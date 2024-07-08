3 вещи, которые не говорят детям, когда говорят с ними о разводе

Три темы, с которыми возникает больше всего проблем, как у взрослых, так и у детей. Это то, что чаще всего лечат психологи и психотерапевты у своих клиентов. Как у детей, переживающих развод прямо сейчас, так и у взрослых, которые в детстве пережили развод родителей.

Это то, чего родители чаще всего не могут или боятся сказать. Это то, что необходимо сказать, чтобы помочь себе и ребёнку. Это то, что труднее всего даётся. И это всего три простых установки

3 вещи, которые необходимо сказать ребенку

Установка №1

«Это произошло. Это навсегда. Ты ничем не можешь нам помочь или помешать. Что бы ты ни делал».

Первое, что обычно хочется ребёнку – это сказать: «Мама, папа, не разводитесь, я хочу, чтобы вы жили вместе». Ребёнку хочется всё склеить обратно, хочется как-то повлиять на родителей. Однако у детей нет власти над решениями родителей. Взрослые не спрашивают детей, разводиться им или нет. Взрослые принимают решение вдвоем или каждый для себя, а детей ставят перед фактом. Дети не участвуют в принятии решения. Это не их дело. Их мнение ничего не решает. И хорошо, если все это понимают.

Если родители позволят ребёнку впасть в иллюзию, что он принимает участие в решении, сохранять ли брак, начнутся серьёзные проблемы. Ниже я перечислю некоторые варианты, с которыми мы постоянно сталкиваемся в практике консультирования семей, переживающих развод, а также взрослых, которые в детстве пережили развод родителей.

– Ребёнок начинает болеть. Потому что решил, что так он может удержать родителей около себя (а это значит, что они будут рядом друг с другом). Контроль окружающих с помощью собственной болезни – это очень плохая жизненная стратегия.

– Ребёнок начинает считать, что теперь он – главный в семье. Он плохо слушается, много капризничает и пытается устанавливать свои правила. Он становится требовательным и несговорчивым. У таких детей часто возникают проблемы с границами и дисциплиной, они не умеют учитывать интересы других людей. Такие дети могут диктовать родителям, стоит ли им искать себе новую пару, с кем встречаться, а с кем нет. Возникают проблемы с принятием нового партнера ребёнком. Возникают проблемы с принятием новых детей, которых родили без его одобрения.

– Ребёнок думает, что он ответственен за развод родителей, что это он «должен был что-то сделать» и не справился. Так он зарабатывает себе комплекс вины на всю жизнь. Считает себя виноватым за всё, что угодно. Не может отличить, где есть его вина, а где нет. Легко становится жертвой манипуляций.

– Ребёнок думает, что он теперь должен всё и всех контролировать, иначе опять случится что-то страшное (такое же страшное, как развод родителей). Таким людям трудно строить отношения с окружающими, в том числе с родителями, которым не нравится, что ребёнок пытается их контролировать. По понятным причинам у таких людей возникают проблемы с построением собственной семьи.

– Ребёнок становится вровень со взрослыми и пытается наладить семейную систему «заместив» собой одного из супругов. То есть берет на себя функцию жены или мужа. Это тоже чревато массой проблем от нарушения половой идентификации (когда девочка хочет стать примерным мужем для несчастной мамы, например) до невозможности создать свою семью (когда мальчик хочет стать примерным мужем для мамы).

По тем же самым соображениям, если ребёнок говорит что-то вроде «правильно, разводитесь, давно пора, я давно хочу, чтобы вы развелись», мы тоже аккуратно, но неотвратимо устраняем его из принятия решений. Мы говорим ему, что разбираться мы точно будем без него. Это не его дело. Он не участвует. Это только для двоих взрослых, ни для кого больше. Когда мы определимся, мы поставим его перед фактом.

Ребёнок ни в коем случае не должен думать, что он решает, разводиться родителям или нет, где и с кем они будут жить, рожать ли им других детей. Родители ни в коем случае не должны спрашивать ребёнка совета разводиться им или нет, критиковать друг друга при детях и даже просить оценить действия второго родителя, и уж тем более брать детей в коалицию против второго партнёра. Всё это – попытки втащить ребёнка в конфликт, ввести его в позицию взрослого, в то время как его задача оставаться ребёнком и нейтральной стороной.

Подписывайтесь на наш аккаунт в INSTAGRAM!

Ребёнок не решает финансовые, жилищные и другие взрослые вопросы, в которых он ещё не компетентен. О разделе имущества, алиментах и прочих деталях родители договариваются вдвоём, не вынося детям мозг не вмешивая детей. Я не раз видел, как у маленького мальчика начинает ехать крыша, когда мама его спрашивает:

– Папа-то нам алименты не платит. Как же мы будем с тобой жить? Что же мы будем кушать?

Хотя мама преследует другие цели, ребёнок искренне начинает думать, что это он сейчас должен решить проблему денег. А так как реально сделать с этим он ничего не может, то он либо впадает в вину и отчаяние с ощущением, что они с мамой прямо сейчас помрут голодной смертью, либо теряет контакт с реальностью, чтобы не было так страшно.

Установка №2

«Ты не виноват. Это не потому, что ты плохо себя вёл. Это только наше решение. Это наши взрослые дела».

Второе вытекает из первого. Есть взрослые дела, а есть детские. Детские – это играть в игрушки и потом собирать их, рисовать и лепить из пластилина, ходить в школу, помогать маме мыть посуду. Взрослые – это, к примеру, где и на что мы живём, с кем мы живём, сколько нам рожать детей и от кого. Мы не всегда пускаем детей в наши взрослые дела, так же как мы не всегда пускаем детей в нашу спальню.

Мы берём на себя ответственность за то, чтобы принимать решения, относительно взрослых дел. Мы не советуемся с детьми в том, в чём они некомпетентны. Если что-то пошло не так, мы разгребаем проблемы, не вмешивая детей.

Брак – это союз двух взрослых людей. Ребёнок в создании брака и разводе не участвует никоим образом. Он не принимает решений и не обладает никакой властью в этом вопросе. У него нет права голоса, сколько бы лет ему ни было. Если дети принимают участие в вопросах брака, это значит, что родители не справляются со своей ответственностью. Раз у ребёнка нет никакой власти и решений он не принимает, то и вины его в плохих отношениях родителей или в разводе нет и не может быть.

Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!

К сожалению, самая распространённая проблема у детей разведённых родителей в том, что они берут на себя ответственность за то, что отношения родителей распались. Для этого даже не нужно обвинять ребёнка. Дети эгоцентричны. До определённого возраста они искренне считают, что весь мир вертится вокруг них. Всё происходит из-за них, всё имеет к ним отношение. Если ребёнку не сказать напрямую, что его вины в разводе нет, он может нафантазировать всё, что угодно.

Не нужно ждать, пока дети придумают свои интерпретации происходящего, вам они не понравятся. Важно, чтобы взрослые взяли на себя инициативу и объяснили, как относиться к разводу.

Установка №3

«Мы разводимся друг с другом, но не разводимся с тобой. Я разрешаю тебе любить и маму и папу».

Как уже говорилось выше, ребёнок не участвовал в построении брака, ребёнок не участвует в разводе. Кто бы где ни жил после развода, у ребёнка остаётся и папа, и мама, а также дедушки, бабушки, тёти, дяди и все остальные родственники с обеих сторон. Жена теряет мужа, муж теряет жену, но ребёнок не теряет родителей и родители не теряют ребёнка.

Дети наполовину сделаны из мамы, а наполовину из папы. Потеря одного из родителей для ребёнка – это как потеря половины себя. Детям крайне важно чувствовать, что они хорошие не наполовину, а полностью. Да, родители больше не любят друг друга. Но детей они любят по-прежнему. И дети по-прежнему любят их. Поэтому как бы ни были обижены или злы друг на друга родители, в интересах детей они должны сказать именно так:

– Мы с папой (мамой) раньше любили друг друга, а теперь больше не любим. Но мы по-прежнему любим тебя. И тебе я разрешаю любить папу (маму).

Когда один из родителей плохо говорит о другом, не может его/её принять, он не может принять и своих детей. Плохо, если и ребёнок в угоду одному из родителей не принимает второго. Так он отказывается от половины себя. Так он не принимает себя. Это тяжёлая жертва, она плохо сказывается на всей последующей жизни. Ребёнок не должен конфликтовать сам с собой внутри. Это не приведёт ни к чему хорошему.

Совсем плохо, когда один из родителей пытается взять детей в коалицию против бывшего партнёра. Так он вводит ребёнка в роль взрослого и имеет все перечисленные в первой части проблемы от непослушания до попытки детей «заменить» собой отсутствующего родителя. Кроме того, когда дети подрастают, они крайне недовольны тем, что их использовали как оружие в борьбе против папы/мамы и винят в этом манипулятора. Когда (обычно к подростковому возрасту) ребёнок понимает, что его использовали и заставили отказаться от части себя, в этой семье возникают серьёзные проблемы.

Лучшие публикации в Telegram-канале Econet.ru. Подписывайтесь!

В заключение скажу, что эти три вещи необходимо сказать не единожды. Скорее всего придётся разговаривать об этом много раз, разными словами донося одни и те же мысли. Не стоит ожидать, что ребёнок запомнит с первого раза непривычную идею, поэтому повторить 5-7 раз – это нормально.

Какие-то из этих мыслей могут показаться вам категоричными. Это хорошо. Запомните их такими. Есть случаи, где стоит настаивать на своём и быть категоричными даже вопреки мнению окружающих. Это позволяет отделять здоровые установки от невротических и показывать своё мнение явно и открыто, как того и требует ситуация.

Если что-то из этого вызывает протест, найдите в себе силы обратиться к психологу. Конечно, в одной статье невозможно описать все нюансы, а при личной встрече у специалиста будет возможность дать вам рекомендации именно по вашей жизненной ситуации.опубликовано econet.ru.

Заботьтесь о себе и детях!

Автор Александр Мусихин

Подписывайтесь на наш youtube канал!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet