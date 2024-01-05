3 признака того, что низкая самооценка вас убивает

Когда вы нуждаетесь в отношениях потому, что другой человек сделает вашу жизнь лучше, вы автоматически поднимаете потенциального партнера на пьедестал и опускаете себе до уровня подчинения.

Причина неудач на любовном фронте – это попытка найти в другом человеке подтверждение своего существования. Подобная позиция априори приведет к драме. Рано или поздно, вас отвергнут, предадут или начнут избегать.

Низкая самооценка

Как итог, вы вновь окажитесь в депрессии, вновь будите подвергать себя саморазрушению и зайдете на очередной круг поисков спасителя.

Я не призываю самоизолироваться до конца жизни. Ситуацию можно изменить!

Чрезмерная чувствительность

Многие из нас чрезмерно чувствительны к чужим словам и мнениям.

Человек со здоровой самооценкой воспримет чужое мнение, просто как слова, но не будет раздувать из них проблему вселенского масштаба.

Низкая самооценка – это чрезмерное раздутое эго. Человек настолько дорожит своим «Я», так много думает о себе, что любое вербальное прикосновение к его персоне, доставляет ему сильную ментальную боль.

Самооценка больна, если человек не воспринимает критику. Любое неосторожное слово в буквальном смысле ранит.

Подумайте о себе честно.

Неужели вы думаете, что большинству людей реально есть до вас дело? Подумайте, разве ваши обиды и боль, сегодня, будут иметь, какое-то значение через год? Вы вообще, вспомните о неприятном разговоре через 5 лет

Вы паникер

Хотите понять, насколько человек уважает себя - понаблюдайте за ним в кризисной ситуации.

Легко быть жизнерадостным, когда вокруг цветут розы. Как только жизнь превращается в какашку, человек с низкой самооценкой моментально впадает в прострацию и начинает паниковать.

Низкая самооценка не позволяет адекватно реагировать на стресс. Такой человек начинает оплакивать свое положение, ждать помощи от других и только усугубляет ситуацию.

Люди, знающие себе цену, понимают, что жизнь состоит из кризисов и взлетов. Их целостность в трудной ситуации позволяет оставаться на плаву и помогать другим.

Плохая осанка

Вы выдели, как по улице идет человек, который узнал, что он не родной в своей семье? Человек с низкой самооценкой ощущает себя так каждый день.

Их плечи сгорблены, а запах источаемый гормонами стресса кричит окружающему миру « Аууу, я жертва и слабак, хищник скорее съешь меня».

Низкая самооценка заставляет такого человека падать от каждой проблемы. Разве может такому человеку встретиться достойный целостный партнер.

Конечно, нет, он найдет подобного себе, и они, какое-то время, будут истязать друг друга своей слабостью. Либо, его найдет неуверенный в себе садист. Итог одни.

Хотите узнать быстрый способ получить уверенность в себе?

Встаньте во весь рост.

Расправьте грудь.

Определите цель и идите к ней.

Это не решит всех проблем.

Вам будет легче перешагивать через них. Вы, определенно, почувствуете себе увереннее.опубликовано econet

Автор Евгений Богомолов

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