5 ресурсов, которыми мы всегда платим

Есть расхожее выражение: "За все в этой жизни надо платить". И речь идет не только о деньгах. Есть вещи, точнее, ресурсы, которые намного ценнее финансов. Например, время. Его невозможно ничем восполнить. Еще один бесценный ресурс - наше здоровье. Не слишком ли высокую цену мы порой платим?

Любой взрослый человек, принимая решения, расплачивается за это определенными ресурсами. Эти так называемые 5 валют есть у каждого, но важно правильно ими распорядиться.

Чем мы расплачиваемся в этой жизни

Время

Оно неизбежно расходуется, действует ли человек или бездействует. Сохранить или накопить время невозможно. Человек может лишь выбрать, на что именно расходовать драгоценные минуты.

Деньги

Большинство принятых или не принятых решений стоят человеку денег. На протяжении большей части жизни каждый зарабатывает и тратит. Человек может выбрать, как заработать, что купить и на чем можно сэкономить. В отличие от времени, финансы накопить можно.

Прежде чем что-то купить, подумайте: "А сколько времени покупка будет приносить радость или пользу?" А теперь сравните с временем, которое вы потратили, чтобы эти деньги заработать. Возможно, это убережет вас от бесполезных трат и подсветит важные вложения.

Здоровье

На протяжении жизни человек регулярно расходует здоровье. И с годами этот ресурс не увеличивается. Чем старше человек, тем в большем уходе нуждается. Восстановить здоровье можно частично. Каждый выбор стоит человеку здоровья. Ведь принятие решения неизбежно сопровождается стрессом. Поэтому стоит помнить, что даже дорогостоящая профилактика всегда обойдется дешевле, чем лечение. К здоровью нужно относиться внимательно, уметь вовремя распознавать сигналы организма.

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Внимание

Не зря большинство рекламодателей стремятся привлечь внимание к определенному продукту. Человек не способен сконцентрироваться на множестве вещей сразу. Качество жизни и ее развитие зависят от того, на что именно обращают внимание. Поэтому важно тренировать восприятия. Чтобы быстро переключать внимание и замечать больше.

Все, на чем концентрируется человек, усиливается. Поэтому нужно меньше времени тратить на то, что впустую ворует внимание.

Усилия

Абсолютно для любого действия человеку требуются усилия. Энергия затрачивается, чтобы есть, сидеть и прочее. Даже в момент полного расслабления усилия уход на обеспечение работы сердца, других органов. Намного больше энергии необходимо при принятии решений, умственной деятельности, нежели при физической. Лучшим отдыхом является смена деятельности. Умственная активность должна чередоваться с физической.опубликовано econet

Автор Маркова Валерия

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