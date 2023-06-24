3 вещи, которые вам НУЖНО ЗНАТЬ до того, как вы решите жениться или выйти замуж

Что необходимо знать до того, как вы решите сделать серьезный шаг и создать семью? Советы психолога, которые помогут не совершить ошибку. Предупреждён — значит вооружён!

Брак - это далеко не только сплошной «медовый месяц». Это еще и быт, это разные препятствия, которые время от времени будет подбрасывать вам судьба. Существует 3 довольно таки опасных мифа о браке, которые вам нужно уяснить для себя еще до того, как вы соберетесь связать себя этими узами со своим партнером.

3 опасных мифа о браке

1. «Брак - как способ навсегда "привязать" к себе моего любимого человека»

Часто люди думают, что узаконив свои отношения, теперь они навсегда "привязали" своего партнера к себе и это уже ничего не изменит. Но это не совсем так. На самом деле, вы можете так же легко потерять своего любимого человека, как просто находясь с ним в отношениях, так и находясь уже в браке.

Ведь то, что вы теперь одна семья еще не значит, что ваш партнер несмотря ни на что обязан быть с вами всю свою жизнь. Если ему с вами станет плохо и он захочет уйти, то он все равно это сделает - независимо от того, в браке вы или нет.

Здесь все больше зависит от вашего отношения друг к другу, от того, как вы оба будете прикладывать усилия ради вашего брака. Ведь само по себе официальное подтверждение, что вы теперь одна семья еще не делает вас автоматически пожизненно счастливыми и не дает никаких гарантий. Над этим нужно усердно работать. Нужно каждый день уделять время и внимание друг другу, и вот только тогда вам удастся сохранить ваш брак.

2. «Брак решит все мои проблемы, например, избавит от одиночества или "спасет" наши отношения»

Как рождение ребенка не улучшит брак, который уже дал трещину, так и сам брак не спасет отношений, которые уже кого-то из вас не устраивают. Брак - это не волшебная палочка-выручалочка, которая все решит и наладит, это можете сделать только вы и ваш партнер.

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Поэтому сначала работайте над своими отношениями до тех пор, пока вы не будете ими довольны настолько, чтобы хотеть связать всю свою жизнь именно с этим конкретным человеком, а не только потому, что хотите наконец-то избавиться от своего одиночества или таким образом наладить ваши отношения. Это так не работает, и поэтому ничего хорошего из этого уж точно не получится.

3. «Если я уже в браке, то можно наконец-то расслабиться и больше ничего не делать»

На самом деле, именно в браке начинается вся серьезная работа. Ведь теперь вы взяли на себя большую ответственность и вам лучше постараться, чтобы сохранить эти отношения и свою новоиспеченную семью. Брак - это далеко не только сплошной «медовый месяц». Это еще и быт, это разные препятствия, которые время от времени будет подбрасывать вам судьба. Но если вы оба решительно настроены, то вместе вам все удастся преодолеть. И если вы думаете, что теперь можно расслабиться и больше ничего не делать, то ваш брак автоматически попадает в «зону риска».

Как часто партнеры, например, начинают уже не так много времени и внимания уделять друг другу, считая, что в этом уже нет необходимости, при этом размышляя: «А зачем? Ведь я уже женился на ней / вышла за него замуж, так зачем же еще как-то напрягаться и показывать свои чувства? Все, что мог (ла) я уже сделал (а), теперь пора отдыхать.» Или начинают уже не так следить за своей внешностью, считая, что основная цель - брак - уже достигнута, значит можно больше не стараться держать себя в форме. И это являеться довольно большой ошибкой.

Для того, чтобы любовь между вами продолжала существовать еще много-много лет, ее нужно постоянно подпитывать и удобрять - иначе однажды она просто засохнет. Поэтому старайтесь выглядеть друг для друга как можно лучше, не скупитесь на комплименты и приятные слова, поддерживайте и всегда во всем помогайте друг другу и тогда все у вас будет хорошо.опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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