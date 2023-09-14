5 шагов, которые помогут сепарироваться от матери-вампира

Возможно ли «без потерь» отстраниться от гиперзаботливой матери и жить своим умом и своей жизнью, а не питать её своей жизненной энергией?

Вам встречались матери-вампиры? Те, кто использует своих взрослых дочерей как молодильные яблоки. Под видом любви и заботы такие матери высасывают из детей жизненные соки, продлевая свою увядающую молодость.

Как сепарироваться от матери-вампира

Эти — с виду нежные и тёплые — отношения складываются далеко не радужно. Мать питается жизненной энергией дочери. Потому что знает: стоит дочери уйти, она быстро состарится, зачахнет и умрёт. Потому что знает: её ресурсов не достаточно для продления молодости и полнокровной жизни. Потому что верит: дочь обязана ей своим существованием и должна возместить всю любовь и заботу.

Мать-вампир держит взрослую дочь при себе не из зависти, как в сказке о спящей царевне, и не из злобы, как в сказке о двенадцати месяцах. Она просто израсходовала свои жизненные силы и хочет их восполнить. А взять их негде, разве что у дочери.

И вот мать всеми доступными или изощрёнными способами пытается удержать взрослую дочь рядом с собой, не пуская её в самостоятельную жизнь. Запирает молодую цветущую женщину в «чулане» своих несбывшихся надежд и потихоньку пьёт её молодость, жизнелюбие и красоту. Словно колдунья-мачеха, которая держала в башне бедную Рапунцель.

Если это длится довольно долго, в какой-то момент обе женщины выглядят не матерью и дочерью, а двумя подружками бальзаковского возраста. А потом обе начинают стремительно стареть. Если только дочь не становится матерью-вампиром и не начинает пить жизненные соки уже своей повзрослевшей дочери.

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Как определить, что ваша мать — энергетический вампир?

Такая мать вынуждает вас смотреть на себя и мир её глазами. Убеждает в том, что вы не самостоятельны, неразумны, не достаточно умны для того, чтобы жить отдельно. Она постоянно концентрируется на ваших ошибках и не замечает побед. Её цель — заставить вас поверить, что вы без неё не справитесь и пустите жизнь на самотёк. А это опасно. Поэтому нужно жить с мамой. Или хотя бы неподалёку, чтобы мама всегда успела помочь.

Вы замужем или в отношениях? Приготовьтесь к тому, что мать-вампир будет вмешиваться в вашу личную жизнь. Она постарается открыть вам глаза на «чудовище», с которым вы живёте. И её не волнует, что у вас с этим «чудовищем» счастливый брак и трое детей.

Конечно, это начинается не вдруг. Сначала мать-вампир довольно радушна и даже ласкова с «похитителем» дочери. Но не обманывайтесь. Она просто присматривается к нему, изучает, выискивает слабости и недостатки. А потом предъявит их вам. Причём эту «историю» она обязательно преподнесёт в «дополненном и переработанном издании». И будет методично сверлить ваш мозг в самых уязвимых местах — там, где вы и сами недовольны партнёром.

Это бывает не только в тех семьях, где зять вынужден жить в одном доме с тёщей. Даже если вам удалось вырваться из цепких коготков гиперзаботливой матери, она даже на расстоянии не оставит затею рассорить вас с мужем. Станет звонить, писать сообщения, следить за вами в соцсетях, приезжать в гости. И постоянно спрашивать, причитать и пилить. Приправляя всё это материнской любовью и заботой.

Такому поведению матери сложно противостоять. Особенно если вы и сами видите недостатки мужа. А если и не замечаете чего-то, после маминых речей точно увидите. Во всех красках и неприглядных подробностях.

Зачем мать это делает? Она хочет вернуть вас домой, чтобы жить вместе «долго и счастливо». Даже если для этого придётся оставить ваших детей сиротами при живом отце.

Ещё одна стратегия поведения матери-вампира — сказаться больной. Что вы делаете, когда мама звонит и просить приехать, потому что слегла? Уверена, что бросаете всё и мчитесь её спасать. А когда приезжаете, маме уже лучше. Она поит вас чаем с плюшками, спрашивает о жизни и жалуется на свою, причитает, вселяет в вас чувство вины.

Во имя любви!

Разумеется, ни одна мать не признает своего вампиризма. Она до конца жизни будет убеждать себя, вас и всех вокруг, что делает это из любви к вам — наивной девочке, которой пользуются все вокруг, начиная с мужа, заканчивая начальником-кощеем.

Свежо предание! Если мать по-настоящему любит свою дочь, жалеет и желает счастья, она отпустит её, благословит и будет радоваться внукам. И не станет поддерживать дочь в минуты душевной слабости — когда та жалуется на мужа. Не станет. Если только муж не представляет для дочери или её детей прямой опасности. Но и тогда любящая мать будет не причитать или пилить, обвиняя в глупости и недальновидности, а попытается помочь. Делом, а не советом.

Как сепарироваться

Возможно ли «без потерь» отстраниться от гиперзаботливой матери и жить своим умом и своей жизнью, а не питать её своей жизненной энергией? Вполне. Вот 5 шагов, которые помогут сепарироваться от неё. Попробуйте их реализовывать прежде, чем обратитесь ко мне за помощью.

1. Если в вас до сих пор жива недолюбленная в детстве девочка, «долюбите» себя сами. Мама уже не сможет дать вам ни любви, ни понимания, ни поддержки, в которых вы до сих пор нуждаетесь. Ищите их у мужа, а не у матери.

2. Верните маме то, что не ваше — её мечты о вашем будущем. Это её мечты, ожидания, чаяния, а не ваши. Реализуйте свои.

3. Сепарируйтесь от мамы, переварив взаимные обиды, требования и претензии. Уйдите от неё с чистой совестью — без «неоплатных долгов» и чувства вины.

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4. Забудьте о мысли сделать маму счастливой — дать ей то, в чём её обделили родители или муж. Вы этого не сможете. Просто потому, что вы её дочь, а не мать и не муж. Сколько бы дочерней любви вы ей ни дали, ей всегда будет мало: потому что не вашей любви она жаждет в действительности.

5. И, наконец, вспомните, что все люди смертны, и ваша мама когда-нибудь умрёт. Да, если она и дальше будет питаться вашими жизненными силами, возможно это случиться позже. Но рано или поздно всё равно случится. А если вы не сумели отдалиться от матери-вампира при её жизни, после её ухода станет ещё тяжелее: жертвы вампиров заражены привязанностью к ним.

Хотите жить своей жизнью? Или решили посвятить себя матери? Какова цена вашего решения?опубликовано econet

Автор Галина Азаматова

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