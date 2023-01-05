5 навыков эмоционально зрелого человека

Эмоционально зрелый человек достиг того внутреннего уровня, который дарит гармонию в отношениях и с людьми, и окружающим миром. Такая личность обладает ценными навыками, например, превращать зависть в радость за успехи других людей. Что еще умеет эмоционально зрелый человек?

Почувствуйте силы взять на себя ответственность за собственную жизнь. Подумайте о том, что никто, кроме вас, не может этого сделать. Для этого вам необходима уверенность в себе, так заручитесь ею, ощутив свою сущность, свою способность действовать и принимать решение. Сверяйтесь!

Что характерно для эмоционально зрелой личности

1. Умение доверять

Кто будет спорить: доверие — это риск. Тебя могут обмануть, подвести, предать. Но это отдельные события жизни — неприятные, но разовые. Если же вы живёте, в принципе не испытывая доверия к другим людям, вся ваша жизнь — подчёркиваю, — вся превращается в паранойю и хроническое страдание.

2. Умение говорить: «Нет!»

Все мы хотим, чтобы нас считали «хорошими». Но за это приходится платить — в частности, безотказностью. Поэтому задайтесь вопросом — стоит ли ваш образ «хорошего человека» тех усилий, которые вы тратите? А ещё спросите себя — для кого вы хотите быть «хорошими», а в каких случаях — это, на самом деле, и не так для вас важно. Поняв это, вы очень быстро научитесь говорить «Нет!», если это того стоит.

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3. Независимость от чужого одобрения

Зависимость от чужого мнения — детская привычка. Тогда нас оценивали за наше «поведение», а поэтому мы пытались «вести себя правильно», ожидая одобрения взрослых. Но когда вы сами стали взрослыми, вас оценивают не по поведению, а по делам, по тому, в чём ваша ценность для других людей. Именно об этом и следует думать, остальное — приложится.

4. Умение превращать зависть в радость за успехи других

Зависть — чувство, которое травмирует завистника и разрушает его отношения с другими людьми. Научиться радоваться успехам другого человека — это, напротив, возможность учиться у тех, кто достигает большего, и улучшать таким образом качество своей жизни. Такой стоит выбор…

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5. Умение влиять на собственную самооценку

Заниматься самобичеванием или самовосхвалением — это пустая трата сил. Себя нужно беречь — в этом смысл, себя нужно улучшать — в этом путь. Жизни плевать на оценки, жизнь требует действий, развития, результата. Как только вы смените акцент с оценки на действие, вы почувствуете себя уверенно и комфортно.опубликовано econet

Автор Курпатов Андрей

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