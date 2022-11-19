5 способов научиться любить, не привязываясь и не страдая

Любить, НЕ ПРИВЯЗЫВАЯСЬ, это не означает любить меньше, скорее, это просто зрелое чувство. И прежде чем искать идеального человека для себя, мы сами должны сами превратиться в того, кого хотим встретить.

Любовь без привязанности — это вовсе не слабая связь с любимым человеком. Просто когда речь заходит о привязанности, ее легко спутать с другим термином. Это совсем не та необходимая привязанность в отношениях «мать-ребенок», которые строятся на безусловной и интимной связи между ними, способствующей нормальному росту и развитию ребенка. Когда мы говорим об отношениях в паре, слово «привязанность» предполагает некую зависимость, а она, как известно, приводит к потере достоинства и снижению самооценки.

5 способов научиться дарить любовь без привязанности

Не будьте «эмоциональным пристрастием»: скажите «нет» привязанностям, которые приносят боль

Отсутствие привязанности — это не безразличие, это зрелая любовь

Любовь имеет предел, и он называется чувство собственного достоинства

Осторожнее с эгоцентричной и «детской» любовью

Станьте тем человеком, которого хотите встретить

Такое обезличивание, которое порой происходит в отношениях с любимым человеком, не является здоровым. Более того, оно не поддается какой-либо логике. Рано или поздно появится разочарование, шантаж, эмоциональный вакуум и, как следствие, боль.

Мы предлагаем вам немного поразмышлять над 5 способами научиться дарить любовь без привязанности, построить прочные и счастливые отношения, удовлетворяющие обе стороны.

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1. Не будьте «эмоциональным пристрастием»: скажите «нет» привязанностям, которые приносят боль

Привязанность в отношениях формируется на основе очень специфических и в то же время сложных психологических и эмоциональных процессов.

Есть люди, которым, прежде всего, нужно чувствовать себя любимыми. Такова их потребность, но они легко путают любовь с тотальным контролем, а страсть с ревностью.

Нужно понимать, что тот, кто действительно любит, самоотвержен, он не жалеет потраченного времени и сил на то, чтобы подарить счастье.

Любовь не причиняет боли. Любовь должна приносить радость и гармонию, способствовать взаимности и личностному росту партнеров.

Для эмоционально зависимых людей любовь — это как наркотик. Их не волнуют побочные эффекты, боль или медленный процесс саморазрушения.

Лучше, конечно, не доходить до этих крайностей. Поймите, что любая зависимость от кому-то или чего-то, обезличивает нас, мы перестаем быть самими собой и, по сути, превращаемся в марионеток.

2. Отсутствие привязанности — это не безразличие, это зрелая любовь

Елене 28 лет, уже 3 года она встречается с Рафаэлем. За это время ее жизнь сильно изменилась. Она перестала проводить время со своими друзьями, а все ее профессиональные проекты застыли на месте.

Она говорит, что теперь ее единственная потребность и забота — это сделать счастливым Рафаэля. Хотя и признается, что иногда ей не хватает встреч с друзьями и работы (она журналист).

Елена периодически спрашивает себя, все ли она правильно делает. Она знает, что любит своего партнера, но при этом чувствует, что это все больше ее угнетает. Ей буквально не хватает воздуха.

И то, что Елене нужно сделать в этом случае, это не бросить Рафаэля, а освободиться от этой эмоциональной зависимости и научиться любить зрело.

Ведь любить кого-то не означает забывать про себя. Если «бросить все» ради любимого человека, рано или поздно это обязательно приведет к разочарованию.

А потому нужно научиться правильно расставлять приоритеты, и говорить «я люблю себя» и «я люблю тебя».

3. Любовь имеет предел, и он называется чувство собственного достоинства

Да, любовь имеет границы, пределы и непреодолимые преграды. И если знать о них в самом начале отношений, то это поможет избежать ненужных страданий.

Главным барьером является самооценка.

Если нас принижают, высмеивают или заставляют чувствовать себя слабыми, то это не любовь.

Если оскорбляют наши ценности и не уважают их, то это нездоровые отношения.

Чувство собственного достоинства не делает скидок никому. Это основа нашего личностного роста, и никто не может и не должен это нарушить.

4. Осторожнее с эгоцентричной и «детской» любовью

Есть люди, которые воспринимают отношения как источник «питания», они нужны им, чтобы заполнять пустоту, спасать от одиночества. Они как дети, которые постоянно нуждаются в любви и при этом сами не способны отдавать это чувство.

Здоровые и счастливые отношения партнеров подобны танцу, где дают и дарят, где говорят и слушают, смеются и заставляют смеяться, учитывают все мелочи, заботятся и получают заботу.

Незрелые люди делают свои личные потребности совместными, свой личный эмоциональный голод они стараются превратить во вселенский.

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5. Станьте тем человеком, которого хотите встретить

Когда человек строит свои отношения на привязанности и зависимости, очень часто его образ мыслей можно определить фразой «я не справлюсь в одиночку: без него/нее я никто«.

Но такие крайности формируют «бездну», куда рано или поздно этот человек обязательно упадет. Эта бездна — состояние глубокой депрессии.

Важно стараться избегать такого рода эмоциональных привязанностей и начинать обратный путь.

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Вместо того, чтобы искать идеального партнера, лучше позаботиться о том, чтобы самим стать таким человеком:

Тем, кто любит, в первую очередь, себя.

Тем, кто не боится одиночества.

Заполните свои пустоты сами, станьте целостной личностью, эмоционально сильной и счастливой. Радуйтесь, мечтайте и двигайтесь вперед…

Эти «компоненты» подарят энергию не только вам, но и вашему любимому человеку, и тогда вы вместе сможете создать гармоничное совместное будущее и здоровую и крепкую любовь без привязанности.опубликовано econet.ru.

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