5 универсальных законов жизни и мироздания, которые обязательно знать всем

Жизнь непредсказуема и удивительна. Но в ней присутствуют свои закономерности. Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с этими законами бытия. Они преподносят людям ценные практические уроки, которые мы подчас игнорируем. А зря.

Они справедливы для многих сфер жизни — и работают всегда, не спрашивая на то нашего разрешения, одобрения или согласия. Игнорируя эти законы, вы становитесь «слепым» в буквальном смысле этого слова. И поэтому начнете часто наступать «на грабли», получая весьма болезненные «удары судьбы» и теряя свои деньги (а также нервы и время).

Пять глобальных законов жизни: игнорировать их - выйдет себе дороже!

1. Принцип асимметрии чуши

Звучит он следующим образом: «Количество энергии, необходимое для опровержения чуши, на порядок больше количества энергии, требуемой для её создания».

Дело в том, что за последние 15-20 лет резко поредели и обветшали «барьеры» для свободного публикации любого мнения (в т.ч. явных фейков и бездоказательной чепухи).

Если по букве закона обвинение должно доказать вину обвиняемого, то вне зала суда действует ровно противоположное правило — комментатор совершенно беспрепятственно может нести откровенную «пургу», а вот критикуемый им объект должен всячески оправдываться (приводя веские доказательства, опровергающие высказанную в комментариях чушь).

2. Работа расширяется, чтобы занять собой всё свободное время (доступное для ее выполнения)

Уверен, что каждый из нас не единожды сталкивался с этим феноменом.

Ту задачу, которую мы можем решить за 5 минут, мы часто «кормим завтраками» и можем отодвигать её годами — если нам «не горит».

Именно поэтому студенты начинают готовится к экзамену «в ночь» перед его сдачей.

Есть крайне неприятное следствие этого закона, напрямую касающееся наших с вами кошельков: «Расходы автоматически увеличиваются (иногда даже обгоняющими темпами) по мере роста наших доходов».

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

3. Если ваши слова можно понять по-разному, то они будут восприняты тем образом, который причинит вам наибольший вред

Поэтому старайтесь говорить меньше, кратко и по существу. Избегая недвусмысленностей и иносказаний.

Дабы не дать возможность понять вас неправильным образом (осложнив тем самым вашу дальнейшую жизнь).

4. Сложные проблемы имеют сразу несколько причин

Поэтому не спешите упрощать ситуацию, делая скоропалительные выводы.

Приведу в качестве наглядного примера доктора, обследующего тяжело заболевшего пациента.

Человеческое тело состоит из 11 систем, 79 органов, 206 костей и 600 мышц — представляете насколько сложно врачу поставить верный диагноз?

5. На каждого профессора есть равный ему доктор наук, высказывающий ровно противоположную точку зрения

Зачастую эксперты с совершенно одинаковой квалификацией и опытом, высказывают противоречащие друг другу тезисы.

При этом, ОНИ ВСЕ ПРАВЫ!

Ввиду того, что жизнь — штука сложная и многогранная, имеющая множество обстоятельств, нюансов и противовесов.опубликовано econet

Автор Евстегнеев Александр

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet