Что же чувствует к своим родителям ребёнок — когда он уже во взрослом возрасте, —которого не любили и/или над которым издевались в детстве?⠀⠀

Прощение родителей, как таковое, не является конечной целью в терапии. Смирение и принятие реальности - это одно. Понимание и прощение родителей - это совсем другое.

4 позиции нелюбимых детей

1. Отрицание

Мои родители были нормальными. Мне всё равно, что они меня не любили. На меня это не повлияло. И вообще: они меня любили, а били и унижали за дело. Да вы просто не знаете, что я в детстве вытворял!

На этой стадии человек (клиент) ещё совсем не готов соприкоснуться со своей травмой и болью. В своей речи он говорит, что "детей бить надо", "я вырос нормальным, несмотря ни на что", или демонизирует самого себя ("я получал по заслугам").

2. Обида

Мне больно, что родители меня не любили. Почему? Что я им сделал? Разве я плохой? Что со мной не так? Я зря родился? Я буду жить ради того, чтобы они наконец-то меня полюбили.

Здесь клиент уже продвинулся вперёд и может признать, что да: его не любили, обижали, били или унижали. Появляется горечь, обида, непонимание: почему я? за что я? как заслужить любовь мамы и папы?

3. Ненависть

Я ненавижу родителей за то, что они меня не любили и били! Как они посмели? Они должны просить прощения! Пусть горят в аду! Когда они умрут, я не приеду их хоронить!

Бунт и протест против родителей, впервые ощущается и выражается ненависть к ним, которая была ранее табуирована и недоступна в силу психологических защит. Клиент словно освобождается от тяжёлого груза.

4. Смирение

Я принимаю тот факт, что родители меня не любили. Это данность, которую уже не изменить. Я ничего от них больше не жду. Скорее всего, они были неспособны на чувства любви и заботы. Возможно, их личность нарушена и искажена, если они делали со мной какие-то «странные» вещи.

Если человек в длительной терапии, то у него есть шанс добраться до четвёртой позиции. Шаг за шагом, ступень за ступенью, — и вот он готов принять реальность: «Это просто было. Это правда было. Это факт моей биографии».⠀⠀

Во взрослом возрасте мы, выросшие дети, придерживаемся первых трёх позиций. Болтаемся туда-сюда между отрицанием-обидой-ненавистью. Более того, можно самому состариться и умереть, а вот родителей так и «не простить».

Однако, обращаю ваше внимание, что "прощение" родителей, как таковое, не является конечной целью в терапии. Смирение и принятие реальности - это одно. Понимание и прощение родителей - это совсем другое.опубликовано econet

Яна Ром

фото ©Сиг Харви

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