20 вещей, которые воруют нашу силу

Когда уходят наши жизненные силы, и что надо делать, чтобы чувствоать себя всегда полным энергией - вы узнаете из этой статьи.

Куда деваются ваши силы и как правильно их распределить? Ничего сложного, если понимать простые вещи. Я хочу предложить вам далеко не полный список, но достаточный для низкого старта. В ваших руках многое! И если вы не родились камнем у дороги, значит воля Бога и в вас самих. Меняйтесь - ваша жизнь мгновенно откликнется!

Когда уходят наши силы?

Наши силы уходят, когда мы:

Живем чужой жизнью и чужим пониманием того, какой она должна быть у нас;

Ждем, что кто-то придет (принц, королевишна, чудо, волшебный пендель) и изменит нашу жизнь или в крайнем случае, когда все изменится само собой;

Соглашаемся, когда надо отказать;

Не отдыхаем полноценно;

Уговариваем себя терпеть, боясь честно спросить: "Ради какой светлой цели я это терплю?"

Ищем массу веских отговорок своей нерешительности и инертности;

Обижаемся, вместо того, чтобы просто сказать, как есть или попросить о том, что нам нужно;

Занимаемся не своим делом, чужой жизнью, чужими проблемами;

Напрягаемся человеком, но продолжаем с ним общаться, потому что у нас всегда найдется пара-тройка придуманных для этого причин;

Люди большую часть времени плодят негатив и мы в этом "варимся";

Говорим много о тяжелых временах, о ценах и коммунальных тарифах, о политике, об уродах у власти и прочих тяготах жизни, которые были всегда и во все времена.

Сплетничаем и судим, много и эмоционально рассказываем о том, как живут другие - ведь чья- то жизнь всегда так хорошо видна и понятна;

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Работаем на работе, которую не любим;

Боимся, плодим страхи и упорно живем в них;

Ругаем себя, считаем себя недостойными, неумелыми, неудачливыми;

Постоянно стремимся чему-то и кому-то соответствовать;

Ждем одобрения, благодарности, признания; Виним кого-то (что-то) в наших бедах, несчастливости, нереализованности;

Нянчим свою депрессию, будто она способна продуктивно изменить нашу жизнь;

Ожидаем чего-то от других больше, чем от себя;

Живем прошлым.

Когда мы набираем силу?

Мы набираем силу когда:

Улыбаемся;

Знакомимся с новыми, интересными людьми;

Позволяем новым событиям войти в нашу жизнь;

Узнаем, пробуем или делаем что-то новое;

Путешествуем и активно отдыхаем;

Преодолеваем свои страхи;

Ломаем стереотипы;

Берем на себя ответственность за свою жизнь, свои решения и поступки;

Не беспокоимся мнением о нас других людей - вы никогда не угодите всем;

Гуляем (нет, не пока идем на работу или по делам, а гуляем);

Занимаемся творчеством, хобби;

Общаемся с позитивными людьми, с людьми, которые нас поддерживают и верят в нас;

Отдаем просто так;

Обнимаем любимых;

Перестаем сравнивать себя с другими, гнаться за модой и ее капризами;

Когда мы искренни;

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Обращаем внимание на свои внутренние импульсы и ощущения, доверяем интуиции;

Меняем привычную тактику поведения;

Благодарим;

Занимаемся своим телом (любые практики для оздоровления тела, баня, бассейн, пробежка, ци-гун, фитнес, - что кому ближе);

Очищаем физическое пространство (от генеральной уборки до ремонта, от перебора гардероба до освобождения от ненужных и устаревших вещей);

Наводим порядок в эмоциональном теле (избавляйтесь от обид и ущербной идеологии, будто вам все что-то должны, не судите, не понимая мотивов поступков людей или не принимая их в силу особенностей своего характера, прощайте и отпускайте);

Мыслим позитивно, в любых уроках жизни есть положительные моменты;

Помогаем тем, кто нуждается в нашей помощи (не путать с теми, кто манипулирует нашей жалостью или привык нас использовать, - не без нашего тому попустительства);

Говорим "нет", когда нужно сказать "нет" и говорим "да", когда хотим сказать именно "да";

Делаем то, что приносит радость;

Следуем тому, к чему расположено наше сердце;

Живем, не на другой планете, а здесь, сейчас;

Любим.

Только нам выбирать! Не стоит корить Бога, что Он не дал нам лучшей жизни. Он дал нам прекрасные инструменты, и если вы предпочли ими не пользоваться - это ваш выбор. Живите, не ждите резкого порыва ветра, который внесет в ваш дом бурный поток жизни и сметет вместе с ним и то, с чем вы можете оказаться не готовы расстаться.опубликовано econet.ru.

Автор Татьяна Варуха

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