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3 вещи, которые уже никогда не вернуть

Источник: b17.ru 06 августа 2023 6788
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Словами можно, как исцелять, так и ранить. Поэтому давайте не использовать слова,  как оружие друг против друга. Ведь со временем все ссоры забудутся, вы помиритесь, а вот все те слова, что вы тогда бросили в родного вам человека сгоряча уже не забудутся никогда...

3 вещи, которые уже никогда не вернуть

Есть на свете вещи, которые, если вы уже потеряли их, вам уже не вернуть... И вот, что это за вещи:

1. Доверие, а значит и любовь

Если вы уже однажды потеряли доверие близкого Вам человека ли свое к нему доверие, тогда, скорее всего, вы уже не сможет его восстановить. Да, вы даже можете и дальше продолжать отношения с этим человеком, но того доверия, которое было между вами когда-то раньше уже все равно не будет никогда.

И здесь уже не имеет значения, была ли это измена, предательство или еще что-то - дело в том, что вы уже потеряли доверие этого человека к вам или потеряли свое доверие к нему. А это значит, что вы потеряли и любовь этого человека и самого этого человека, ведь доверие - это и есть любовь. Без этого просто никуда в отношениях. Так что берегите и любите друг друга.

2. Время и утраченную когда-то возможность

Время бежит невероятно быстро, его не остановить ни на минуту. Так же и с возможностями, которые случаются с вам на вашем жизненном пути. Некоторые из них выпадают только раз в жизни, поэтому не в коем случае не теряйте их, а лучше – прямо тут же используйте.

Не бойтесь попробовать и ошибиться. Бойтесь так и не попробовать, а потом всю оставшуюся жизнь жалеть, что так и не решились это сделать. Будьте смелее и решительнее!

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3 вещи, которые уже никогда не вернуть

3. Вам уже не вернуть все те слова, что вы когда-то сказали

Сколько же разных слов, которые почти каждый день бросаем просто так "на ветер", а сколько болезненных обид бросаем друг в друга, когда мы рассержены и хотим еще больнее "уколоть" нашего собеседника. А сколько мы даем обещаний, которые потом не собираемся выполнять или «благополучно» просто забываем. А ведь слова - тоже имеют вполне себе реальную силу.

Ведь ими можно, как исцелять, так и ранить. Поэтому давайте не использовать слова,  как оружие друг против друга. Ведь со временем все ссоры забудутся, вы помиритесь, а вот все те слова, что вы тогда бросили в родного вам человека сгоряча уже не забудутся никогда...

Так что пусть лучше ваши слова всегда будут, как целебные лекарства и как настоящий "бальзам на душу" всем тем, кому вы их говорите. Просто будьте немного добрее, ведь это так просто и так важно одновременно ... Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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Источник: https://econet.kz/

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Виктория Кирста психология жизнь слова смысл

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