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5 универсальных законов жизни и мироздания, которые обязательно знать всем

Источник: b17.ru 22 марта 2024 6724
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Жизнь непредсказуема и удивительна. Но в ней присутствуют свои закономерности. Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с этими законами бытия. Они преподносят людям ценные практические уроки, которые мы подчас игнорируем. А зря.

5 универсальных законов жизни и мироздания, которые обязательно знать всем

Они справедливы для многих сфер жизни — и работают всегда, не спрашивая на то нашего разрешения, одобрения или согласия. Игнорируя эти законы, вы становитесь «слепым» в буквальном смысле этого слова. И поэтому начнете часто наступать «на грабли», получая весьма болезненные «удары судьбы» и теряя свои деньги (а также нервы и время).

Пять глобальных законов жизни: игнорировать их - выйдет себе дороже!

1. Принцип асимметрии чуши 

Звучит он следующим образом: «Количество энергии, необходимое для опровержения чуши, на порядок больше количества энергии, требуемой для её создания». 

Дело в том, что за последние 15-20 лет резко поредели и обветшали «барьеры» для свободного публикации любого мнения (в т.ч. явных фейков и бездоказательной чепухи). 

Если по букве закона обвинение должно доказать вину обвиняемого, то вне зала суда действует ровно противоположное правило — комментатор совершенно беспрепятственно может нести откровенную «пургу», а вот критикуемый им объект должен всячески оправдываться (приводя веские доказательства, опровергающие высказанную в комментариях чушь). 

2. Работа расширяется, чтобы занять собой всё свободное время (доступное для ее выполнения) 

Уверен, что каждый из нас не единожды сталкивался с этим феноменом. 

Ту задачу, которую мы можем решить за 5 минут, мы часто «кормим завтраками» и можем отодвигать её годами — если нам «не горит».

Именно поэтому студенты начинают готовится к экзамену «в ночь» перед его сдачей. 

Есть крайне неприятное следствие этого закона, напрямую касающееся наших с вами кошельков: «Расходы автоматически увеличиваются (иногда даже обгоняющими темпами) по мере роста наших доходов». 

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5 универсальных законов жизни и мироздания, которые обязательно знать всем

3. Если ваши слова можно понять по-разному, то они будут восприняты тем образом, который причинит вам наибольший вред 

Поэтому старайтесь говорить меньше, кратко и по существу. Избегая недвусмысленностей и иносказаний. 

Дабы не дать возможность понять вас неправильным образом (осложнив тем самым вашу дальнейшую жизнь). 

4. Сложные проблемы имеют сразу несколько причин 

Поэтому не спешите упрощать ситуацию, делая скоропалительные выводы. 

Приведу в качестве наглядного примера доктора, обследующего тяжело заболевшего пациента. 

Человеческое тело состоит из 11 систем, 79 органов, 206 костей и 600 мышц — представляете насколько сложно врачу поставить верный диагноз? 

5. На каждого профессора есть равный ему доктор наук, высказывающий ровно противоположную точку зрения 

Зачастую эксперты с совершенно одинаковой квалификацией и опытом, высказывают противоречащие друг другу тезисы. 

При этом, ОНИ ВСЕ ПРАВЫ! 

Ввиду того, что жизнь — штука сложная и многогранная, имеющая множество обстоятельств, нюансов и противовесов.опубликовано econet

Автор Евстегнеев Александр

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Источник: https://econet.kz/

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психология Евстегнеев Александр жизнь опыт энергия доход

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