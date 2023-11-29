4 варианта, которые могут заменить «Дневник Благодарности»

Как развивать чувство благодарности? В этой статье вы найдёте для себя один из вариантов, а кроме того, узнаете, что же даёт нам чувство благодарности.

«Дневник благодарности» – это популярная и проверенная стратегия по укреплению психического здоровья и эмоционального благополучия. Она широко рекомендуется по многим причинам, но к сожалению, подходит не для всех. Некоторые люди рефлекторно сопротивляются любой деятельности, которая напоминает им письменные уроки в школе. Другие изначально вдохновляются идеей «дневника благодарности», но быстро теряют интерес к нему.

Дневник благодарности

Если вы заинтересованы в развитии вашего потенциала, но не хотите делать собственно записи, есть и другие способы выражать чувство благодарности, и некоторые из них могут оказаться лучшим выбором именно для вас.

В чем эффект ведения «Дневника благодарности»?

Список преимуществ, которые дает ведение «дневника благодарности» длинный – и продолжает расти.

В частности, исследование, опубликованное в прошлом году в журнале «Психосоматическая медицина», стало одним из первых, сделавших попытку оценить объективные показатели улучшения физического здоровья, а не субъективные самоотчеты.

Участников исследования, страдающих от сердечной недостаточности, случайным образом разделили на две группы, и одной из них было предложено вести «журнал благодарности», в который следовало записывать от 3 до 5 вещей, за которые они благодарны каждый день. Эта группа участников проявила больше всего признаков улучшения здоровья сердца, по сравнению с остальными, которые подобный дневник не вели.

Другие исследования доказали, что позитивный эффект от выражения благодарности включает:

улучшение сна и настроения,

снижение уровня стресса и депрессии,

большую удовлетворенность жизнью,

более позитивные отношения с окружающими.

Но что, если ведение «дневника» не подходит лично вам или вы не можете придерживаться этой практики слишком долго?

Есть и другие методики, которые позволят вам развивать чувство благодарности.

Как развивать чувство благодарности?

1. Начните свой день с благодарности

Приветствуйте каждый день, выражая благодарность – в момент, когда вы просыпаетесь, или даже перед тем, как открыть глаза.

Сознательное стремление сделать благодарность первой вещью, которую вы делаете с утра, задает тон на целые сутки, и позволяет впоследствии осознанно отмечать все, за что вы можете быть благодарным в течение дня.

2. Сделайте моментальный снимок – ведите визуальный «Дневник благодарности»

Если вы не любите записывать, но в остальном идея регулярного выражения благодарности вам нравится, создавайте фото или видео вместо дневника.

Конечно, если вы целый день пишете на работе или в учебном заведении, последняя вещь, которой вы хотите посвящать свое свободное время, это продолжать писать. Вместо этого вы можете ежедневно делать моментальные фото или видео моментов, которые бросаются в глаза, заставляют вас улыбнуться и почувствовать прилив радостного настроения.

Затем поместите эти изображения в альбом под названием «Вещи, за которые я благодарен». В конце трудного дня, просматривая эти фотографии, вы сразу поднимете себе настроение.

3. Размещайте в твиттере и в других соцсетях посты #grateful thoughts (#благодарные мысли)

Некоторые люди вместо того чтобы вести приватный дневник, находят более естественным и полезным поделиться своими чувствами в социальных сетях. Просто убедитесь, что вы делаете это в силу правильных причин.

Имейте в виду две вещи:

- НАМЕРЕНИЕ. Если вы размещаете пост со скрытой целью поразить весь мир, насколько великолепна ваша жизнь, вы упускаете случай выразить подлинную благодарность.

Если вы размещаете пост с намерением поблагодарить кого-то или по-настоящему напомнить себе, за что вы должны быть благодарным жизни, тогда вы получите от этого пользу.

- ПОДЛИННОСТЬ (АУТЕНТИЧНОСТЬ). Будьте настоящим. Убедитесь, что ваши «благодарные» посты искренни, а не просто показуха для галочки.

Один "красный флаг" – переживать слишком много о том, как ваша аудитория воспримет тот или иной пост или постоянно менять его, чтобы соответствовать вкусам читателей.

4. Выразите в словах то, что вы цените

Во многих американских семьях существует традиция в День Благодарения встретиться за столом и назвать имя каждого человека, которому вы за что-нибудь благодарны.

Но не обязательно ждать праздников, чтобы придерживаться этой традиции. Например, еженедельные семейные обеды - это прекрасное время, чтобы поблагодарить всех, но вы можете вспомнить об этом, осуществляя семейную вылазку на природу или поездку на машине. Лучше не искать формальный повод, а использовать его в качестве естественного дополнения к тому, чем вы и так занимаетесь вместе.

Наконец, не забудьте сказать «спасибо» за доброту и участие, проявленные к вам окружающими.опубликовано econet

Автор Linda Wasmer Andrews

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