21 вопрос для разговора с самим собой

Путь к себе тернист и труден. Чтобы жить полноценной, гармоничной жизнью, важно уметь посмотреть на реальность с разных углов зрения. Это поможет разобраться в четырех ключевых аспектах вашего существования: личной жизни, работе, отношениях и понимании себя.

Время от времени полезно отойти в сторону и взглянуть на свою жизнь с другой точки зрения. Что получается, а что нет и почему? Можно ли что-то изменить? Эксперты помогают нам ответить на важные жизненные вопросы.

О чем полезно спросить себя

Клинический психолог Дэвид Ван Дер Вонт говорит, что задавать самому себе вопросы очень полезно, хотя большинство занимается этим только в кризисных ситуациях. При этом, раздумывая о жизни, мы обычно оцениваем ситуации просто как хорошие или плохие: «мне скучно в браке», «ненавижу свою работу»…

«Мы очень часто автоматически полагаем, что все, что нам приятно, — хорошо для нас, а всего неприятного стоит избегать», — говорит психолог. На самом деле многое из «приятного» может оказаться разрушительным, а «неприятное» зачастую способно немало дать. «В темноте скрывается что-то, что хочет вырваться на свет, что-то, способное нас преобразить», — говорит Ван Дер Вонт.

Чтобы жить полноценной, наполненной жизнью, важно уметь посмотреть на реальность с разных углов — и с точки зрения разных людей. Эксперты помогут лучше разобраться в четырех важнейших аспектах жизни.

1. Личная жизнь

Разберитесь, что отношения с партнером позволяют узнать о вас самих, и попробуйте решить старые проблемы.

Спросите себя:

Что я ощущаю по поводу своего текущего положения (без партнера, в отношениях, в браке)?

Что мне нравится в самом себе в рамках отношений с партнером?

Что мне не нравится в самом себе в рамках отношений с партнером?

Какие аспекты отношений вызывают дискомфорт? (Деньги, секс.)

Готов(а) ли я заботиться о благополучии партнера, при этом не жертвуя собственным благополучием?

Нравится ли мне, какую пару мы образуем?

Прислушиваемся ли мы к потребностям друг друга?

Мнение эксперта

Верно ли, что цель построения отношений — сделать себя счастливым? Клинический психолог Дэвид Ван Дер Вонт в этом сомневается. Для него «отношения — это множество зеркал. Мы видим, как какие-то аспекты нас самих отражаются в партнере, как в зеркале, и затем начинаем «кидать камни» в это зеркало, думая: «Эти отношения меня не устраивают, потому что он/она…»

Вместо того чтобы оценивать, сколько радости и счастья вам приносят отношения, полезнее будет спросить: «Каким образом эти отношения помогают мне лучше понять собственный жизненный путь — откуда я иду, где я сейчас и куда направляюсь?»

Дискомфорт не обязательно указывает на наличие проблем. Его можно рассматривать как возможность лучше узнать себя и приглашение исследовать новую, неизведанную территорию в рамках отношений.

Недовольство позволяет осмыслить опыт из детства, который проявляется снова

Спросите себя: «Что доставляет мне дискомфорт?» Сосредоточьтесь на себе, а не на кажущихся недостатках партнера. Спросите себя: «Что или кого мне напоминает этот человек? Когда мне уже приходилось испытывать подобные чувства?»

Привычные ситуации — даже столь болезненные, как эмоциональная недоступность партнера — дают ощущение комфорта и безопасности, а перемены могут пугать. Постарайтесь выявить подобные повторяющиеся шаблоны и спросите себя: «Что эта ситуация говорит мне о самом себе? Какую скрытую выгоду она мне дает? Что будет, если ситуация изменится?»

«Вы можете разорвать отношения, потому что испытываете недовольство. Но не разобравшись со всеми вопросами, вы рискуете в следующий раз столкнуться с теми же проблемами», — говорит Дэвид Ван Дер Вонт.

В нашей культуре принято считать супруга одновременно родителем, другом, братом или сестрой и исповедником. На самом деле один человек не способен исполнять все эти роли. Если какой-то аспект отношений оставляет вас неудовлетворенным, спросите себя: «А должен ли я вообще ожидать этого от отношений с партнером?»

Что делать?

Напишите себе или партнеру честное письмо, но не отправляйте его. Пишите от руки, это позволить притормозить автоматически возникающие мысли. В письме попробуйте ответить на вопросы: «Что для меня значат эти отношения в настоящий момент? Что на самом деле означают мои ощущения покинутости, недостатка внимания, „нехватки воздуха“?»

Обсудите эти проблемы с партнером, избегая обвинений (Вместо «Ты вечно…» говорите «Я чувствую, что…»). Каждый может предложить способы лучше удовлетворять нужды и потребности другого (общаться иначе? планировать совместное времяпрепровождение?).

Если вы решите разорвать отношения, делайте это осознанно. Даже если партнер своим поведением способствовал распаду отношений, признайте, как много для вас значило его присутствие в вашей жизни. Это поможет не оставлять неразрешенных проблем.

2. Работа

Устраивает ли вас нынешнее место работы? Не пора ли менять место или хотя бы изменить режим?

Спросите себя:

Сколько времени каждую неделю я уделяю работе, социальной жизни, себе?

Что было для меня важнее всего в работе в начале моей карьеры: признание, доход, интерес, творческий аспект, общение, лидерство? А что важнее в данный момент?

Какая ситуация в ходе моей карьеры мотивировала меня больше всего и почему? Какая ситуация больше всего подрывала мотивацию и почему?

Какие пять аспектов наиболее важны для меня в любой работе? Насколько я доволен текущей ситуацией по каждому из этих критериев?

Мнение эксперта

«Работа — огромная часть жизни. Неудовлетворенность работой может легко перекинуться на остальные аспекты жизни, поэтому очень важно поддерживать правильный баланс», — говорит психолог-консультант Нанетт Тредо.

Если, отвечая на вопросы, вы поняли, что приоритеты в работе сильно изменились со временем, потребуются корректировки. «Ценности и приоритеты со временем меняются», — объясняет Нанетт Тредо. К примеру, в начале карьеры амбициозность и жажда денег вполне нормальны. Но со временем на первый план должно выйти что-то другое, иначе наступит застой и начнут страдать другие аспекты жизни — семья, отношения с друзьями.

Необязательно планировать полную смену работы, вполне может быть достаточно изменить место, должность или режим. «Возможно, вы осознаете, что уже переросли ту роль, которую в данный момент выполняете, и что она не отвечает вашим личностным потребностям и поэтому пора двигаться дальше», — говорит Нанетт Тредо.

Вспоминая ситуации, которые придавали сил или же лишали их, сосредоточьтесь на всей карьере, а не только на недавних событиях

«Тщательно обдумайте, почему эти ситуации оказали такое влияние», — говорит Нанетт Тредо. При этом постарайтесь разделить проблемы, связанные с общением с коллегами, и работу как таковую: ваши приоритеты, творческий аспект, удовлетворенность работой, статус, заработок.

Спросите себя: «Что в работе меня радует?», «Чему еще мне нужно научиться, чтобы сталь более компетентным?», «Что я получаю от этой работы?» (деньги? признание?). «Чего мне не хватает на этой работе?» (командной поддержки? независимости?). Поняв это, вы сможете перейти к конкретным действиям.

К примеру, если для вас важно приносить пользу обществу, можете ли вы поучаствовать в социальных проектах компании? Может, стоит подумать о волонтерстве в благотворительной организации на выходных? Работа может приносить удовлетворение, но одна лишь работа не сможет дать вам все необходимое.

Что делать?

Поговорите с кем-то, кому вы доверяете, — это может быть психотерапевт, друг, духовный наставник. Обсуждая свою работу с другим, вы сможете лучше увидеть свои слабые и сильные стороны и понять, что вам нужно для счастья.

Определитесь со своей ролью на работе. Поговорите с начальником и попросите четко перечислить ваши обязанности и требуемые умения. Уточните, как именно оценивается качество вашей работы. Ясное понимание всех этих аспектов даст ощущение надежности и осмысленности.

Начните с небольших изменений. К примеру, пройдите тренинг по разрешению конфликтов или управлению стрессом или проконсультируйтесь у эксперта, как правильно одеваться. Это поможет восстановить баланс. Если подобные меры не помогают, попробуйте проконсультироваться у психолога, специализирующегося на психологии труда. Если вы планируете радикальные изменения, стоит поговорить с коучем или психотерапевтом.

Любые, даже желанные изменения приносят стресс. Если вы правильно подготовитесь, то успешно преодолеете переходный период и адаптируетесь к новой ситуации.

3. Отношения

Наша личная история влияет на отношения с друзьями, родственниками и коллегами. Чтобы что-то изменить, важно выявить проблемы, идущие еще из детства.

Спросите себя:

Какие отношения с родственниками и братьями и сестрами у меня были в детстве? Мог ли я высказывать свои чувства?

Какое впечатление обо мне обычно складывается у людей?

Согласуется ли оно с собственным образом себя?

Какие общие темы постоянно всплывают в моих отношениях с людьми?

Доволен ли я своим поведением в отношениях с людьми? (Готов ли я выслушать, помочь? Склонен ли я осуждать? Подчиняться? Завидовать?)

Когда я высказываю свое мнение, готовы ли окружающие меня выслушать и воспринять всерьез?

Мнение эксперта

Наш взгляд на мир и на самих себя формируется в детстве, объясняет клинический психолог Рут Энцер. «Первые месяцы жизни ребенка могут оставить след на всей дальнейшей жизни. Если о нем заботились должным образом, это учит его тому, что мир безопасен», — говорит она. Если же вы были лишены подобной заботы, вероятно, вам будет трудно доверять окружающим. Такое могло случиться, если, например, мать страдала от послеродовой депрессии и рядом не было никого, кто мог бы помочь ей о вас позаботиться.

Если в детстве вы наблюдали деструктивное поведение окружающих в конфликтных ситуациях, то, возможно, во взрослом возрасте вы будете или стараться избегать конфликтов, или же напротив, любить поскандалить. По словам Рут Энцер, подобные тенденции часто переносятся на другие отношения.

На отношения влияет и самооценка. Если с ней все в порядке, вы не станете делать далекоидущие выводы о себе только потому, что друг забыл про ваш день рождения.

«Осознайте, какие идеи вам внушались в детстве», — говорит Рут Энцер. Если вы терпели неудачу, спокойно ли к этому относились окружающие? Или же требовались одни достижения? А может, подразумевалось, что вы не способны достигнуть успеха?

Постарайтесь выявить темы, которые постоянно всплывают в отношениях с людьми. Если кто-то один раз обронил: «Ты такой эгоист!», возможно, причина кроется в его собственных проблемах. Но если вам доводилось слышать это от многих, скорее всего, проблема именно в вас. Спросите себя: «Какие мои неосознанные действия вызывают подобную реакцию?»

«В семье мы получаем роли (например, „козел отпущения“) и продолжаем их играть, даже если это доставляет множество страданий». Но даже если отношение со стороны окружающих не меняется, мы можем изменить свою реакцию на него. Осознайте, какую роль вам «назначили» играть, и подумайте, устраивает ли она вас. Если самостоятельно это сделать трудно, проконсультируйтесь с психотерапевтом.

Что делать?

Постарайтесь максимально детально выяснить, каков был эмоциональный климат в семье, где вы росли. Измените стиль общения — и отношение окружающих также изменится. Используйте фразы вида «Мне кажется, мы недостаточно времени проводим вместе» вместо «У тебя вечно не хватает времени встретиться».

Тренируйте в себе ассертивность — умейте отстаивать свои права, при этом уважая и не нарушая права других.

Если вы нормально переносите критику, попросите у нескольких человек «мнения со стороны», скажите: «Я пытаюсь понять, как выгляжу в глазах других. Мне кажется, я смотрюсь слишком застенчивым (или же агрессивным, давящим). Это так?» Постарайтесь максимально открыто и спокойно выслушать любой возможный ответ.

4. Понимание себя

Проводя время в одиночестве, вы сможете понять свою истинную сущность и изменить жизнь так, чтобы внешнее лучше соответствовало внутреннему.

Спросите себя:

Комфортно ли мне наедине с самим собой? Знаю ли я настоящего себя, скрытого под многими слоями привычек и психологических защит?

Какова моя глубинная мотивация? Признание, деньги, забота о себе, всеобщее благо?

Устраивает ли меня тот образ себя, который я демонстрирую миру? Это настоящий я? Если нет, почему я боюсь показать себя таким, какой я есть? (Могут осудить? Это неприемлемо?)

Как я забочусь о себе (еда, шопинг, болтовня с друзьями)? Насколько это приносит мне пользу и насколько — вред?

Мнение эксперта

Чтобы жить полной жизнью, нужно открыть настоящего себя. Клинический психолог Колинда Линде говорит, что жить по-настоящему означает быть собой, а не тем, каким вы или кто-то другой хотели бы вас видеть. Конечно, необходимо соблюдать баланс между собственным благополучием и благополучием других, но «если вы не нарушаете ничьих прав, ничто не может помешать вам по-настоящему быть собой», — говорит она.

Для начала спросите себя: «Кто я?» Когда вас что-то беспокоит, спросите себя: «Меня это устраивает?» Если не устраивает, но вы ничего не делаете, получается, вы не показываете свое истинное лицо.

Намного проще принимать решения, когда вы можете честно сказать: «Это мое». Или: «Это не мое». К примеру, если в глубине души вы не любите компании и вечеринки, будучи собой, вы можете на полчаса заскочить к подруге на день рождения и потом уйти или вообще встретиться с ней отдельно и не испытывать никакого чувства вины.

Поняв, что представляет ваше истинное «Я», вы сможете оценить, какие аспекты жизни с ним гармонируют, а какие нет — и как это изменить

Спросите себя: «Устраивает ли меня мое жизненное пространство? Помогает ли досуг развивать мое внутреннее „Я“? Нравится ли мне моя одежда? Комфортно ли мне в собственном теле?»

Колинда Линде советует тщательно обдумать ответы на эти вопросы в течение нескольких дней. Возможно, вы поймете, что пора разрешить себе носить оранжевое или стоит пойти на уроки танго…

«Всем свойственны страхи, мы обманываем себя и не принимаем себя такими, какие есть. Но мудрое внутреннее „Я“ никогда не лжет. Оно говорит, кто мы на самом деле и что нам нужно для счастья», — рассказывает Колинда Линде.

Что делать?

Заведите дневник. В течение недели каждый день уделите ему 15 минут в тишине. Сосредоточьтесь на одном вопросе (например, «Комфортно ли мне наедине с собой?») и запишите свои соображения. Вспомните, с кем вы общались в течение дня. Были ли вы собой? В какие моменты вы не были искренни?

Составьте себе реалистичный, пошаговый план избавления от вредных привычек. Хотите начать заниматься спортом или физкультурой? Начните с одного занятия в неделю и постепенно наращивайте нагрузки.

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Автор Проценко Николай

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