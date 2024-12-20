3 реакции, которые включают «кнопку стресса»

Стресс запускает целый набор реакций в нашем организме. Первым делом происходит химическая реакция в виде выброса определенных гормонов. Далее идут физиологические, психологические поведенческие реакции. Вот как это проявляется.
Чем больше вы боитесь (избегаете) стрессов - нем больше их создаете. Стресс - это не плохо и не хорошо. Это просто есть как факт, это часть жизни и разумная реакция физиологии нашего организма. Просто вы не умеете, как говориться, его "готовить" (использовать). Его не надо бояться, с ним разумнее дружить.
Мы рождаемся - это для нас стресс, кто-то рождается у нас, опять для нас стресс. Кто-то умирает - для нас стресс, умираем мы - нам все равно, а вот если мы думаем о том как и когда, при каких обстоятельствах мы умрем - это вновь для нас стресс.
Так где эта кнопка стресса? Кто или Что ее включает?
Каждый из нас - химическая лаборатория. Набор у всех одинаковый (адреналин, норадреналин, кортизол, дофамин, серотонин и т.д), а вот концентрации разные. Одни элементы разрушаю систему, а другие сохраняют ее в рабочем состоянии.
Одни двуногие лаборатории продуцируют одни гормоны в большей степени, чем другие потому что у них такая программа и они ей следуют. Таких мало.
Другие сами довели себя до такого состояния, что сама система пришла в негодность и дает сбои и разрушает сама себя.
Третьи - сделали абгрейд. Используя здравый смысл и разумный подход, заботу о себе и упорство, научились затормаживать одни реакции и активировать другие.
К чему это я?
Стрессовая ситуация сопровождается выбросом гормонов стресса - адреналина, норадреналина и кортизола. Это химическая реакция организма (системы) на опасность, она мобилизует физиологию на действия защиты (бей или беги).
Химическая реакция вызывает стрессовые реакции - физиологические, психологические, поведенческие. Стрессовые реакции вызывают химический процесс. Все взаимосвязано и стимулирует друг друга.
К физиологическим реакциям относятся: учащенное или сдавленное дыхание (нехватка воздуха), сердцебиение, потливость, дрожь в мышцах рук и ног, и т.д. Все эти реакции являются частью синдрома бей-беги.
Психологические реакции делятся на эмоциональные и когнитивные.
Физические и эмоциональные стрессовые реакции сигналят о непорядке, а когнитивные реакции могут их заглушить, создавая иллюзию контроля над ситуацией.
Поведенческие реакции выражаются в неконтролируемых действиях человека: выражение лица, поза, резкость движений и жестов, суетливость и нервозность, дрожь в голосе, высота голоса и беглость речи, и т.д.
Все три реакции взаимосвязаны и влияют одна на другую, например, начните нервно теребить платок в руках и через какое-то время у вас возникнет напряжение в теле, измениться дыхание и вы начнете ощущать тревогу, нервозность, а потом появятся и соответствующие мысли.
Вывод напрашивается один - кнопка стресса внутри нас и включаем ее тоже мы сами.
А рубильником служит умение вовремя поймать момент раскручивания стрессовой реакции и умение ее остановить.
Вопрос к вам:
- На каком уровне реакции вы замечаете стресс?опубликовано econet
Автор Таюрская Татьяна
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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