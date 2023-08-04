2 привычки, которые воруют ваше счастье

Проблема и задача - два разных способа видения одной и той же жизненной трудности. «Не знаю, куда идти…» - это проблема. «Надо разобраться, в какую сторону нам двигаться!» - это задача.

Как часто мы слышим слово «проблема»? Как часто мы говорим слово «проблема»? Мы произносим это слово сами. Мы слышим его от своих знакомых, друзей, родственников, коллег. Мы слышим его, когда едем в транспорте, когда заходим в магазин. Мы слышим его, включая телевизор. Проблема - это то, что мы ещё пока не научились выдерживать, то, что эмоционально сбивает нас и кажется почти невозможным или крайне сложно неразрешимым. Остальное - задачи.

ПРОБЛЕМА vs ЗАДАЧА

1. Привычка делать всё невозможным

Это не про постановку больших целей, а про привычку выбирать быть в неразрешимости. Имеет смысл спросить себя: «Какую часть себя я потеряю, если разрешу? Чего ценного лишусь в своей жизни? Кем не смогу больше быть? Что в настоящем для меня важно на самом деле?»

Пример: если для меня важно состояние лёгкости, а разрешимость ассоциируется с повышенной нагрузкой, что вычеркивает лёгкость из жизни, то, разумеется, я выбираю сохранить лёгкость, а, следовательно, и текущее положение вещей. Важно увидеть, как реализовать лёгкость в новом.

2. Привычка быть несчастливым

Высшая степень - абсолютная фрустрация, когда в тихой панике ничего не вдохновляет, не видится корректным, не ощущается нужность того, что до наступления этого состояния имело смысл и обретёт его после, как бы мини-выключение из жизни и от своего центра. Часто это индульгенция не менять жизнь или отсутствие необходимого уровня энергии.

Но если энергия восстанавливается доступными вещами: сон, еда, физ нагрузки, то к несчастности применимы вопросы из п.1 + регулярный переворот себя в сторону позитива.

В конце концов, признайтесь себе, что вам нравится быть несчастливым и поймите, что вам это даёт. И, если надоело, просто хватит.опубликовано econet

© Инна Макаренко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet