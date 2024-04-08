2 родительских сценария – идеальный и провальный

У каждого родителя свой болевой порог и уровень толерантности. Кто-то спокойно реагирует на подростковые бунты, толерантно относится к разноцветным перьям и принимает в доме разношерстные компании дитячьих друзей, но ломается на простых желаниях ребенка уехать учиться в другой город или создать семью «не в том возрасте». Кто-то, наоборот, запрещает прокалывать уши и пользоваться помадой, но спокойно выдает малолетку замуж за нелюбимого взрослого мужика, «чтоб было как у людей».

Как родители мы вынуждены постоянно принимать решения, так или иначе влияющие на жизнь наших детей. Долгое время именно мы определяем, что они едят, где живут, в чем и куда ходят, в каких школах учатся и даже с кем дружат. Мы растим ребенка по своему образу и подобию, стремясь создать свою улучшенную копию. Мы прячем собственные комплексы и нереализованные потребности за лозунгом «я знаю, как лучше». Это естественно, но неправильно.

Любите и уважайте своих детей

Естественно, потому что людям свойственно примерять любую ситуацию на себя. Неправильно – потому что «растить» значит помочь вырасти, а не слепить по своему образу и подобию, периодически ломая через колено.

Мы все эгоцентричны и склонны ставить себя в центр происходящего. Чужие действия, жизнь и даже планы на будущее мы оцениваем через призму своих ценностей, навыков, способностей и прошлого опыта. Как ни странно, в этом взрослые люди не слишком отличаются от малышей, которые все тянут в рот. Мы просто не умеем иначе определять, что хорошо и что плохо. Если нам по вкусу – отлично. Если нет – плохо, брось «каку».

Иногда «кАкой» становятся стремления наших детей к самореализации и самовыражению, которые не понятны родителям или претят им по каким-то причинам. Кто-то категорически против татуировок, кому-то не нравится, когда мальчик красит волосы, кого-то как обухом по голове оглушает известие о нетрадиционной ориентации или гендерном несоответствии любимого чада.

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У каждого родителя свой болевой порог и уровень толерантности. Кто-то спокойно реагирует на подростковые бунты, толерантно относится к разноцветным перьям и принимает в доме разношерстные компании дитячьих друзей, но ломается на простых желаниях ребенка уехать учиться в другой город или создать семью «не в том возрасте». Кто-то, наоборот, запрещает прокалывать уши и пользоваться помадой, но спокойно выдает малолетку замуж за нелюбимого взрослого мужика, «чтоб было как у людей».

У каждого родителя в голове есть два сценария – идеальный и провальный. Идеальный – это где наши дети проживают СВОЮ жизнь по НАШЕМУ плану. Они не ошибаются там, где ошиблись мы, занимаются тем, о чем мечтали мы, и достигают высот там, где мы потерпели сокрушительное поражение. Все это подается под соусом «возьми мой опыт, чтобы быть счастливым», хотя по сути блюдо называется «делай как я – родители.перезагрузка».

При этом абсолютно не важно, успешны родители или нет. Успешные хотят повторения своих побед в удвоенном масштабе. Неуспешные – исправления собственных косяков и ошибок. Подумайте, если что-то пошло не по плану, вас ведь не дети разочаровывают, а несоответствие их действий вашему идеальному сценарию. А что, если ваш ребенок СЧАСТЛИВ, проживая свою жизнь в собственном ритме? Что, если он черпает силы и вдохновение в том, что, по вашей версии, является абсолютно провальным сценарием? Что если ваше определение «благополучия» для него неприемлемо? Неужели доказать свою правоту любой ценой важнее? Задумайтесь. Я ни к чему вас не призываю. Я лишь заостряю на этом ваше внимание.

Сказать всегда проще, чем сделать. Я не детский психолог, это не моя специализация. Но я часто работаю с родителями, которые никак не могут взять в толк, что их малютка – это отдельная личность. Мы можем и должны помочь ей сформироваться, но главное, что мы должны – это действовать в ее интересах.

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Что это значит? Это значит соблюдать дистанцию, научиться слушать и слышать, учитывать не только очевидные «выигрышные» данные, но и простые желания. Не все занятия приносят очевидный результат в виде кубков и грамот. Не надо искать экономическую выгоду в интересах ребенка, запрещая ему заниматься любимым делом, потому что «на это не проживешь». Не все профессии «денежные», но вы же не банкомат хотите вырастить, а счастливого реализованного человека? И давайте не будем забывать, что иногда то, что мы пытаемся искусственно «впихнуть» в ребенка в раннем возрасте, чуть позже часто приходит само – естественно и гармонично.

У моего сына отличный слух и длинные пальца музыканта. Из него получился бы хороший пианист. Но в детстве он хотел играть в футбол и большой теннис. Чемпионом он так и не стал, но может, не глядя, поймать яблоко, брошенное из другого угла комнаты. Тоже результат, я считаю. А музыка, которая так долго будоражила мое материнское воображение, «пришла» сама – чуть позже. И несмотря на все мои прогнозы, амбиции и попытки впихнуть в него как можно больше (от карате и фехтования до конного спорта), он стал именно тем, кем хотел быть с пяти лет – писателем. «Выгодная» ли это профессия? Не знаю, но она точно приносит ему счастье.опубликовано econet

Автор Виктория Кейлин

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