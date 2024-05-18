5 игр и идей для профилактики аутоагрессии у детей

Как научить ребенка руководить своей злостью, чтобы не причинить ущерб себе и окружающим? Ведь наши эмоции не делают нас хорошими или плохими. И проявлять свои чувства - полезно и нужно. Поэтому родители могут вместе с ребенком практиковать предложенные игры и методы для того, чтобы безобидно выпустить агрессию.

Мы много говорим об агрессии, о том, как ребенку, испытывая злость, научиться проявлять ее так, чтобы не навредить себе и другим. Но есть дети, которые по разным причинам, злости не проявляют. Невыраженная эмоция превращается, как минимум, в мышечное напряжение, в «симптом», перерастает в то, что называется аутоагрессия, в которой самые легкие, "проявленные формы", когда ребенок начинает грызть ногти, бить себя.

5 игр и идей, чтобы помочь ребенку «прикоснуться» к выражению агрессии

Я собрала 25 идей для игр и разговоров с ребенком, которые аккуратно помогают «отреагировать злость». Все игры подобраны для разных «каналов агрессии» – голос, зубы, руки, ногти, ноги, живот, рефлексия – слова.

Но во все эти игры можно играть, только, если мы сами можем выдержать напряжение злостью.

1. «Докричаться до Луны»: представить, что нужно крикнуть послание космонавтам или инопланетянам (можно кричать из разных углов комнаты друг другу, можно направлять звук «далеко-далеко»).

2. «Выдохнуть облако» - представить, что вдохнули облако и выдохнуть его со звуком, можно с грозой и молнией (топая ногами).

3. «Погода» - можно идти, можно стучать подушечками пальцев (лучше ногтями) – вначале солнышко и легкий ветер (идем - стучим медленно, мягко и тихо), затем ветер усиливается начинается дождь – начинает идти, быстрее и топать. Дождь усиливается – топаем сильнее, ливень – прыгаем, гроаз – ураган – прыгаем, дуем и кричим, ветер успокаивается, дождь стихает – постепенно идем тише и медленнее. Заканчиваем «хорошей погодой».

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4. «Собаки» – «превратиться» в добрых собачек, виляющих хвостами, затем, злых собак, рычать друг на друга. А затем опять превратиться в добрых собак, которые принюхиваются, потом обратно в людей.

5. «Клац-клац» - клацать зубами, будто от холода, затем, показывать зубы, как обезьянки, показывать зубы и рычать, как тигры. Превратиться в людей.

6. «РРРРР» - играя с родителями, перетягивать ткань, держа ее в зубах.

7. «Плевалки». выплюнуть, выдуть – из трубочки горошину в мишень.

8. «Лети!» Дуть друг на друга, как на перо. Позволить себе подуть на родителя, чтобы его «сдуть» с места.

9. «Толкалки». «Оттолкнуть воздушной волной» родителя (партнера по игре) – сделав жест руками. Родитель «отлетает» от ребенка.

10. «Подушечный бой».

11. «Борцы сумо». Хасунуть подушку под футболку и толкаться, подушка будет смягчать удар.

12. Рвать бумагу и потом собрать из обрывков коллаж.

13. «Шкрябалки и дпряпалки»». Ногтями «прошкрябать» рисунок в тесте, в фольге, в крупе. В закрывающийся пакет залить краску. Ребенок подушечками пальцев и ногтями прроцарапывает узоры.

14. Боулинг, сбивать любые предметы (позволить нарушить порядок).

15. Водяные пистолеты.

16. «Злой бобер». Придумать злое животное и вести себя, как, мы предполагаем, может себя вести это животное. Потом превратиться в доброе животное. Затем в человека.

17. «Выпустить когти». Показать, как тигренок шипит и показывает когти, когда хочет защититься (потом превратиться в человека).

18. Рисовать каляки-маляки, сжав в кулаке фломастер или карандаш.

19. «В цель». Смять в руках бумагу, потом, как мячиком, попасть в цель.

20. Кричать в «мешочек для крика».

21. «Бодалки – да-нет». Бодаться руками или головой, говоря по очереди – да или нет.

22. «Люблю - не люблю». Говорить друг другу – я люблю, когда… я не люблю, когда…радуюсь-злюсь (я радуюсь, когда, я злюсь, когда).

23. Говорить от имени эмоции: моя радость говорит, моя злость говорит.

24. Я хочу тебя накормить (ребенок говорит – я хочу тебя накормить (и может назвать что угодно). И что бы он нам не предложил, мы говорим "спасибо. А я хочу тебя накормить…" и кормим съедобным. (Эта игра подходит не всем родителям. Важно быть готовым к тому, что ребенок будет раз 30 кряду кормить нас какашками, козявками и проч.)

25. Сделать разрешённым время, когда можно кричать или громко петь.

Идеи для разговора с ребенком:

Нам важно рассказать ребенку, что эмоция – это сигнал нашего мозга о том, что происходит. Что каждая эмоция – очень важна. Мы не всегда можем на нее повлиять. А вот поведение – мы можем выбирать.

Злость так же важна, как и радость, и грусть.

От того, что мы испытываем эмоцию – мы не хороши и не плохи.

Когда нашему другу плохо – мы его поддерживаем. А как бы ты поддержал себя, если бы был своим самым лучшим другом? Что бы сказал ему?

Если ты злишься – ты не злой. Ты человек, который сейчас злится.

Иногда, когда злость очень сильна, мы представляем, как бы все разрушили, как бы кого-то ударили или даже убили. А потом чувствуем себя после этого плохо. Можно представить, что внутри нас есть «маленький человечек – я», намного младше, чем мы, которому нужна помощь . Мы же знаем, когда ребенку плохо, его бесполезно ругать, ему нужно помочь. Положи руку на то место, где «он живет», согрей его.

. Мы же знаем, когда ребенку плохо, его бесполезно ругать, ему нужно помочь. Положи руку на то место, где «он живет», согрей его. Представь, что солнышком растапливаешь напряжение, которое внутри.

И ли представь, что ты – океан или море, в котором все-все растворяется.

Можно представить внутри пружину, которая сжимается-разжимается и подпрыгивает внутри, положить руку на живот, сделать вдох и резкий выдох.

И важно всегда помнить, что все-все-все-ввсе какашечное, грубое, злое, грустное может раствориться в маминой и папиной любви.опубликовано econet

Автор Светлана Ройз

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