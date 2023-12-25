3 типичных сценария жизни мужчин

Конечно же типичных сценариев жизни у мужчин не три, а больше. Но эти в моей практике встречаются чаще всего. Читаем, узнаем себя, но не теряем надежды, поскольку всегда можно обратиться к автору статьи, правда?

Я не верю в нарциссов-мужчин. Считаю дискриминацией думать, что нарцисс - это мужское призвание. Мужское призвание быть альфа-самцом и точка.

3 самых распространенных сценария жизни у мужчин в наше время

Сейчас кто-то кинет камень в мой огород соображением, что сколько мужчин, столько и сценариев, и будет абсолютно прав.

Однако, еще Клод Штайнер выделял 3 типовых сценария людей:

1. Без ума.

2. Без любви.

3. Без чувств.

Я добавил к этой классификации еще один - Без радости и порадовался своей сообразительности. Но сегодня немного о других сценариях пишу.

1 мужской сценарий "Я пью, чтобы чувствовать"

Заметил в 8 лет у своего отца (папа, прости), помню как задавался вопросом, зачем взрослые пьют? Конечно все взрослые меня не интересовали, а было конкретнее, "папа, зачем ты столько пьешь?".

Мой папа был и остается трудоголиком. Мало кто не знает сейчас, что трудоголики - те же алкоголики, но в левой руке.

Для справки. Сейчас, когда он бросил пить (лет 40 уже не пьет), он трудоголик - и носитель драйвера "Трудись тяжко" (Старайся - как его неправильно переводят в литературе).

Но вот тогда я нашел ответ, папа напивается, чтобы плакать. Потому что трезвые и сильные мужики не плачут. А быть сильным очень тяжко. Нужна разрядка. Алкоголь снимает запреты. У папы он снимал запрет на быть слабым. Он выпивал и рыдал, жалея себя и свою тяжкую судьбу.

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2 мужской сценарий "Я работаю, чтобы не чувствовать"

Противоположный и дополняющий первый сценарий одновременно. Поднимите руки, у кого отцы любили работу больше жизни? Лес рук.

Эти мужчины выбирают суровые профессии и проводят все свободное время на работе, это про то как "бизнес вас имеет", мужики. Они живут и умирают на работе.

Работа у них занимает в жизни не меньше, чем сон у вас. Они работают, чтобы не чувствовать. Они оправдываются "я это делаю для вас, моя семья и дети".

Но дети просыпаются, когда папа на работе. И засыпают тогда, когда папа еще не пришел с работы.

3 мужской сценарий "Я психологический муж и любовник мамы"

Он очень любвеобильный, но сердце его отдано единственной. Рано повзрослел, заменив своего отца, психологически, морально и финансово. Общество разрешило бы, стал бы еще и любовником, реальным, но... Инцест брат он такой инцест!

Папа ушел, умер, изменил семье, а сын остался. Иногда папа не уходил из семьи, а просто следовал 1 или 2 сценарию из приведенных выше.

Он верен мамочке до гроба. Вы вот не понимаете, осуждаете. Но у него с мамой такая тонкая связь. Мама во всем поддерживает сына с таким сценарием - даже не выходит больше замуж.

Во всем, кроме одного - нет места в жизни сына для невестки.опубликовано econet

Автор Александр Молярук

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