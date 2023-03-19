3 закона, которые значительно улучшат вашу жизнь

Для улучшения качества вашей жизни, попробуйте следовать на практике этим трём простым законам от психолога.

В свое время я много думала над тем, как понять основные законы, по которым развивается наша жизнь, и как максимально заставить эти законы работать на себя, то есть благодаря им облегчить и значительно улучшить качество своей жизни. И я таки кое-что для себя поняла. Теперь хочу поделиться этими открытиями и с вами.

Как улучшить качество своей жизни

Первый закон, который я для себя открыла звучит так: "То, чему мы больше всего сопротивляемся, - остается". Что это значит? Я заметила, что это действует, когда постоянно сопротивлялась каким-то изменениям в своей жизни или, например, боялась разорвать отношения, которые меня не устраивали, или уйти с работы, где не видела возможности для своего профессионального развития.

И чем больше я всему этому сопротивлялась и боялась что-то менять, тем дольше оно оставалось в моей жизни, постепенно все больше и больше затягивая меня в это "болото". Поэтому в один прекрасный момент, я просто перестала сопротивляться, взяла себя в руки и просто сделала один решительный шаг вперед - в неизвестность, подумав "будь, что будет", и с тех пор я еще ни разу не пожалела о своем решении.

Поэтому не нужно сопротивляться, ведь самое постоянное, что есть в нашей жизни - это изменения. Их вам все равно не избежать, как бы вы ни старались. Поэтому просто примите это, сделайте все, что в ваших силах, а потом расслабьтесь и просто наблюдайте, что же будет дальше.

Второй закон, который существенно повлиял на мою дальнейшую жизнь, был таким: "То, на чем мы больше всего сосредотачиваем свое внимание и мысли - определяет качество нашей жизни, ведь с каждой нашей мыслью об этом - его становится все больше и больше".

Проще говоря, если вы целый день будете думать только о том, как у вас все плохо, то вам будет казаться, что и вся ваша жизнь является такой плохой. А на самом деле это может быть просто один плохой день, а не вся жизнь. А вот если вы будете сосредоточены на поиске позитива каждый день, то совсем скоро вы заметите, что его тоже достаточно в вашей жизни, просто раньше вы его не замечали, ну, или не хотели замечать, потому что ныть и жаловаться, как же у вас все плохо, было куда привычнее и даже немного приятно.

Это то же самое, если бы вам сказали искать в комнате предметы только зеленого цвета, а потом сказали назвать, какие вы запомнили предметы красного цвета. И с большой вероятностью, что вы не сможете назвать ни одного красного предмета, ведь были полностью сосредоточены на зеленых.

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Вот так и с позитивом и негативом - преумножайте правильно то, что вам нужно. Для этого рекомендую вам говорить себе, как только вы утром проснулись: "Вокруг меня все расцветает" и думать так каждый день. А еще завести себе "дневник благодарности" и каждый вечер записывать туда то, за что вы можете быть благодарны сегодняшнему дню. Это реально очень действенные и полезные практики. Проверено на собственном опыте.

Третий закон я сформулировала для себя в форме вопроса, который задаю себе тогда, когда не знаю, как лучше поступить, и звучит он так: "То, что я сейчас сделаю или как поступлю - сделает меня счастливее или нет?"

Если ответ уверенное "да", тогда просто делаю так, как подсказывает мне мое сердце. Если же ответ "нет" или скорее "нет", чем "да", тогда лучше этого не делать, или хотя бы немного подождать с принятием окончательного решения, если есть такая возможность. А там гляди, время само все расставит на свои места.опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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