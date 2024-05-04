3 совета психолога маме, воспитывающей сына

Главное правило для мам, которые самостоятельно воспитывают сыновей: "Чем больше вы стараетесь, чтобы с вашим сыном все было в порядке, тем больше он становится не в порядке!"

Говорю вам это откровенно, как мужчина, воспитанный женщинами. Самые большие мои комплексы были сформированы тем, что мама и бабушка очень сильно старались, чтобы у меня все было хорошо. Прям так старались, что перестарались. О том, как избыточная любовь приводит к тому, что сын вырастает с проблемами.

Мама, которая воспитывает сына - 3 совета от психолога

Приведу еще один яркий пример. В университете у меня была преподаватель педагогики Виктория Вячеславовна. Она сама растила сына. И вела предметы на тему педагогики и воспитания. И что вы думаете? Более затравленного, забитого, закомплексованного ребенка я не видел. Стараясь дать сыну и за маму и за папу, она вырастила слабого, зависимого и не приспособленного к жизни мужчину. И это закон!

Еще раз повторю «Чем больше мама старается, чтобы с ее сыном все было в порядке, тем больше он становится не в порядке».

1. «Рука руку моет»

Вы — мама, воспитывающая сына без отца. Ваш сын должен знать и чувствовать, что дома его ждут. Он должен знать, что дома его накормят. Он должен знать, что в грязной одежде его не выпустят в люди. Это фундамент. Это то, что вы ему должны давать, как мама. Будет не правильно, если в вашем лице дома его будет ждать защита от всех проблем или дисциплинарный ремень. Понимаете, это не ваша роль.

Взамен той заботы, которую вы ему оказываете, вы должны его научить пониманию, что он так же обязан. Например, починить дома кран, прикрутить дверцы шкафов, покрасить балкон, прибить гвозди. Для этого у него должны быть инструменты. Если у него нет сбережений, скажите ему, чтобы он узнал стоимость необходимых инструментов. Дайте ему нужную сумму. И пусть он сам купит необходимые материалы. У мужчины, растущего без отца должны быть инструменты, которыми он может что-то создать, построить, починить. Тогда он и во взрослой жизни сможет нести ответственность, уметь чинить и решать уже нематериальные проблемы. Но не пытайтесь делать эту работу за него. Даже если поначалу у него не будет получаться.

2. «Старший друг»

Поощряйте (но не навязывайте) его общение с другими более старшими мужчинами: вашим братом, вашим отцом, школьным учителем, спортивным тренером. Помните, что мальчику, растущему без отца, всегда необходим старший мужчина, который будет его учить мужскому поведению, мужскому мышлению.

Вы никогда не сможете научить его мужественности. Вы только навредите ребенку, пытаясь это сделать. Но в ваших силах знакомить его с другими достойными мужчинами. Достойный — это мужчина, о котором вы можете сказать, что он — хозяин своей жизни, у которого есть свои принципы и правила. Который имеет успех в своем деле. Он называется «Наставник». Здорово, если у кого-то из этих мужчин будет хобби, в которое он сможет посвятить вашего сына. Про важность хобби я так же писал в «правилах».

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

3. «Не пытайтесь быть мамой и папой в одном флаконе»

В своем письме вы использовали такие слова, как «мамино сомнение может сильно навредить…», «без моего указания…». Это были единственные предложения, после которых вы ставили многоточие. Что говорит о вашем избыточном волнении в этих вопросах. Я понимаю, что вами движет и вижу ваше желание заполнить отцовский пробел. Но не чешите там, где не чешется. Не лезьте туда. Пусть все идет своим чередом.

Ваши сыновья сами должны справляться со своими трудностями. И поверьте, что когда у них это получается, они испытывают огромное удовольствие. Они чувствуют себя сильными. Но уровень задач каждый раз повышается. Это нормально. Не переживайте. Верьте в то, что они справятся. А вы дома всегда обеспечите им уют и комфорт.

Даже если в какой-то из дней один из них прибежит с фингалом под глазом, не надо паники. Проявите о нем женскую заботу: покормите сына, обеспечьте мазями, ваточками, постирайте или зашейте поврежденные вещи. Помогите ему зализать раны. Пусть он расскажет вам ситуацию. Задавайте ему вопросы. Спрашивайте, как он планирует поступить дальше? Изучайте в нем поведение мужчины, а не мальчика, которого цапнули. Выскажите ему свое мнение, свои опасения или поддержку. Но решение оставьте за ним. И если такая ситуация произошла, позвоните его старшему другу (совет № 2: спортивному тренеру, вашему отцу, брату — тому взрослому мужчине, которому он доверяет) и поговорите с ним о случившемся. Он должен знать. И он сам подскажет вашему сыну, как себя повести. Не вмешивайтесь в процесс передачи ключей мужества от взрослого мужчины мальчику.

Поддерживайте их желание (если оно есть) общаться с отцом; поощряйте их дружбу со старшими достойными мужчинами, у которых они могут научиться мужскому поведению; давайте им время побыть наедине с самими собой; поддерживайте их желание зарабатывать деньги и иметь хобби; иногда открывайте им секреты женского поведения.опубликовано econet

Автор Андрей Жельветро

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet