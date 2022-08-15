4 секрета счастливого брака

Хотите жить в счастливом браке? Поступайте – добровольно! – так, как поступают люди, счастливые в браке. И тогда ваш брак станет счастливым.

Пусть психология и не самая точная наука, но и мы не лыком шиты. Например, в таком важном для многих людей деле, как супружеская жизнь психологи более-менее посчитали, что делает брак счастливым и отличает от несчастного.

Отличия счастливого брака от несчастного

Вряд ли это исчерпывающий список, но его точно можно принять как основу для выстраивания счастья в вашем браке.

1. Больше плюшек!

Банальная банальность – нам хорошо там, где нам хорошо. Если нам хорошо в браке, нам там хорошо. А что такое – хорошо? Исследователи (Джон Готтман с коллегами) выяснили, что в счастливых браках количество позитивных контактов минимум в пять раз превышает количество контактов негативных.

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То есть в счастливом браке хорошо – это приятные ощущения от контакта с партнёром. Это смех, восхищение, улыбка, заинтересованность, объятия и так далее. В общем, всякие «плюшки».

И таких «плюшек» нужно давать в пять раз (это минимум!) больше, чем всяких «колючек» (сарказм, оскорбление, игнорирование, контроль).

Обратите внимание – исследования показали, что нам не надо быть совершенными. Нам не надо полностью вычистить из себя различные «колючки» — тем более что это, скорее всего, невозможно.

Нам надо всего лишь увеличивать количество плюшек.

2. Никаких побед!

Как и в прошлом пункте, в счастливых браках нет идеальных людей, совершенных в своей любви. Нет, не нужно быть идеальным человеком, чтобы стать счастливым в браке. Это совсем лишнее.

В счастливых браках тоже бывают, например, ссоры и размолвки, конфликты и противоречия.

Но тот же Готтман установил, что подобные столкновения в счастливых браках протекают легче. Почему? Потому что супруги всё время помнят (хотя бы кто-то один), что они любят друг друга, являются союзниками.

Исходя из этого, супруги стараются примирить противоречия (то есть найти взаимоприемлемое решение), а не победить. Победы алчут как раз в несчастливом браке. Который, как нетрудно заметить, как раз и становится несчастливым из-за того, что кто-то хочет победить, а не договориться.

3. «Прошу прощения, был неправ»

Неоднократно утверждал и говорил, что для человека самой большой ценностью, пожалуй, является его правота (чему есть необъятное число доказательств в виде разных психологических экспериментов).

При этом в счастливом браке люди несколько отступают от этой ценности. Когда человек в счастливом браке слышит критику, он скорее извинится, чем станет защищаться.

Вот жена говорит, мол, ты не вынес мусор, как обещал. В плохом браке муж защищается, мол, не пили меня. В хорошем браке муж говорит, мол, да, мой косяк.

Более того, чем справедливее была критика и чем воинственнее защищался критикуемый, тем выше была вероятность развода.

Здесь, конечно, срочно надо возмутиться – как так? Это что же – теперь не надо доказывать этой дуре (этому козлу) какая она дура (какой он козёл)?!!! Как так?!!!!

Отвечаю. Если хотите жить в счастливом браке – да, не надо. Конечно, когда только один супруг ведёт себя так, как здесь описано, брак не станет счастливым. Односторонняя игра не помогает.

Но если вы не будете так делать, игра точно будет односторонней. Хотя бы начните – а вдруг ваш партнёр только этого и ждёт, чтобы начать самому? Помните, в отношениях среди прочего очень важна смелость.

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4. «Ты не виноват!»

В качестве дополнительного утешения тем, кто по-прежнему не хочет признавать свои косяки. В счастливом браке на косяки указывают, но делают это достаточно изобретательно. А именно — помогают сохранить лицо.

Супруги в счастливом браке пусть и указывают на косяк, однако стремятся при этом, как говорил Готтман, деперсонифицировать конфликт («это не ты, это так обстоятельства сложились»).

При таких раскладах другой партнёр понимает, что его промах замечен, но в то же время информация об этом преподнесена предельно мягко.

Это в принципе свойство счастливых браков – мягкость с партнёрами. Супруги в счастливых браках не стремятся обязательно укусить партнёра в ответ, не применяют принцип «око за око», не хамят и не оскорбляют партнёра. В общем, как это формулируют многие несчастливые в браке: «Скучно живут».

Причины и следствия

Самое чудесное во всём этом вот что – такое поведение не только является исключительно следствием чувства любви. Такое поведение это чувство порождает. Здесь связь взаимная.

Да, пусть сначала чувства вызывают действия, да. Но потом действия подпитывают чувства.

Как показали исследования, например, эксперименты Джоан Келлерман, Джеймса Льюиса и Джеймса Лэрда, когда люди добровольно ведут себя так, как будто чувства у них есть, чувства у них – появляются.

Как по мне – всё это означает предельно однозначный вывод.

Хотите жить в счастливом браке? Поступайте – добровольно! – так, как поступают люди, счастливые в браке. И тогда ваш брак станет счастливым.опубликовано econet.ru

Автор Павел Зыгмантович

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