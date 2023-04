3 горьких факта о любви

Любовь полностью меняет отношение к жизни. Вам кажется, что вы можете свернуть горы, преодолеть трудности и препятствия на своем пути. Однако, когда первые эмоции схлынут, оказывается, что у вас не так уж много общего, что он/она вас не понимает и вообще, все стало не таким, каким виделось в начале отношений.

Многие века философы и поэты бьются над вопросом: «Достаточно ли любви для полного счастья или нет?» Отношения между мужчиной и женщиной – тема вечная. О них написано множество книг и песен. Вот и легендарный Джон Леннон в свое время написал незабвенную «All You Need Is Love». Песню услышали в 1967 г., и она мгновенно превратилась в своего рода гимн движения хиппи. Эти беззаботные молодые люди пропагандировали возвращение к природе, и ключевыми мыслями их идеологии были любовь и отказ от насилия.

Любовь - прочный фундамент или нет?

Но вернемся к «Битлз», Джону Леннону и песне «All You Need Is Love». Исполнитель пел о том, что все, что нам нужно – это любовь, хотя (как это часто бывает в реальности) его собственные отношения с прекрасным полом были далеко не идеальными. Лидер группы презирал женщин, поколачивал своих спутниц жизни.

Хвалился перед первой супругой собственными интрижками. Были и другие моменты в личной жизни Джона, которые не хочется выносить на всеобщее обсуждение. Брак с японкой Йоко Оно мало что изменил в образе жизни идола многих поколений. Трудно назвать его безоглядно счастливым можно с большой натяжкой. Дж. Леннон, как и любой творческий человек, был склонен идеализировать любовь, но сам всю свою жизнь был непостоянным, и неуверенным в себе мужчиной, искавшем в женщине то ли мать, то ли любовницу. И подобных примеров в истории масса. Мы воспеваем любовь на словах, а в жизни…

Что же выходит? Любовь – это сказка на ночь для юных романтических сердец или цель жизни любого человека?

Как мы идеализируем любовь. Фильмы, книги, музыка – везде красной нитью проходит вечная тема любви. Мы верим в существование большой и чистой любви, мечтаем (независимо от возраста, социального статуса и внешних данных) об этой самой любви. А в итоге расплачиваемся отношениями. Или их отсутствием.

Почему так случается? Рассуждая как Леннон, взваливая груз ответственности на любовь, мы забываем о фундаментальных ценностях. Без которых не могут существовать любые отношения (не только романтические) – уважение, смирение, стремление дарить душевное тепло, заботиться о ком-то. Зачем так все усложнять, когда можно просто любить? Но все возвышенные эмоции должны основываться на прочном нравственном фундаменте. Иначе грош им цена.

Истина заключается в том, что чем больше ваши ожидания от любви, чем большим вы готовы пожертвовать ради нее, тем чаще разрушаете отношения, которыми дорожите.

Три факта о любви

Любовь не равна Совместимости

Тут к месту вспомнить известную поговорку «Любовь зла, полюбишь и козла». Влюбиться можно в кого угодно. Но это не значит, что любимый вами человек окажется для вас подходящим партнером. Любовь предполагает эмоции, совместимость – логику. Часто случается, что любовь возникает между людьми диаметрально разными, с несовместимыми ценностями, интересами. Все вокруг твердят, что они не пара, но влюбленным все равно. До поры до времени. Но с какого-то времени все начинает идти не так. Нет. Все было не так с самого начала. Просто любовь не позволяла рассудку вмешаться в ход событий.

Любовь не решит проблемы

Приведем следующую известную поговорку «Милые бранятся – только тешатся». Пока в отношениях царит новизна, подъем, чувства свежи, страсть пьянит, кажется, что любви под силу даже горы свернуть. Возлюбленные ссорятся, а потом страстно мирятся. Ссоры по пустякам? Ерунда! Какая разница, если после этого наступает сладкое примирение. Но со временем эмоции пойдут на спад (это естественный ход отношений), а проблемы останутся.

Любовь не стоит жертв

Любовь – это стремление осчастливить предмет своей симпатии. Мы готовы жертвовать буквально всем: своим временем, интересами, желаниями, друзьями, чтоб доставить радость любимому. И важно не перешагнуть грань, за которой личность перестает быть собой. Ни при каких обстоятельствах не стоит жертвовать самоуважением, достоинством, своими здоровыми амбициями, бросать цели, к которым вы стремились. Не надо закрывать глаза на оскорбительное поведение (не говоря уже о физическом насилии). Стремясь любой ценой удержать любимого, мы утрачиваем себя и свое лицо. Не путать: это красота требует жертв. Если жертв требует любовь, возникает сомнение, а любовь ли это.

Находясь в эпицентре любви бывает трудно трезво и объективно смотреть на свои отношения, разглядеть в них ошибки. Но это возможно. Есть хороший тест на дружбу. Известно, что для долговременных и крепких отношений партнеры должны быть истинными друзьями, смотреть в одну и ту же сторону. Как разобраться, друг он мне или нет? Многие оценивают это таким образом: мы можем проводить вместе время, общаться, веселиться с партнером так, как мы это делаем лучшим другом. Это позитивный взгляд. А если посмотреть на вопрос с противоположной точки зрения? Терпели бы вы отрицательное отношение к вам возлюбленного, если бы он был просто другом? Вы бы позволили другу накричать на вас, унизить при посторонних, говорит ь непозволительным тоном, навязывать свое мнение? Спросите себя об этом и максимально честно на него ответьте. Обычно, даже те, кто пребывают нездоровых отношениях, без колебаний отвечают «нет».

Девушка собиралась под венец. Она сильно любила своего жениха, несмотря на то, что он все время был в отлучке, не интересовался планированием свадебного мероприятия, часто пропадал с друзьями, бросая ее скучать одну. Родители и друзья пытались втолковать девушке, что она выбрала не совсем подходящего спутника жизни, что она не будет с ним счастлива, но она вопреки всеобщему мнению вышла замуж. Где-то через полгода эмоциональный подъем сошел на нет, а реальность предстала перед ней во всей своей неприглядности: супруг все время занят делами, злится, если жена вовремя не подала обед/ужин, упрекает ее в том, что та изменилась в худшую сторону. Женщина оказалось в такой ситуации, так как проигнорировала три истины, которые описаны выше. Она была склонна идеализировать свою любовь. Думала, что любовь – признак их совместимости, что любовь способна (как волшебная палочка) решать все проблемы, а чем-то можно и пожертвовать ради семейного счастья. Но результат отказался намного печальнее. Через время она обратилась к родным и друзьям за советом, спрашивала, что она делала не так, и можно ли исправить положение. Горькая правда в том, что исправить ничего нельзя. Почему тогда в партнерских отношениях мы терпим то, чего бы не стали терпеть в дружбе? Возвращаемся на круги своя: мы идеализируем любовь, ждем нее того, что она претворить в жизнь не в состоянии.

В процессе жизни можно не раз влюбляться в разных людей. Полюбить того, кто позитивно воздействует на вас, или того, кто станет тянуть вниз. Никто не застрахован от нездоровых отношений. Можно влюбиться в любом возрасте. Любовь сама по себе не уникальна. Иное дело самоуважение, достоинство, умение доверять. Теоретически полюбить можно много раз. Но вернуть достоинство, сломанный стержень, веру в свои силы бывает чрезвычайно сложно. Любовь прекрасна. Ради нее стоит жить, созидать. Но если бездумно бросать на алтарь любви свои ценности, мы рискуем потерять себя.

Подведем итог. Если любовь не имеет под собой основы в виде уважения, дружбы, совместных жизненных ценностей, целей, она не имеет будущего. Нужно прежде всего любить себя, уважать себя, не делать того, что идет вразрез с вашими интересами, в надежде, что это укрепит отношения. Любовь замечательна, она необходима. Но одной любви недостаточно.опубликовано econet

