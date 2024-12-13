36 вопросов, которые приводят к любви

Открытость способствует развитию отношений в паре. Люди всегда стремятся узнать друг друга лучше. Как это сделать? Психолог Артур Арон подобрал 36 вопросов, вместе ответив на которые, вы, вероятно, сможете создать крепкий и счастливый союз.

Психолог Артур Арон 20 лет назад провел удивительный эксперимент. Он пригласил в лабораторию незнакомых ранее одиноких людей, которым предложил ответить на 36 вопросов. Люди разбивались на пары женщина-мужчина, должны были отвечать искренне, на обсуждение каждого вопроса отводилось не менее 5 мин, приветствовалось активное слушание (контакт глазами, задавание вопросов). Уже через полгода многие участники эксперимента были готовы пожениться!

Общая открытость сближает людей

Секрет опыта в том, что общая открытость невероятно сближает, переводит отношения от формального клише к интимному, глубокому контакту. И сегодня эти вопросы стали повсеместно использовать в терапии отношений. Возможно, что сейчас в вашей жизни есть очень важный для Вас человек, и Вы чувствуете, что отношения недостаточно глубоки, или Вы в чем-то неуверенны? Попробуйте вместе пройти этот тест и ответить на вопросы доктора Аарона.

Вот список этих вопросов:

1. Выбирая из всех в мире, кого бы вы пригласили в гости на обед?

2. Хотели бы вы быть знаменитым? В какой области?

3. Прежде чем сделать телефонный звонок, вы когда-нибудь репетируете, что собираетесь сказать? Почему?

4. Каким вы представляете идеальный день?

5. Когда вы в последний раз пели наедине с собой? А для кого-то другого?

6. Если бы вы могли жить до 90 и сохранить либо разум, либо тело тридцатилетнего в последние 60 лет своей жизни, что бы вы выбрали?

7. У вас есть тайное предчувствие о том, как вы умрете?

8. Назовите три общие черты, которые есть у вас и вашего партнера?

9. За что в вашей жизни вы чувствуете наибольшую благодарность?

10. Если бы вы могли изменить что-либо в процессе своего воспитания, что бы это было?

11. За 4 минуты расскажите вашему партнеру историю своей жизни настолько подробно, насколько это возможно.

12. Если бы вы могли проснуться завтра, приобретя качество или способность, то какое/какую?

13. Если бы хрустальный шар мог рассказать вам правду о вас, о вашей жизни, о будущем или о чем-нибудь еще, что бы вы хотели узнать?

14. Есть ли что-то, что вы мечтали делать в течение длительного времени? Почему вы не сделали этого?

15. Каково наибольшее достижение вашей жизни?

16. Что вы больше всего цените в друзьях?

17. Каково ваше самое заветное воспоминание?

18. Самое страшное воспоминание?

19. Если бы вы знали, что в течение одного года вы внезапно умрете, вы бы изменили что-нибудь в вашей текущей жизни? Почему?

20. Что значит дружба для вас?

21. Какую роль любовь и привязанность играют в вашей жизни?

22. По очереди назовите положительные характеристики вашего партнера. В общей сложности пять пунктов.

23. Насколько близки члены вашей семьи? Считаете ли вы, что ваше детство было счастливее, чем у большинства других людей?

24. Что вы думаете о ваших отношениях с матерью?

25. Составьте по три правдивых предложения, начинающихся с «мы». Например, «Мы оба в этой комнате чувствуем…».

26. Продолжите эту фразу: «Мне бы хотелось разделить с кем-нибудь…».

27. Если бы вы собирались стать близким другом для вашего партнера, пожалуйста, расскажите, что, по вашему мнению, он должен о вас знать.

28. Расскажите своему партнеру, что вам нравится в нем; будьте предельно честным, говорите то, что вы не могли бы сказать малознакомому человеку.

29. Поделитесь с вашим партнером неприятным моментом из вашей жизни.

30. Когда и отчего вы в последний раз плакали?

31. Расскажите своему партнеру о том, что вам уже нравится в нем.

32. Что слишком серьезно, о чем шутки неуместны?

33. Если бы вы должны были умереть в этот вечер, не имея возможности общаться с кем-либо, о чем, не сказанном кому-то, вы больше всего жалели бы? Почему вы еще не сказали им этого?

34. Ваш дом со всем вашим имуществом загорелся. После спасения близких и домашних животных у вас есть время, чтобы забежать в дом еще раз и спасти какую-то одну вещь. Что бы это могло быть? Почему?

35. Смерть кого из членов вашей семьи задела бы вас больше всего? Почему?

36. Поделитесь личной проблемой и посоветуйтесь с вашим партнером о том, как он или она справились бы с этим.

Затем попросите партнера рассказать о том, что он думает по поводу вашего выбора проблемы.опубликовано econet

Автор Хмелевский Артем

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