайте четко усвоим:

Самый лучший способ подыграть мужчинам, это сделать вид, будто вы вовсе и не знаете тех правил, по которым они играют!

Употребляя в данном случае слова «подыграть мужчинам» я вовсе не вкладываю в нее какой-то обидный для мужчин или для женщин смысл. И уж тем более не имею в виду того, чего так всегда боятся девушки и женщины: что им опять «придется плясать на задних лапках перед этими проклятыми, заевшимися и обнаглевшими мужчинами»! Просто нужно понимать: в том, чтобы некой паре удалось создать более или менее успешные любовные отношения, на самом деле должны быть заинтересованы сразу обе стороны – как мужчина, так и женщина!

Когда мужчина подыгрывает женщине, а женщина подыгрывает мужчине, на самом-то деле они подыгрывают прежде всего самим себе!

Так что категорически вам советую: не спешите тем или иным способом сообщать вашему другу, что вы уже более или менее представляете себе то, каким образом он думает, как принимает решение и за счет каких хитростей и уловок пытается справиться со своими мужскими сексуальными фобиями! Не спешите еще и потому, что ваши опрометчивые заявления могут вызвать к жизни еще одного до поры до времени дремлющего джинна – мужскую сексуальную фобию того, что он (мужчина) – марионетка в руках своей подруги, он – ведомый, он – не более чем кукла в руках опытной кукловодки, прекрасно знающей, когда и за какие нити ей следует дергать своего Пьеро. А практика свидетельствует:

Готовность резко и полностью прекратить те любовные отношения, в которых он совершенно не чувствует своего лидерства, проявляет подавляющее большинство мужчин.

И проверять, относится к их числу ваш друг или нет, лично я – не советую!

Из всего этого у нас вытекает следующее:

Успешность или неуспешность развития любовных отношений зависит в том числе и оттого, насколько быстро и грамотно дама поможет своему мужчине преодолеть имеющиеся у него сексуальные фобии.

Конечно, я понимаю, что некоторые читательницы сейчас возмутятся: «Вот, мол, каков этот автор-мужчина! Вот как он мастерски подыгрывает своим собратьям по полу! Мало того, что мы и так всю жизнь страдаем по вине мужчин, мало того, что у нас хватает и собственных сексуальных фобий, так мы еще должны помогать им в преодолении их собственных страхов! Нет уж! Пусть справляются с ними сами…».

Так вот, сразу же скажу тем, кто думает именно таким образом, следующее: для того, чтобы девушка или женщина смогла успешно выстроить любовные отношения с понравившемся ей мужчиной, ей нужно сделать всего пять вещей.

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5 вещей, которые должна сделать та девушка, которая желает быть успешной в отношениях с мужчинами:

Вещь первая. Девушка должна перестать считать секс неким средством достижения своих любовно-семейных целей!

То есть дама должна отказаться от иллюзий того, что, вступив с мужчиной в сексуальные отношения она оказывает ему такую немыслимую услугу, за которую он теперь до конца своих дней должен носить ее на руках и обязательно на ней жениться. (Конечно, если мужчине от 16 до 30 и он ведет себя (или выглядит!) таким образом, что никто из дам не желает с ним дружить, он вполне может предложить свою руку и сердце той, кто впервые восприняла его как мужчину. Однако, как показывает практика, такие браки редко бывают жизнеспособными.)

Безусловно, выдающиеся сексуальные способности женщины в сумме с отсутствием у нее моральных предрассудков могут помочь ей найти себе любовно-сексуального спонсора и решить свои карьерные или финансовые проблемы. Однако я подчеркиваю: современные дамы должны перестать считать секс неким средством достижения своих любовно-семейных целей! Именно любовно-семейных! Все остальные – в том числе и карьерно-финансовые, сексом они решить могут, а вот создать только благодаря сексу успешные и самое главное – длительные и счастливые семейные отношения – нет! Если не верите и желаете попробовать, пожалуйста, пробуйте! Дело ваше…

Вещь вторая. Дама должна хорошо представлять себе то, каким образом мужчина воспринимает любовные и семейные отношения, обязана разбираться в его сексуальных фобиях.

Вещь третья. Девушки должны относиться к мужским сексуальным фобиям без улыбок, язвительности или негодования.

И уж если у уважаемых дам это не получается, то, во всяком случае, они не должны выражать это вслух или вообще в своем поведении. В противном случае, они попросту спугнут своих мужчин…

Вещь четвертая. Дамы должны помогать своим мужчинам преодолевать их сексуальные фобии.

И делается это более чем просто. Начав общаться с новым для себя мужчиной, девушке следует:

всячески продемонстрировать свое искреннее желание общаться именно с этим мужчиной (как минимум благодарить его за хорошо проведенный вечер);

конкретно договариваться о новом свидании (вплоть до минут!) уже тогда, когда не закончилось свидание еще текущее;

дать мужчине максимум информации не только о себе самой (все, кроме информации о лично-интимном прошлом!), но и о том, какие именно отношения вы бы хотели создать и как именно должен вести себя ваш друг, согласно вашим представлениям о жизни, сексе, любви и браке;

не совершать тех поведенческих ошибок, что более или менее подробно описывались мною на протяжении всей этой книги.

Так видите, все просто:

Самый простой способ помочь мужчине преодолеть его сексуальные фобии, это не создавать предпосылок для их возникновения!

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И, как мне кажется, всякая дама вполне может этому научиться.

Вещь пятая. Дама должна убедить своего друга в том, что она ему для чего-то очень сильно нужна!

Чаще всего мужчина идет на создание серьезных отношений и семьи только тогда, когда дама докажет ему, что она очень нужна ему как минимум для решения двух-трех проблем из следующего списка:

для хорошего секса;

для рождения здоровых детей;

для решения хозяйственно-бытовых проблем (поесть и постирать);

для укрепления и повышения мужской самооценки (дама все время хвалит мужчину и говорит ему, что все окружающие его не ценят (и только его используют в своих корыстных целях), а вот именно она – ценит… (и пока еще совершенно не использует));

для того, чтобы мужчина мог порадовать свое самолюбие и похвастать всем окружающим, что его подруга – самая красивая;

для успешно-совместного ведения бизнеса;

для решения карьерных, квартирных или материальных проблем (это в том случае, если дама (или ее родители) богата, а мужчина склонен к тому, чтобы быть альфонсом или вообще решать свои проблемы за чужой счет).

При этом подчеркиваю: для того, чтобы начать дружить, достаточно, чтобы сработал хотя бы одной пункт (тот же секс!), а вот для того, чтобы мужчина пошел на создание серьезных отношений и семьи, необходимо, чтобы их было хотя бы два-три, а желательно и все пять… И вот увеличение числа этих пунктов находится как раз именно в женской компетенции! То есть конкретно в вашей!

Вот такие пять вещей… Как вы смогли уже убедиться, все они – вовсе даже не сложные, не страшные и вполне для уважаемых дам посильные. А раз все это – так, значит, преодолеть негативный фактор мужских сексуальных фобий и создать с понравившимся мужчиной более или менее успешные любовные и семейные отношения – вполне вам под силу! И потому прочь женский любовно-брачный пессимизм! Да здравствует любовно-брачный оптимизм! Сезон успешной охоты на приличных мужчин брачного возраста объявляется открытым!

Ни пуха вам, ни пера! Желаю вам золотого кольца… Желательно всего одного, но зато на всю жизнь!

Ремарка

Любовно-сексуальные отношения гораздо сложнее шахмат. В них присутствует не только совершенно немыслимое и трудно просчитываемое число комбинаций, но и склонность и мужчин и женщин совершать такие поступки, которые на самом деле сильно им вредят, мешают им в достижении их личного счастья и не только не ведут к уменьшению числа сексуальных фобий и комплексов, но и, напротив, способствуют их явному увеличению.

И посему, завершая эту статью, я хочу сказать вам главное:

Прежде чем научиться понимать чужие сексуальные фобии и овладеть технологиями борьбы с ними, хорошенько познайте свои собственные!

И только тогда, в процессе борьбы с чужими психологическими «тараканами», вас (и вашего партнера!) не заедят свои собственные. опубликовано econet

Автор Андрей Зберовский

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