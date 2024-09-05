5 признаков того, что он вас уже не любит 

Можно сколько угодно придумывать всяческие объяснения и оправдания его поведению. Но когда определенные поступки мужчины повторяются и сочетаются с тревожащим душу постоянством, возможно, пришло время бить тревогу. Вот 5 поступков, которые скажут, что он разлюбил.

Буквально вчера… или немного раньше я была уверена в своем мужчине. Считала, что он никогда не променяет меня на другую женщину. Но вот совсем неожиданно такой любящий мужчина стал вести себя как-то не так. И это дало мне повод начать сомневаться его чувствах. Как вовремя понять, что вас разлюбили? Реально ли исправить положение вещей?

5 симптомов нелюбви

Симптом №1.

Вас непременно должны насторожить его непонятная рассеянность и плохо прикрытое стремление дистанцироваться от вас.

В общении появились такие признаки: он стал более резким и раздражительным, не радуется вашему появлению, прекратил делиться планами на будущее. Возможно, партнер нашел доверительное отношение в ином месте?

Симптом №2.

Партнер начинает забывать о совместных праздниках, перестал преподносить вам подарки и приятные мелочи. Он стал отчужденно относиться к вашим родственникам и друзьям. Часто бывает погружен в себя.

Симптом №3.

Он категорически перестал дарить вам цветы, говорит, что нет денег или времени. Стало заметно, что он перестал быть нежным и сентиментальным. И такие мелочи, как цветы перестали для него существовать.

Симптом №4.

Он уже не говорит вам о любви. Из ваших отношений ушла нежность. На ваши вопросы отговаривается усталостью и кучей дел.

Симптом №5.

Звучит как приговор: он к вам охладел, перестал быть инициатором в постели. Ваши интимные отношения приобрели формальный характер.

Что же делать?

1. В личных отношениях нет места подозрениям, недоверию, лжи. Нужно понимать, что отношения не могут бесконечно продолжаться «на высокой ноте», наступают периоды спада, затишья. Примите ситуацию как можно спокойнее. Не стоит устраивать истерики – это лишь усугубит положение. Попытайтесь откровенно поговорить с партнером без истерик, давления на чувство жалости и прочих инструментов манипуляции.

2. Если получится, постараться сделать вид, что все в порядке и ничего криминального не происходит. И в это же время заняться собой, своей внешностью и вспомнить про личные интересы. Запишитесь на фитнес, сходите на прием к психотерапевту. Может быть, вам лишь требуется какое-то время «отдохнуть» друг от друга.

3. Попытайтесь вернуть в ваши отношения романтику. Пригласите партнера в кино или в уютный ресторанчик.

Подобная ситуация, когда партнер утратил былые чувства, не редкость. И это требует от женщины максимальной выдержки, спокойствия и некоторой хитрости, чтобы постараться вернуть отношения.опубликовано econet

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