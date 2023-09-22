20 признаков того, что вы ребенок токсичного родителя

Какие признаки указывают на то, что вы выросли в токсичной семье? В статье вы узнаете 20 признаков токсичного родителя, которые отравляют жизнь ребенка.
Всегда ли родители безоговорочно любят своего ребенка, поддерживают и поощряют его любознательность? К сожалению, нет! Многие дети находятся под неадекватным контролем или, наоборот, не получат должного внимания. Воспитание в токсичной семье – это постоянные оскорбления, доминирование и унижения приводящие к эмоциональной инвалидности во взрослом возрасте.
Вот 20 признаков токсичного родителя, которые отравляют жизнь ребенка:
1. Ваши родители не видят и не уважают ваши границы.
2. Ваш родитель шутит над вашими недостатками и высмеивает их.
3. Ваши родители не спрашивают вашего мнения. Все решения принимаются за вас.
4. Ваши родители не поддерживают вас в трудных ситуациях, а наоборот критикуют и пугают.
5. Ваши родители всегда срывают на вас злость от собственных неудач и трудностей.
6. Вы стесняетесь или боитесь показать родителям свои чувства. Вы никогда не плачете перед ними, боясь, что будет еще хуже.
7. Вы боитесь сказать родителям, что злитесь на них или не согласны с их мнением.
8. Ваши родители говорят вам, что любили бы вас больше, если бы вы были умнее и послушнее.
9. Ваши родители намеренно делают вас виноватым за их ошибки и просчеты.
10. Вы боитесь рассказать родителям о достижениях ожидая критики и обесценивая.
11. Ваши родители требуют от вас похвалы и признания их достижений. Вы обязаны говорить, что любите их.
12. Вас заставляют выполнять дела, которые вам не интересны или противны.
13. Чувства, которые вы испытываете к родителям – это страх и раздражение.
14. У вас не было переходного возраста и подросткового бунта. Эти процессы произошли с вами во взрослом возрасте, когда вы ушли от родителей.
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15. У вас культивировали мысль о том, что вы «должны» родителям. Должны за все: еду, одежду, образование, отдых, сам факт рождения.
16. Вам часто говорят о том, что сам факт вашего рождения разрушил или усложнил жизнь родителей. Вам приходилось слышать, что лучше бы вы не рождались.
17. Вас наказывали и ругали даже за малейшее отступление от строгих родительских правил.
18. Вы боитесь публично признаваться в своих ошибках.
19. Родители объясняли вам, что их жестокость и агрессия по отношению к вам, есть проявление истинной любви.
20. Вы боитесь браться за что-то новое и неизвестное, ожидая, что неминуемо потерпите неудачу.
Если большинство пунктов из списка вы можете примерить на себя, вам не повезло и ваши родители, явно, оказали на вас токсичное влияние. Теперь вам приходиться переживать и изживать травмы нанесенные вам в детстве. Эффективнее делать это с помощью специалиста в области психологического здоровья.
Возможно, вы сами являетесь токсичным родителем, проигрывая с ребенком сценарий вашего детства.опубликовано econet
Автор Евгений Богомолов
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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