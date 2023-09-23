Семья – это социальная организация, простейший социальный организм, социальная клетка. Семья – это союз двух разумных людей, чей интеллектуальный потенциал в миллиарды раз больше, чем интеллект клетки. Поэтому, правильному семейному поведению, чтобы создать идеальный брак, вполне можно научиться!

О том, что распадается около 70% всех заключенных браков, сейчас знают многие. Но не все знают, что под эту грустную закономерность, прежде всего, попадают те семьи, где имеются определенные проблемы, чаще всего – существующие в паре чуть ли не изначально! Причем, чаще всего, эти проблемы имеют психологические причины, которые коренятся вовсе не в самой природе семьи, а в конкретных личностях мужа и жены.

Идеальный брак - миф или реальность

Дело в том, что многие не понимают, что семья – это не просто пара, состоящая из мужчины и женщины, которые живут вместе, занимаются сексом, рождают и воспитывают детей. Семья – это социальная организация, простейший социальный организм, социальная клетка. Которая подчиняется всем тем законам и закономерностям, которые применимы и к обычной клетке человеческого организма.

Если люди знают эти закономерности, или готовы изучать при первой необходимости и улучшать собственное личное и семейное поведение, то все хорошо: Будет идеальный брак. Если же нет – будет беда и развод.

Для наглядности, приведу вам 20 условий идеального брака, в сравнении с необходимыми функциями семьи и функциями клетки. Итак:

Клетка, для того чтобы являться клеткой и существовать, должна:

1. Появиться на свет правильным образом, в созревшем состоянии (способной к самостоятельному функционированию). Применительно к семье, она должна создаваться тогда, когда мужчина и женщина сами желают быть вместе, настроены серьезно и готовы регистрировать брак. А не в состоянии недозревшем (когда муж и жена еще не самостоятельны и их женят принудительно или по беременности). И не в состоянии перезревшем, когда люди уже устали друг от друга за много лет дружбы и в браке нет новизны. Или люди создают свою первую семью в возрасте глубоко за тридцать, когда они настолько привыкли жить только для себя, что им уже будет трудно жить вместе (кроме тех случаев, когда кто-то в паре хитрит или готов принести себя в жертву партнеру).

2. Быть четко обособленной от всех других окружающих клеток, включая родительскую! Это означает, что семья должна иметь собственное отдельное жилье!

3. Иметь свои четкие границы и уметь их защищать. Это означает, что муж и жена способны отстоять интересы своей семьи от избыточного или негативного внешнего воздействия родителей, родственников и друзей.

4. Иметь понятное внутреннее ядро, то есть орган управления клеткой и ее развитием. В семье должно быть полное понимание о том, кем, как и каким образом принимаются основные стратегические и оперативные тактические решения. Должен быть или понятный лидер (муж или жена), который не на словах, а на деле управляет жизнью семьи, или определены правила совместного управления.

5. Иметь четкий и понятный план развития семьи на ближайшие годы. В клетке эту функцию выполняют ДНК/РНК, которые определенным образом кодируют белки. В семье муж и жена должны создать и исполнять график своих личных и семейных достижений – крупных покупок (квартир, дач, домов, авто и т.д.), карьерных прорывов, бизнес инициатив, переездов, планирования детей и т.д.

6. Уметь получать ресурсы, необходимые для существования клетки/семьи. Это означает, что муж и жена не должны быть тунеядцами и обязаны научиться достойно зарабатывать. А для этого – состояться в образовании, карьере и профессии.

7. Уметь правильно распределять получаемые извне ресурсы внутри самой клетки. Это означает, что в семье должен быть понятный и прозрачный бюджет; баланс доходов и расходов; расставлены приоритеты в покупках и накоплении; жена и муж не должны быть в унизительном положении, выпрашивая деньги друг у друга и отчитываясь в копейках и т.д.

8. Уметь создать комфортную и стабильную внутреннюю среду внутри семьи (гомеостаз внутри клетки): вкусная пища, чистота, хороший секс, приятная внешность супругов и т.д.

9. Уметь защищать свой внутренний баланс/гомеостаз от внутренних проблем по каким-то направлениям отношений в семейной паре. Клетка лечит сама себя, муж и жена обязаны научиться правильному ведению конфликтов и споров: не оскорблять друг друга, не грубить, не поднимать руку друг на друга, не уходить из дома при ссорах, не выгонять друг друга, не объявлять сексуальных забастовок.

10. Уметь защищать свой внутренний баланс/гомеостаз от внутренних проблем по каким-то опасным проявлениям личности кого-то из пары: игромания, алкоголизм, наркомания, криминал, грубость, крайний эгоизм и т.д.

11. Уметь заранее, еще на дальних подступах защищать себя от неожиданных внешних угроз, неожиданного давления на семью (родня и друзья – это ожидаемое давление). Для клетки – это опасные вирусы. Для семьи, прежде всего, – это своевременная защита от «левых влюбленностей», измен, служебных романов, внебрачных детей и т.д. Чтобы защититься, важно исключить флирт с посторонними, отказаться от опасных идей «личной свободы и личного пространства», ввести в норму прозрачность в отношениях.

12. Быть готовыми к борьбе за существование семьи, если вирус уже вторгся в нее: случилась измена, уход из семьи или возникла угроза развода. Умеющими правильно вести эту борьбу. В организме и клетке эти функции берет на себя иммунитет – врожденный и приобретенный. В семье в этом помогает культура (в которой содержатся советы, как себя вести) и собственная разумность мужа и жены. В том числе, важно иметь запас прощения своей оступившейся половины, если она сможет признать свои ошибки и покаяться.

13. В случае успешного развития клетки/семьи обязательно копировать/реплицировать себя, то есть обзаводиться потомством, рожать детей. В том числе активно и целеустремленно преодолевать те репродуктивные трудности, что могут возникать у мужа или жены.

14. Правильно организовывать сам процесс беременности, рождения и воспитания детей, делая это не во вред отношениям между мужем и женой. Чтобы не было охлаждения мужа к жене или жены к мужу, не умирал интим, не возникало синдрома «сумасшедшей мамочки», не возникало коалиций «мама + ребенок – против папы», «папа + ребенок – против мамы» и т.д.

15. Правильно организовывать процесс обособления базовой семьи от выросших детей, передачи повзрослевших сыновей-дочек во внешнюю среду – во взрослую жизнь, учиться поддерживать позитивный контакт без навязчивого контроля и т.д.

16. Уметь правильно и быстро реагировать на изменение условий внешней среды. Для адаптации, повышая затраты своей внутренней энергии или перестраивая свою работу. Применительно к семье, это означает, что муж и жена должны быть более мобильными и гибкими в жизни. Не бояться переезжать к мужу/жене, если человеку выгоднее сменить город, регион или даже страну проживания. Не бояться менять профессию, если время пришло. Не бояться учить языки, повышать квалификацию и т.д.

17. Уметь правильно и быстро реагировать на изменение сознания и поведения своей «семейной половинки», если у человека происходят возрастные изменения, наступает кризис среднего возраста или климакс, послеродовая депрессия, человека портят деньги и власть и т.д.

18. Уметь правильно и быстро реагировать на изменение собственного сознания и поведения, если у вас самого/ой происходят возрастные изменения, наступает кризис среднего возраста или климакс, послеродовая депрессия, человека портят деньги и власть и т.д.

19. Уметь сохранять само адекватность, чтобы систематически анализировать, мониторить другие семейные пары, мир вокруг в целом, чтобы вовремя отслеживать глобальные изменения и риски, вместе под них адаптируясь.

20. Иметь общее понимание: зачем человеку семья?; понимать значение семьи конкретно в своей собственной жизни. Клетка любого организма всегда понимает свою Миссию в организме, свои функции. Мужчине и женщине важно понимать свою собственную Миссию в жизни в целом, соотнося с ней свою семью; отдавая себе отчет в том, какое значение имеет семья для достижения собственной Миссии. Понимая, что семья полезна для тех, кто желает жить долго, быть здоровым и карьерно успешным. И совершенно не нужна тому, что не желает жить спокойно, не желает жить вообще, или настроен на жизнь циклами, когда то падает вниз, то поднимается и падает вновь. Семья очень важна стабильным людям, и не нужна нестабильным. Точнее, нестабильным, на самом деле, она важнее в два раза, чем стабильным, так как помогает быть успешными, помогает вообще им выжить. Только они до поры до времени этого не понимают…

Вы видите, что есть прямая аналогия между клеткой в человеческом организме и семьей, как клеткой сложного социального организма, под названием человеческое общество.

Соответственно, чтобы ваша семья была правильной, требуется знать все эти особенности и функции семьи и уметь их применять их на практике. Если все 100% этих пунктов у вас работают – ваш брак будет счастливым и навсегда. Если многие пункты отсутствуют, тогда будет много проблем (идеальный брак). Но, к счастью, семья – это союз двух разумных людей, чей интеллектуальный потенциал в миллиарды раз больше, чем интеллект клетки. Поэтому, правильному семейному поведению, чтобы создать идеальный брак, вполне можно научиться!опубликовано econet

Автор Андрей Зберовский

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