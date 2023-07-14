3 вида мужчин: «3-Д», «3-Б» и «3-Т»

Существуют совершенно разные мужчины, и все они по-своему интересны, уникальны и неповторимы.

Но также существует 3 вида мужчин, которые более или менее часто, но все же повторяются и поэтому их можно классифицировать и отнести к определенному типу. Итак, давайте же разберемся, что же это бывают за такие мужчины.

Отношения: 3 вида мужчин

1. «Мужчины 3-Д»: дерево, дом, дети

Это мужчины, которые ориентированы именно на семью или же на то, чтобы создать её в самом ближайшем времени. Это их цель, они видят в этом свое предназначение. Да, не удивляйтесь, такие мужчины тоже существуют, ведь не только женщины могут хотеть семью и детей.

Есть мужчины, которые хотят этого не меньше, а может даже больше. Да, и ведь за кого-то же эти женщины выходят замуж. Эти мужчины действительно хотят посадить дерево, построить дом и вырастить сына. То есть они больше всего реализуются именно через семью - чувствуя себя отцом и главой большого семейства. Поэтому, если вам хочется семьи, советую вам обратить свое внимание именно на "мужчину 3-Д" и вы точно не прогадаете.

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2. «Мужчины 3-Б»: бабки, «бабы», банька з друзьями по выходным

Это мужчины, которые ориентированы уж точно не на создание семья, по крайней мере, пока что. Ведь сейчас у них в приоритете только карьера и как они сами говорят "надо сначала заработать как можно больше бабок, а уже там посмотрим". Это мужчины, которые ни в чем себе не отказывают и привыкли брать от жизни все и по-максимуму.

Думать еще о ком-то, кроме себя любимого - они тоже умеют не часто. Они живут сегодняшним днем ​​и им так действительно хорошо. Им так нравится. От таких мужчин часто можно услышать, что они называют женщин именно "бабами" и меняют их как перчатки. Поэтому об уважении к женскому полу тут говорить, к сожалению, не приходится.

Такие мужчины могут быть настоящими карьеристами, иметь свой бизнес (не всегда "чистый") и пропадать на работе целыми сутками. А стресс от работы они привыкли снимать в баньке с друзьями или как они их иногда называют "корешами", которые полностью поддерживают и разделяют их образ жизни. Поэтому хорошенько подумайте перед тем, как связываться с "мужчиной 3-Б".

3. «Мужчины 3-Т»: тишина (тоска), тапки, телек («танчики»)

Эти мужчины, которые не имеют четкой цели в жизни - они не хотят ни создать семью, ни заработать как можно больше денег и взять от этой жизни все, что только можно - им и так хорошо. Они просто плывут по течению. У них есть работа, но не хотят продвигаться по карьерной лестнице и добиваться чего-то больше, их все устраивает.

А свое свободное время такие мужчины, в основном, проводят дома, образно говоря, в тапках у телевизора или играя в "танчики". Эти мужчины очень спокойные и покладистые по своему характеру, не конфликтны.

Они, например, совсем не против того, чтобы в их паре или будущий семье именно женщина всем заправляла и руководила, а они просто будут её слушаться, так как привыкли, что ими руководят и их это вполне устраивает, ведь самостоятельно принимать какие-то решения - это для них лишний стресс, которого они всеми силами стараются избегать.

Возможно, именно поэтому они и не стремятся к какой-то руководящей должности на работе, ведь это приносит не только большие доходы, но еще и большую ответственность и серьезные нагрузки, а зачем им все это? Им и так хорошо. Такие мужчины живут в тишине и даже со стороны может показаться, что в тоске, но их это устраивает.

Поэтому, если вы готовы, так сказать, "взять быка за рога" и быть всегда "главной" в вашей паре, да и в будущий семье тоже, тогда вот такой вот мужчина «3-Т» вам точно подойдет. Берите, даже не сомневайтесь. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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