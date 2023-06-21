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3 вопроса, которые лучше не задавать своему мужчине

Источник: b17.ru 21 июня 2023 7012
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В этой статье психолог Виктория Кирста знакомит читателей с тремя вопросами, которые не нужно задавать своему мужчине, чтобы избежать недопониманий и разногласий. Любите, доверяйте и всегда уважайте друг друга. И все у вас тогда будет хорошо

3 вопроса, которые лучше не задавать своему мужчине

Есть несколько вопросов, которые многие женщины почему-то уж очень любят задавать своим мужчинам и это при том, что ни к чему, кроме недоразумений и конфликтных ситуаций они не приводят. Вот три самых распространенных таких вопросов.

Какие вопросы не нужно задавать своему мужчине?

  • "А ты действительно меня любишь?" или "А на сколько сильно ты меня любишь?"
  • "А твоя бывшая девушка была в чем-то лучше меня?"
  • "А кого ты любишь больше - меня или свою маму?" 

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1. "А ты действительно меня любишь?" или "А на сколько сильно ты меня любишь?"

Этот вопрос, в первую очередь, демонстрирует вашу неуверенность ни в себе, ни в вашем мужчине, ни вообще в этих отношениях. Ведь раз вы такое спрашиваете, значит вы этого не чувствуете и сомневаетесь в искренности чувств вашего мужчины по отношению к вам. А кому будет приятно  узнать, что в нем неуверенны? Поэтому, лучше не спрашивать об этом, а просто посмотреть на действия и поступки вашего мужчины. Это скажет вам гораздо больше, чем просто его слова.

Ведь, если мужчина действительно любит, то вы это и так и увидите и почувствуете, да так, что у вас даже уже не возникнет никакой необходимости спрашивать его об этом . Ну, а если вы сомневаетесь и поэтому спрашиваете, то он все равно не скажет вам правды, а скорее всего скажет именно то, что вы, по его мнению, хотите от него услышать. Ведь он же не может прямо вам так и сказать "Я тебя не люблю, но мне с тобой легко и удобно. Поэтому мы и вместе", верно? Поэтому просто обращайте внимание на его действия и свои ощущения рядом с этим мужчиной, и тогда вам все станет понятно.

3 вопроса, которые лучше не задавать своему мужчине

2. "А твоя бывшая девушка была в чем-то лучше меня?"

Еще раз таки - это вопрос только демонстрирует и подчеркивает вашу тотальную неуверенность в себе и даже какое-то неуважение к себе. Ведь для чего себя с кем-то сравнивать, тем более с бывшей вашего возлюбленного? Ведь раз он сейчас с вами, значит для него сама лучшая именно вы, верно?

Тогда зачем заставлять его в этом сомневаться, мысленно возвращаться к своему прошлому, сравнивать его с настоящим, чтобы просто очередной раз заверить вас, что вы и в подметки не годитесь его бывшей девушке? Лучше просто живите и наслаждайтесь тем, что у вас сейчас есть - вашими отношениями с любимым человеком, а прошлое оставьте в прошлом, там ему самое место.

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3 вопроса, которые лучше не задавать своему мужчине

3. "А кого ты любишь больше - меня или свою маму?" 

Я понимаю, что, конечно, никто не хочет иметь дела с "маменькиным сынком", но подумайте сами, как глупо звучит этот вопрос. А если бы уже ваш мужчина задал вам такой же вопрос, то что бы вы тогда сами ответили на него? Полагаю, вам бы тоже такой вопрос показалось довольно странным. Ведь и вы, и мама являются важными и дорогими людьми в жизни вашего мужчины, и он любит вас обоих, но только совершенно по-разному и поэтому нет смысла сравнивать эту любовь и ревновать его к его же матери. 

Ну, конечно, при условии, если ваш мужчина не бежит по каждому вопросу и не проводит с ней в три раза больше времени, чем с вами, потому что тогда действительно стоит задуматься подходят ли вам такие отношения. Ну, а если этого нет, то просто уважайте его маму и не ставьте его перед выбором – мол, или я, или твоя мать, потому что такие ультиматумы ни к чему хорошему вас точно не приведут.

Любите, доверяйте и всегда уважайте друг друга. И все у вас тогда будет хорошо. Удачи вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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Источник: https://econet.kz/

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