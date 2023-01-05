5 правил жизни зрелой женщины

Жизнь сложна и проста одновременно. С годами мы лишаемся иллюзий молодости, становимся мудрее и осмотрительнее. Мы по-другому подходим к вопросу отношений. И формируем собственные правила, которым четко следуем. Вот принципы, которых придерживаются взрослые женщины.
Взрослая женщина знает, чего хочет. За ее плечами - трудный и, быть может, печальный жизненный опыт. И теперь она выстраивает свою жизнь согласно этим правилам.
Очень простое правило, которое лишит вас ненужных телодвижений, траты времени и сил.
Выбирать тех, кто уже выбрал тебя, это про все, что случается в жизни:
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Это правило экономит кучу энергии и времени, я вам скажу!
Например, вы хотите переехать в другой город или страну. Представляете себе, как хорошо вам там будет. Ищете там работу и жилье и ... что-то случается такое, что препятствует вашему переезду.
А через какое-то время вас приглашают на работу в тот город, в который вы тогда не сумели попасть.
Мистика?! Нет, жизнь к вам благосклонна! И потому дает вам то, чего вы хотите. Но тогда, когда считает для вас это полезным.
По-русски это правило звучит менее красиво, - "Не зарекайся". А значит, не думай, что всё и всегда будет происходить так, как хочешь этого ты. Иногда у жизни имеются на тебя свои планы и эти планы могут чрезвычайно не понравиться тебе.
Конечно, можно и "пободаться" с жизнью. А смысл?!
"Хуже смерти ничего не бывает", - говорила моя любимая бабуля. И была права.
Если ты жива прямо сейчас, то стоит жить, а не бояться. Когда придет время уйти в мир иной, то это произойдет ровно так и ровно в тот момент, как предначертано.
Так стоит ли бояться того, что все равно произойдет?
А стоит ли бояться того, что произойдет до этого?!
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А вы знали, что в драке нельзя падать, иначе ... плохо будет?
Так вот, если жизнь опрокинула вас навзничь и дает вам тумаков, нужно как можно быстрее начать вставать. Если встать не получается, надо ползти.
Если у вас получится встать, нужно идти. А затем можно уже и бегом припустить.
Лежать хорошо в своей постели, желательно с любимым мужчиной. Надеюсь, он у вас есть!
Ведь вы уже начали выполнять пять правил взрослой женщины"?опубликовано econet
Автор Федосеева Ольга
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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