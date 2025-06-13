Пособие по прокачке самооценки

Психолог Александр Кузьмичев, объясняет что такое самооценка, зачем она нужна и как ее прокачать.

Что такое самооценка? Пробуем. Самооценка - это мое представление о значимости меня как личности и человека с моими качествами, чувствами, достоинствам и недостатками (если у вас найдется определение лучше, обязательно выразите его в комментариях к статье).

Как прокачать самооценку

Нужна ли мне самооценка? Да, ведь она прикладывает руку ко всем значимым для меня решениям. Там, где я отвечаю себе на вопрос – получится ли у меня то-то и то-то.

Может ли моя самооценка быть источником моих проблем? Легко. Ведь, если она занижена или завышена, то в этом случае мои планы действий рискуют никогда не воплотиться.

А теперь вопрос – как прокачать самооценку.

Шаг 1-й и….он же предпоследний. Определится с критерием оценки себя.

Вариант А. Оценивать себя, сравнивая с другими людьми.

Еще это называется низкой самооценкой. Ведь когда я сравниваю себя с другими людьми, я неминуемо буду приходить к тому, что у них (у людей) шансы в чем-то меня превосходить качественно выше просто потому, что их 7 миллиардов, а я – один. Да, я уникальный. Да, у меня есть куча достоинств. Но у меня есть и недостатки, которые у некоторых людей вокруг меня отсутствуют.

Пример. Я плохой родитель, потому что соседка Клава с ребенком обращается лучше меня.

Чревато: тревогой, сомнениями, сожалениями, разочарованиями.

Вариант Б. Оценивать себя, сравнивая с другими людьми.

Мы это уже проходили? Было дело. Только теперь мы поговорим о завышенной самооценке, которая тоже ориентируется на окружающих. Только уже в плоскости того, что я, по определению, умней, сильней, хитрей, быстрей, красивей (список можете продолжить сами) всех тех, кто вокруг меня. И тут работает принцип «чем выше горы, тем ниже приоры» (то бишь, чем мое мнение о себе выше, тем ниже критика к своему поведению).

Пример. Я отличный родитель, так как заработал в этом месяце больше чем соседка Клава.

Чревато: разочарования и провалы из-за несоответствия ожиданий возможностям.

Вариант В. Оценивать себя, сравнивая с неким безличностным идеалом.

Ситуация стара как мир. Есть идеал. Такой весь из себя идеальный. И есть я. Весь из себя такой стремящийся к саморазвитию. Я знаю вершину, к которой стремлюсь. Я вижу свои косяки и недостатки. Я знаю, что их нужно исправлять, и я их исправляю. И трачу на этот процесс немало сил. Меня периодически накрывает виной и стыдом. Но я героически (или стоически) стремлюсь стать лучше.

Пример. Я должен быть таким родителем, который всегда понимает своего ребенка.

Чревато: неврозами, созависимыми отношениями, стрессами, хронической усталостью.

Вариант Г. Оценивать себя, сравнивая с… самим собой образца некоторой давности.

Тут уже налицо явное движение вперед. Ведь, если я не тотальный невротик, то я каждый год получаю некий жизненный опыт (ту самую мудрость, что приходит с годами), что делает меня более адаптивным (помните о «все что меня не убивает, делает меня сильней»?).

Пример. Я достаточно хороший родитель со своим вторым ребенком…все возможные ошибки я совершил еще в первый раз.

Чревато: разочарованием в том случае, если я с годами только и делаю, что теряю хватку и желание чего-то достигать.

Вариант Д. Оценивать себя, опираясь на то, ЧТО Я МОГУ.

Самый продуктивный вариант, который в своей основе предлагает отойти от механизма сравнения и перейти к механизму поиска возможностей. Ведь, в конечном счете, задача самооценки – помогать нам в достижениях, а не быть неким ярлыком в общечеловеческом рейтинге потенциала.

Пример. Я могу со своими детьми играть, гулять, учить буквы, считать ежиков…(список продолжите сами)…

Чревато. Действиями.

Шаг 2-й. И он же последний. Самооценка определяется действиями.

Какой бы у меня не был потенциал. Чтобы я не умел. Сколько бы у меня не было возможностей. Любой потенциал НЕ равен действию. Чтобы моя самооценка была ценным ресурсом, мне необходимо помнить о том, что самооценка прямо пропорциональна количеству совершаемых мною поступков.

То есть. Чем чаще я бегаю по кругу:

Определяю свои возможности – ищу варианты их приложения (инициирую изменения) - планирую - действую – использую подкрепление достижений (положительное или отрицательное) – вновь определяю свои возможности.

Тем больше моя самооценка помогает мне в моей жизни.опубликовано econet

Автор Александр Кузьмичев

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