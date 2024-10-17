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3 вопроса, подтверждающие, что «что-то не так»

Источник: b17.ru 17 октября 2024 6662
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Если раз за разом с одним и тем же человеком вы получаете что-то невидимо токсичное и тяжелое, тревожное и деструктивное, что вызывает страх, злость и напряжение, - значит, пришла пора проанализировать ситуацию. Вот три вопроса, которые помогут отделить пассивную агрессию и нападение от конструктивной обратной связи.

3 вопроса, подтверждающие, что «что-то не так»

Несколько лет я проводила открытые лекции на тему эмоционального давления, насилия, где в фокусе повествования было переживание человеком ощущения, что «что-то не так», хотя вроде бы всё в порядке.

Как отделить пассивную агрессию и нападение от конструктивной обратной связи

В этом году у меня нет возможности выделить время под открытые лекции, но мои тексты о психологическом насилии, давлении и прочих токсичных штуках вы можете почитать по ссылкам ниже.

А в сегодняшней заметке я хочу снова обратить внимание на внутреннее «что-то не так» у человека, переживающего эмоциональное давление, продавливание границ и направленную на него скрытую агрессию (которая пассивная).

В такой ситуации сложно находить поддержку для себя, но всё-таки анализируйте происходящее всесторонне, выходите за рамки «он/а просто хочет помочь / как лучше / ничего страшного / я сам/а виноват/а».

Итак, три вопроса, помогающие отделить пассивную агрессию и нападение от конструктивной обратной связи, а добрые намерения от сверхопеки и продавливания своей точки зрения:

  • просил/а ли я об этом?
  • принесло ли мне это радость/развитие/удовольствие/интерес?
  • улучшило ли / укрепило ли это наши отношения?

3 вопроса, подтверждающие, что «что-то не так»

Иногда нам говорят что-то, о чем мы не спрашивали, и это нормально. Временами полученная информация не приносит радости, интереса, развития, и это тоже нормально. Так случается, что отношения могут прекращаться, изменяться, становится пустыми или тесными — это совершенно нормальная жизненная история.

Но если раз за разом с конкретным человеком вы получаете то, чего не просили, что-то токсичное и тяжелое, тревожащее и неперевариваемое, что приводит к страхам, злости и напряжению, а  после общения хочется упасть без сил — скорее всего, что-то не так и есть повод проанализировать ситуацию.

И в конце я напомню, что под психологическим насилием подразумеваются любые действия (чаще растянутые во времени, но не обязательно) против личности человека. Всё, что вас разрушает, добавляет неустойчивости в себе, выводит из равновесия и заставляет сомневаться в своих силах потенциально может быть давлением, критикой или другими видами эмоционального насилия / давления. Ловушка такого общения заключается в том, что в каждый момент времени вроде бы ничего серьезного не происходит, но по капле формируется кумулятивный травматический опыт.

Будьте внимательны к себе, прислушивайтесь своим внутренним ощущениям, исследуйте свой опыт в поддерживающей обстановке. И берегите себя.опубликовано econet

Автор  Кошелева Ольга

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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психология Кошелева Ольга пассивная агрессия психологическое насилие эмоциональное давление

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