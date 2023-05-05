3 правила женщины, которая устала быть «хорошей»

С детства ей внушали мысль, что нужно для всех быть хорошей, помогать, угождать. И неважно, что это делается за счет своего комфорта, душевных и физических ресурсов. В результате у этой женщины сформировалась главная цель в общении - всем нравиться. Но когда-то это надоест.

Однажды я спросила у знакомой вожатой, как она умудряется поддерживать идеальную дисциплину, и заставляет детей делать именно то, что ей нужно. - О, это очень просто! – сказала вожатая. - Нужно сначала выдумать какие-нибудь ничего не стоящие фантики: балы, очки, словесные поощрения. А потом угрожать их отнять. Я работаю уже много лет, и это всегда действует.

Когда надоело быть для всех хорошей

Я задумалась тогда: а что, если это действует до сих пор? Разве вы не встречали людей, готовых причинить себе изрядные неудобства, лишь бы никого не расстроить?

Первое правило взрослой женщины: ты не пряник, чтобы всем нравиться

Из жизненного опыта она знает, что требование учиться на одни пятерки, хорошо себя вести, сидеть, плотно сжав коленочки, и нравиться всем без разбору, придумано для того, чтобы маленькой девочкой было легче управлять.

Есть два цвета: черный и белый, а есть оттенки, которых больше. Нельзя всю жизнь пройти в белых одеждах, не посадив на них даже маленького пятнышка. Иногда, чтобы достичь своих целей, необходимо умение стойко выдерживать негатив по отношению к себе. Позволить себе быть для кого-то плохим, не рефлексируя лишнего, и не извиняясь на каждом шагу за то, что ты есть.

Принять себя хорошего, успешного, вкусного, с ног до головы обмазанного сладким сиропом притворной доброжелательности может каждый. Принять себя плохим, проигравшим и раздражающим некоторых людей без причины может только взрослый человек.

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Эта мысль могла бы спасти миллионных хороших девочек от беды. От неудачного замужества и мужа-абьюзера, от рабства на службе, когда работодатель выжимает соки за минимальную зарплату, от тирании собственных родителей и «друзей». Достаточно лишь перестать стараться быть пряником, приятным и удобным для всех.

Второе правило взрослой женщины: никогда не бери на себя чужую ответственность

Хорошую девочку с аккуратными бантиками приучают нести всю тяжесть мира на своих хрупких плечах. Именно от ее поведения зависит здоровье бабушки. У бабушки вообще больное сердце. Вот девочка станет носиться, прыгать, а бабушка возьмет да и умрет от огорчения. И будет девочка виновата-виновата! Нечего было прыгать!

Именно от успеваемости девочки зависит настроение мамы. Вот была бы девочка отличница – мама бы радовалась. Но девочка получила четверку. А можете быть – о, ужас! – и тройку однажды схватила. Ну все, теперь мама будет плакать-плакать, и зальет слезами всю комнату, весь дом и весь микрорайон. И даже немного поднимет уровень мирового океана. А виноват в этом кто? Девочка!

Вот вы смеетесь, а я знаю взрослых женщин, которые до сих пор выслушивают подобные обвинения. Правда, в более взрослом варианте. Они до сих пор несут всю тяжесть мира на своих плечах. Только взрослый мир, по сравнению с детским, намного тяжелее. Он такой тяжелый, что может и раздавить.

Такие женщины изводят себя настолько, что заболевают самыми настоящими болезнями, в отличие от бабушки (как правило, самые «умирающие» от детского шума бабушки живут лет до 90-95). Сгорают как свечки на разных «помогающих» работах. А потом так и живут – выгоревшие, истощенные, несущие чужие кресты и проживающие чужие жизни. Отвечать за себя – великое благо. Тут важны обе части. И «отвечать» и «за себя».

Третье правило взрослой женщины: не позволяй превратить себя в загнанную лошадь

Люди мыслят штампами и любят давать советы. Это, собственно, никакая не новость. Проблема в том, что эти советы даются с учетом их собственного состояния и самочувствия.

Например, Василиса Михайловна Премудрая стыдит молодую маму за грязные волосы, собранные наскоро в крысиный хвостик на затылке. Она считает, что красивая аккуратная прическа – это большой бонус, и не понимает, как можно добровольно от такого отказываться.

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Для В.М. Премудрой это на самом деле так – она приближается к пенсионному рубежу, и ухоженный внешний вид позволяет ей дольше оставаться на коне и сохранять влияние и доходы. А молодая мама с хвостиком не спала толком уже несколько ночей – у ребенка ОРЗ. Или колики. Или зубки режутся. И лучшее восстановление ресурса для нее сейчас – хорошенечко выспаться. А прическа (спортзал, маникюр и курсы по саморазвитию) – непозволительная трата ресурса.

Если хвостик делает Василиса Михайловна – это потеря ресурса. Если мамочка – восстановление ресурса. И разобраться, что именно происходит, со стороны бывает весьма непросто.

Хорошая девочка не приучена разбираться, что у нее где – где избыток, а где недостаток. Поэтому в надежде восстановиться и прийти к какому-то идеалу она совершает множество лишних, предписанных обществом движений, на которые можно было бы положить большой болт. Взрослая женщина учится свое тело и свое сердце, опираться на собственные ощущения, а не повторять за другими.

Кажется, что взрослой женщиной быть трудно. Вон сколько всего надо уметь. Но по факту это намного легче, чем выполнять неисполнимую изначально миссию: пытаться понравиться всем, отвечать за весь мир и слушать всех подряд, вместо того, чтобы слушать себя.опубликовано econet

Автор Яна Кубаева

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