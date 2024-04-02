34 ключа для анализа ситуаций, которые происходят в жизни

Просто так ничего в жизни не происходит. Судьба человека складывается из его характера, поступков и их последствий, разных событий. Вот мудрые подсказки, которые помогут проанализировать ваши жизненные ситуации и найти правильное решение проблемы.

Забудьте о стремлении быть сильным. Настоящая сила заключается в любви и внимании к себе и окружению.

Как анализировать жизненные ситуации

Ключи, которые будут полезны вам при анализе ситуаций, которые происходят с вами в жизни.

1. Внешнее аналогично внутреннему.

2. Подобное притягивает подобное.

3. Начинайте обращать внимание на то, что происходит вокруг и внутри вас.

4. Если вы что-то замечаете вокруг и это вызывает у вас определенные мысли и эмоции, следовательно, это присутствует в вас; вы должны извлечь из этой ситуации какой-то урок.

5. Если вам что -то не нравится в других, следовательно, это присутствует в вас.

6. Если мы чего-то избегаем, значит, за этим скрывается боль или страх.

7. Совершая что-то, присутствуйте при том, что вы делаете.

8. Попав в какую-либо ситуацию, присутствуйте при том, что происходит. Если у вас появится желание сбежать, видьте, как вы это делаете.

9. Совершив поступок, не обвиняйте себя, а проанализируйте все, что происходило до, во время и после, включая ваши мысли, чувства и предчувствия, и извлеките из ситуации урок.

10. Ситуации порождаются или притягиваются вашими мыслями и блоками.

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11. Наши блоки - это то, что мы должны узнать и понять об этом мире.

12. Если вы попадаете в одну и ту же ситуацию или постоянно болеете, следовательно, вы проходите какой — то урок. Что вы должны понять из этой ситуации?

13. Вы - причина того, что с вами происходит.

14. Не пытайтесь изменить мир или окружающих вас людей, измените сначала себя. Когда вы измените себя, изменятся и окружающие вас люди, изменится мир.

15. Если вы говорите себе и окружающим, что вы уже изменились, следовательно, вы не изменились совсем, это маска.

16. Если вы говорите себе и окружающим, что у вас в какой — то области жизни все в порядке, следовательно, там полный беспорядок. Это говорит маска. Именно здесь надо пристальнее всего вглядываться в себя.

17. Не рассматривайте даваемые вам советы и предлагаемую вам помощь как намек на ваши недостатки и неспособность самому/самой решить задачу.

18. Когда у вас нет чего — то, что вы хотите иметь, следовательно, вы либо не хотите, либо не намерены по-настоящему иметь это. Чтобы получить нечто определенное, опишите себе четко, чего вы хотите. Учитесь гранить кристалл мысли.

19. Никогда не думайте о том, что люди могут вам дать или что вы хотите от них получить. Поступая таким образом, вы теряете свою привлекательность.

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20. Забудьте о стремлении быть сильным. Настоящая сила заключается в любви и внимании к себе и окружению.

21. Мужчина становится свободным и способным действовать, когда женщина, любя его, отказывается от обладания им.

22. Думайте о том, что хотите иметь, а не о том, чего не хотите.

23. Достаток не приходит от того, что вам не нравится жить в недостатке.

24. Ваше внимание — это канал, по которому течет энергия, чтобы напитать мысль. За мыслью следует творческая энергия.

25. Негативные эмоции не приносят того, что вы хотите, они приносят только то, чего вы не хотите.

26. Мечты и фантазии показывают вам ваш потенциал.

27. Воображение выводит за пределы ограничений и высвобождает наружу ваш потенциал.

28. Если вы все время повторяете себе, почему вы не можете иметь предмет своих мечтаний, вы никогда не получите его. Начинайте говорить себе, почему вы можете иметь желаемое.

29. Рассматривайте деньги и материальные предметы не с точки зрения удовлетворения собственных потребностей, а как инструмент для самопознания, более полного самовыражения и реализации своего потенциала.

30. Фокусируетесь на том, что хотите иметь, а не на избавлении от того, чего не хотите. Многие не знают, чего именно хотят, зато точно знают, чего не хотят.

31. Если вы не можете поверить в возможность чего-либо, у вас никогда этого не будет.

32. Обладание благополучием не так важно, как овладение процессом его создания.

33. Научиться создавать благополучие в своей жизни — это процесс вашего роста.

34. Вы пришли в этот мир расширять свое сознание получая опыт…

Автор Жикаренцев В.В.

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